دہلی دھماکہ کیس میں ملزم شعیب کی تحویل میں 10 دن کی توسیع، شعیب پر عمر نبی کو پناہ دینے کا الزام
NIA کورٹ نے کہا کہ ملزم شعیب نے دھماکے سے عین قبل اہم دہشت گرد عمر نبی کوپناہ دی تھی اور لاجسٹک سپورٹ فراہم کیا۔
Published : December 5, 2025 at 7:21 PM IST
نئی دہلی: دہلی بم دھماکہ کیس کے ملزم شعیب کو جمعہ کو پٹیالہ ہاؤس کورٹ میں پیش کیا گیا، جہاں این آئی اے کی خصوصی عدالت نے اس کی تحویل میں 10 دن کی توسیع کا حکم دیا۔ ملزم کو سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان خصوصی این آئی اے عدالت میں پیش کیا گیا۔ پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج (خصوصی این آئی اے جج) انجو بجاج چاندنا نے اس کی حراست میں توسیع کر دی۔ اس کی سابقہ 10 روزہ ریمانڈ آج ختم ہو گئی۔ ساری کارروائی بند کمرہ عدالت میں ہوئی۔
شعیب پر عمر کو پناہ دینے کا الزام:
این آئی اے کی خصوصی عدالت میں سماعت کے مطابق فرید آباد کے رہنے والے ملزم شعیب نے دھماکے سے عین قبل اہم دہشت گرد عمر ان نبی کو پناہ دی اور لاجسٹک سپورٹ فراہم کی۔ اسی بنیاد پر ایجنسی نے اسے گرفتار کیا اور اس سے پوچھ گچھ جاری ہے۔ توقع ہے کہ این آئی اے آنے والے دنوں میں اس سے اس نیٹ ورک میں اس کے کردار، اس کے رابطوں اور فنڈنگ کے ذرائع کے بارے میں پوچھ گچھ کرے گی۔ این آئی اے نے کہا، "یہ پیش رفت کیس کی تحقیقات کے دوران عمر کے چھ اہم ساتھیوں کی گرفتاری کے بعد ہوئی ہے۔"
دہلی پولیس، جموں و کشمیر پولیس، ہریانہ پولیس، اتر پردیش پولیس، اور مختلف ایجنسیوں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہوئے، این آئی اے مختلف ریاستوں میں اپنی تحقیقات جاری رکھے ہوئے ہے۔
انسداد دہشت گردی ایجنسی (اینٹی ٹیرر ایجنسی) کو ابتدائی طور پر تفتیش سونپی گئی تھی:
جموں و کشمیر پولیس کی ریاستی تحقیقاتی ایجنسی (ایس آئی اے) نے سری نگر اور گاندربل میں کئی مقامات پر چھاپے مارے۔ آپریشن جمعہ کی صبح شروع ہوا۔ بٹ مالو کے دیاروانی میں طفیل بھٹ کے گھر کی بھی تلاشی لی گئی۔ طفیل کو گزشتہ ماہ ایک ایسے ماڈیول کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا تھا جسے سیکورٹی ایجنسیاں "وائٹ کالر دہشت گرد نیٹ ورک" کے طور پر بیان کرتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس نیٹ ورک میں ڈاکٹرز، پیشہ ور افراد اور تعلیم یافتہ افراد شامل ہیں جو بنیاد پرست تھے۔
ملزم عامر رشید علی کے ریمانڈ میں مزید 7 روز کی توسیع:
حال ہی میں اس معاملے سے متعلق ایک اور کیس میں مرکزی ملزم عامر رشید علی کی ریمانڈ میں 7 روز کی توسیع کی گئی۔ وہ خودکش حملے میں استعمال ہوئی کار کا رجسٹرڈ مالک ہے۔ این آئی اے کا دعویٰ ہے کہ عامر اور عمر نبی دہشت گردی کے پورے ماڈیول اور بھرتی مہم میں ملوث تھے۔
20 نومبر کو پلوامہ اور اننت ناگ میں گرفتاریاں:
20 نومبر کو ایجنسی نے ڈاکٹر مزمل شکیل گنائی کو جموں و کشمیر کے پلوامہ سے، ڈاکٹر عدیل احمد راتھر کو اننت ناگ سے، ڈاکٹر شاہین سعید کو لکھنؤ اور مفتی احمد عرفان کو کشمیر سے گرفتار کیا ہے۔ این آئی اے نے انہیں پٹیالہ ہاؤس کورٹ میں ڈسٹرکٹ سیشن جج کے پروڈکشن آرڈر کی بنیاد پر سری نگر میں حراست میں لیا۔
این آئی اے نے اب تک 73 گواہوں سے پوچھ گچھ کی:
این آئی اے نے کیس کو دہلی پولیس سے اپنے ہاتھ میں لیا اور ایک بڑی تلاشی مہم شروع کی ہے۔ این آئی اے نے اب تک 73 گواہوں سے پوچھ گچھ کی ہے، جن میں قومی راجدھانی میں دھماکے میں زخمی ہونے والے بھی شامل ہیں۔ این آئی اے نے فرانزک طور پر آئی ای ڈی کے متوفی ڈرائیور کی شناخت عمر ان نبی کے طور پر کی ہے جو پلوامہ ضلع کا رہنے والا ہے اور فرید آباد کی الفلاح یونیورسٹی میں جنرل میڈیسن کے شعبہ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہے۔ دہلی پولیس، جموں و کشمیر پولیس، ہریانہ پولیس، اتر پردیش پولیس، اور مختلف بہن ایجنسیوں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہوئے، NIA مختلف ریاستوں میں اپنی تحقیقات جاری رکھے ہوئے ہے۔
