دہلی دھماکہ کیس میں این آئی اے کی بڑی کارروائی، دہشت گرد عمر کو پناہ دینے والا شعیب، فرید آباد سے گرفتار

این آئی اے نے دہشت گرد عمر النبی کو پناہ دینے کے الزام میں فرید آباد سے شعیب کو گرفتار کیا ہے۔

delhi blast case nia arrested shoaib from faridabad accused provided shelter to terrorist umar un nabi Urdu News
این آئی اے نے شعیب کو فرید آباد سے گرفتار کیا (PTI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 26, 2025 at 11:25 AM IST

5 Min Read
فرید آباد، ہریانہ: نیوز ایجنسی اے این آئی کے مطابق، نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی (این آئی اے) نے دہلی دہشت گرد بم دھماکوں سے عین قبل دہشت گرد عمر النبی کو پناہ دینے کے الزام میں فرید آباد کے ایک رہائشی کو گرفتار کیا ہے۔ فرید آباد کے دھوج کا رہنے والا شعیب اس معاملے میں گرفتار ہونے والا ساتواں ملزم ہے۔

این آئی اے نے دہلی بلاسٹ کیس میں بڑی کارروائی کی

این آئی اے کی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس نے 10 نومبر کو لال قلعہ کے باہر کار بم دھماکے سے قبل دہشت گرد عمر کو لاجسٹک مدد بھی فراہم کی تھی۔

ڈاکٹر مزمل نے شعیب کی شناخت کی

نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی (این آئی اے) کی ٹیم الفلاح یونیورسٹی سے گرفتار دہشت گرد ڈاکٹر مزمل کو تفصیلی شناخت اور موقع پر پوچھ گچھ کے لیے رات گئے کئی مقامات پر لے گئی۔ تحقیقاتی ٹیم نے فرید آباد، سوہنا، فتح پور تاگا اور دھوج گاؤں کے مختلف مقامات پر اس کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے میں تقریباً چار گھنٹے گزارے۔ اس دوران این آئی اے کی ٹیم کو شعیب کے بارے میں معلوم ہوا۔

فرید آباد کا رہائشی شعیب دہشت گرد عمر کو پناہ دینے کے الزام میں گرفتار

مزمل کی شناخت کے بعد، این آئی اے (NIA) کی ٹیم نے دھوج گاؤں کے رہنے والے شعیب کو گرفتار کیا۔ الزام ہے کہ شعیب نے دہلی دھماکوں سے پہلے دہشت گرد عمر کی حمایت کی تھی۔ اس نے عمر کو مختلف مقامات پر پناہ دی۔ اگرچہ شعیب ایک مزدور کے طور پر کام کرتا ہے لیکن اس پر الزام ہے کہ وہ دہشت گرد عمر کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھا۔

این آئی اے نے الفلاح یونیورسٹی میں بھی تحقیقات کی

این آئی اے کی ٹیم پہلے مزمل کو الفلاح یونیورسٹی لے آئی۔ ٹیم نے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے تک یونیورسٹی کیمپس کی مکمل تلاشی لی۔ انہوں نے ان مقامات کی نشاندہی کی جہاں عمر مریضوں کا علاج کرتا تھا۔ یونیورسٹی کیمپس میں اس کی سرگرمیوں کے بارے میں ٹیم نے مزید یہ بھی چھان بین کی کہ وہ کن طلباء سے رابطے میں تھا۔

ڈاکٹر مزمل سے پوچھ گچھ

این آئی اے مزمل کو اس مقام پر لے گئی جہاں تقریباً 360 کلو گرام امونیم نائٹریٹ، جو 10 سے 12 سوٹ کیسوں میں پیک کیا گیا تھا، تیار رکھا گیا تھا۔ اس مقام پر رات دیر گئے تقریباً 15 سے 20 منٹ تک پوچھ گچھ کی گئی۔ ٹیم نے مزمل سے معلومات طلب کیں کہ یہ کیمیکل وہاں کیوں رکھا گیا تھا، کس مقصد کے لیے تھا اور اس کی تیاری میں کون ملوث تھا۔

مزمل اپنی کار میں امونیم نائٹریٹ لایا

اس کے بعد این آئی اے کی ٹیم فتح پور ٹگا میں واقع مکان پر پہنچی جہاں سے 2563 کلو گرام امونیم نائٹریٹ پر مشتمل 50 بوریاں برآمد کی گئیں۔ این آئی اے نے جائے وقوعہ پر کھڑے ہو کر مزمل سے پوچھ گچھ کی کہ اس کیمیکل کی اتنی بڑی مقدار کو ذخیرہ کرنے کی وجہ کیا تھی، اسے کہاں سے لایا گیا تھا اور اسے کہاں لے جانے کا ارادہ تھا۔ مزمل نے بتایا کہ وہ یہ 50 بوریاں اپنی گاڑی میں دو بار یہاں لایا تھا۔

سوہنا، گروگرام میں بھی تفتیش کی گئی

این آئی اے پھر مزمل کو فرید آباد سے سوہنا لے گئی۔ انہیں سوہنا منڈی میں دو بیجوں کی دکانوں کی نشاندہی کرنے کو کہا گیا۔ مزمل نے موقع پر بتایا کہ یہ وہ دو اسٹور تھے جن سے اس کا رابطہ تھا۔ ٹیم نے تفصیلی پوچھ گچھ بھی کی۔ پوری کارروائی کے دوران، این آئی اے (NIA) کی ٹیم مزمل کے ساتھ فرید آباد کے مختلف مقامات پر تقریباً ڈھائی سے تین گھنٹے اور سوہنا میں تقریباً 45-40 منٹ تک رہی۔ تمام جگہوں پر شناخت مکمل کرنے اور موقع پر پوچھ گچھ کے بعد ٹیم اسے واپس دہلی لے گئی۔

