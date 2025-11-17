ETV Bharat / bharat

دہلی دھماکہ کیس: دھماکے کی منصوبہ بندی کے مشتبہ ملزم عامر راشد علی کو 10 دن کی این آئی اے کی تحویل میں دیا گیا

این آئی اے نے لال قلعہ دھماکہ کیس کے ایک ملزم کو دہلی کی عدالت میں پیش کیا۔

دہلی دھماکہ کیس
دہلی دھماکہ کیس (Etv Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 17, 2025 at 2:30 PM IST

3 Min Read
نئی دہلی: دہلی کار بم دھماکہ کی سازش کے ملزم عامر راشد علی کو 10 دن کے لیے این آئی اے کی تحویل میں بھیج دیا گیا ہے۔ اسے پیر کو عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں سے اسے بعد میں تحویل میں بھیج دیا گیا۔ اتوار کو این آئی اے کی ٹیم نے مرکزی ملزم عمر کے ساتھی عامر راشد علی کو گرفتار کیا تھا۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ مبینہ طور پر عامر اور عمر نے مل کر دہلی دھماکوں کی سازش رچی تھی۔

اس سے پہلے این آئی اے نے عامر رشید علی کو دہلی کی پٹیالہ ہاؤس کورٹ میں پیش کیا۔ اسے چیف ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے روبرو پیش کیا گیا۔ میڈیا اہلکاروں کو عدالت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ سماعت اور عدالتی رسمی کارروائی کے بعد عدالت نے عانر کو این آئی اے کی 10 دن کی تحویل میں دے دیا۔ این آئی اے اب عامر سے اس واقعہ میں ملوث دیگر افراد اور پورے منصوبے کے بارے میں معلومات حاصل کرے گی۔

اس حملے میں تیرہ افراد ہلاک اور دو درجن سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ این آئی اے نے عامر رشید علی کو دہلی سے گرفتار کیا تھا، جس کے نام پر حملے میں ملوث کار رجسٹرڈ تھی۔ دہلی پولس سے کیس لینے کے بعد این آئی اے نے بڑے پیمانے پر تلاشی مہم شروع کی۔ گرفتاری کے ایک دن بعد پیر کو این آئی اے کی ٹیم عامر کے ساتھ پٹیالہ کورٹ پہنچی۔

ملزم ایک کلیدی سازشی

عامر رشید علی، جو سمبورہ، پامپور، جموں و کشمیر کا رہائشی ہے، 10 نومبر کو لال قلعہ کار بم دھماکے کا کلیدی سازشی بتایا جارہا ہے۔ این آئی اے کے مطابق، علی نے خودکش حملہ آور، ڈاکٹر عمر نبی (الفلاح یونیورسٹی، فرید آباد میں اسسٹنٹ پروفیسر) کے ساتھ سازش کی اور گاڑی کی خریداری میں مدد کے لیے دہلی آیا۔ این آئی اے ممکنہ ہوالا فنڈ ٹریل کی تحقیقات کر رہی ہے جس میں ایک وسیع تر "وائٹ کالر" دہشت گرد نیٹ ورک اور پاکستان میں مقیم جیش محمد (جے ای ایم) کے آپریٹو شامل ہیں تاکہ حملے کے پیچھے کی پوری سازش کو بے نقاب کیا جا سکے۔ لال قلعہ دھماکہ کیس میں این آئی اے کی طرف سے یہ پہلی گرفتاری ہے۔

متعدد ایجنسیاں تحقیقات میں شامل:

وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ اس واقعہ سے متعلق تمام امکانات پر غور کیا جا رہا ہے، کیونکہ متعدد ایجنسیاں دھماکے کی وجہ اور محرکات کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات میں شامل ہوئی ہیں۔ دہلی پولیس نے کوتوالی پولیس اسٹیشن میں غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ (یو اے پی اے)، دھماکہ خیز مواد ایکٹ، اور تعزیرات ہند کی دیگر متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔

