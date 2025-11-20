دہلی دھماکہ کیس کا مکمل اپ ڈیٹ: الفلاح یونیورسٹی کے 200 ڈاکٹرز اور عملہ زیر تفتیش، دہشت گردوں سے روابط کا شبہ
دہلی کے لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے قریب ہونے والے دھماکے کے بعد فرید آباد کی الفلاح یونیورسٹی کے 200 ڈاکٹرز زیر تفتیش ہیں۔
Published : November 20, 2025 at 7:19 AM IST
فرید آباد: دہلی کے لال قلعہ میٹرو اسٹیشن اور فرید آباد کی الفلاح یونیورسٹی کے قریب ہونے والے دھماکے کے درمیان تعلق نے یونیورسٹی پر سوال کھڑے کردیے ہیں۔ ڈاکٹر مزمل شکیل اور ڈاکٹر شاہین کی گرفتاری کے بعد الفلاح یونیورسٹی کے 200 ڈاکٹرز اور عملہ اب سیکیورٹی ایجنسیوں کے نشانے پر ہیں۔
200 سے زیادہ ڈاکٹر زیر تفتیش:
خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی نے ذرائع کے حوالے سے جانکاری دی ہے کہ الفلاح یونیورسٹی کے 200 سے زیادہ ڈاکٹرز اور عملہ 10 نومبر کو لال قلعہ کے قریب ہونے والے کار بم دھماکے کے بعد تحقیقاتی ایجنسیوں کے زیر تفتیش ہے۔ سیکیورٹی ایجنسیاں الفلاح یونیورسٹی میں جاری تحقیقات کر رہی ہیں، جس سے یونیورسٹی کے طلباء اور عملے میں تشویش پائی جاتی ہے۔ بدھ کے روز یونیورسٹی کے کئی ملازمین کو اپنا سامان گاڑیوں میں لوڈ کرتے اور گیٹ سے نکلتے دیکھا گیا۔ یونیورسٹی ذرائع کے مطابق وہ چھٹی لے کر گھر واپس جا رہے تھے۔
Association of Indian Universities suspends Al-Falah University, Faridabad, with immediate effect, citing that the university 'does not appear to be in good standing'. pic.twitter.com/GJHSSpO1P4— ANI (@ANI) November 13, 2025
موبائل ڈیٹا ڈیلیٹ:
تحقیقاتی ایجنسیاں دہلی دھماکوں کے بعد یونیورسٹی چھوڑنے والے لوگوں کی تعداد کا پتہ لگا رہی ہیں اور ان کی شناخت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ انہیں شبہ ہے کہ ان میں سے بہت سے افراد کا تعلق دہشت گردوں سے ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کئی لوگوں نے اپنا موبائل ڈیٹا ڈیلیٹ کیا ہے جس کی تحقیقات کی جائے گی۔ ذرائع نے بتایا کہ پولیس یونیورسٹی کیمپس کے باہر رہنے والے طلباء کے ہاسٹلز اور کمروں کی تلاشی لے رہی ہے اور ایک ہزار سے زائد لوگوں سے پوچھ گچھ کی گئی ہے۔
ڈاکٹر عمر نبی کو کمرہ کرایہ پر دینے والی خاتون گرفتار:
تفتیشی اداروں نے نوح کی ہدایت کالونی میں خودکش بمبار ڈاکٹر عمر نبی کو کمرہ کرائے پر دینے والی 35 سالہ خاتون کو حراست میں لے لیا ہے۔ یہ خاتون، ایک آنگن واڑی کارکن ہے جو دہلی بم دھماکوں کے بعد سے مفرور تھی۔ اس واقعے کے بعد سے اس کے اہل خانہ بھی زیر تفتیش ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ تفتیشی ایجنسیوں نے نوح میں سات افراد سے عمر سے روابط قائم کرنے کے سلسلے میں بھی پوچھ گچھ کی ہے۔ عمر نے نوح میں کرائے کے کمرے میں قیام کے دوران متعدد موبائل فونز کا استعمال کیا تھا۔
#WATCH | Delhi | The Enforcement Directorate is conducting searches in the Al Falah University case involving its trustees, related persons, and entities since 5 am today. The raids are being conducted at 25 locations across Delhi and other places: Sources— ANI (@ANI) November 18, 2025
(Visuals from Shaheen… pic.twitter.com/TYBg9rI1pe
مریضوں کی تعداد میں کمی:
لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے قریب ہونے والے بم دھماکے کے بعد سے الفلاح میڈیکل کالج میں آنے والے مریضوں کی تعداد میں کمی آئی ہے۔اسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ پہلے اسپتال کی او پی ڈی میں روزانہ تقریباً 200 مریض آتے تھے لیکن اب یہ تعداد 100 سے بھی کم رہ گئی ہے۔
عمر چھ ماہ سے اسپتال سے لاپتہ تھا:
خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی کے مطابق، تحقیقاتی ایجنسیاں اس بات کا تعین کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ آیا یونیورسٹی کے اندر کوئی ہینڈلر موجود تھا کیونکہ عمر کو انسٹی ٹیوٹ میں "خصوصی سہولت" ملی تھی۔ یونیورسٹی سے ایم بی بی ایس کرنے کے بعد وہاں اپرنٹس شپ کرنے والے دو ڈاکٹروں نے بتایا کہ عمر 2023 میں تقریباً چھ ماہ تک بغیر کسی چھٹی یا نوٹس کے اسپتال اور یونیورسٹی سے غیر حاضر رہا۔ اسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ اس واقعے کا سب سے عجیب پہلو یہ ہے کہ وہ واپسی کے فوراً بعد ڈیوٹی پر چلا گیا، اور اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ انہوں نے وضاحت کی کہ عمر نے بہت کم کلاسوں میں شرکت کی۔ وہ ہفتے میں صرف ایک یا دو لیکچرز میں شرکت کرتا تھا، اور وہ بھی صرف 15 سے 20 منٹ کے لیے۔ پھر وہ اپنے کمرے میں واپس آجاتا۔ دوسرے لیکچررز نے اسے ناپسند کیا، کیونکہ وہ پورا وقت پڑھاتے تھے۔ ایک چونکا دینے والے انکشاف میں ڈاکٹروں نے بتایا کہ عمر کو ہمیشہ اسپتال میں شام یا رات کی شفٹوں میں رکھا جاتا تھا۔ اسے کبھی بھی صبح کی شفٹ میں تفویض نہیں کیا گیا۔
#WATCH | Faridabad, Haryana | Vehicles outside the Al Falah University are being checked by the security forces— ANI (@ANI) November 18, 2025
Directorate of Enforcement (ED) arrested Jawad Ahmed Siddiqui, Chairman of Al Falah group, under Section 19 of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002. The… pic.twitter.com/m86VQdX5X6
الفلاح یونیورسٹی کے بانی جاوید احمد صدیقی ای ڈی کی حراست میں:
دہلی کی ساکیت عدالت نے الفلاح یونیورسٹی کے بانی جاوید احمد صدیقی کو لال قلعہ دھماکے کے معاملے میں 13 دن کی ای ڈی کی حراست میں بھیج دیا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج شیتل چودھری پردھان نے 13 دن کی تحویل کا حکم جاری کیا۔
جاوید احمد صدیقی کو ای ڈی نے 18 نومبر کو گرفتار کیا تھا۔ ای ڈی نے انہیں 18 نومبر کی دوپہر ایک بجے کے قریب عدالت میں پیش کیا۔ ای ڈی نے جاوید کو دہشت گردی کی فنڈنگ اور منی لانڈرنگ کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔
واضح رہے کہ 18 نومبر کو پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے لال قلعہ دھماکہ کیس کے ملزم اور ڈاکٹر عمر نبی کے ساتھی جسیر بلال وانی عرف دانش کو دس دن کے لیے این آئی اے کی تحویل میں دے دیا تھا۔ این آئی اے نے دانش کو سری نگر میں گرفتار کیا تھا۔ این آئی اے کے مطابق دانش نے ڈرون میں تکنیکی تبدیلیاں کیں اور کار بم کو پھٹنے سے پہلے ایک راکٹ کو اسمبل کرنے کی کوشش کی۔
اس سے قبل عدالت نے اس معاملے میں گرفتار ملزم عامر رشید علی کو دس دن کے لیے این آئی اے کی تحویل میں دے دیا تھا۔ عامر رشید علی کو این آئی اے نے 16 نومبر کو گرفتار کیا تھا۔ لال قلعہ دھماکہ کیس میں این آئی اے کے ذریعہ عامر کی پہلی گرفتاری تھی۔
عامر رشید علی پر الزام ہے کہ اس نے مرکزی ملزم عمر کو گاڑی کے حصول میں مدد کی۔ واضح رہے کہ 10 نومبر کو لال قلعہ کے قریب ایک i20 کار میں دھماکہ ہوا تھا۔ یہ گاڑی عامر رشید علی کے نام پر تھی۔ اس دھماکے میں 15 افراد ہلاک اور 30 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔
الفلاح یونیورسٹی میں تحقیقات جاری:
الفلاح یونیورسٹی میں اس وقت متعدد تحقیقاتی ٹیمیں کام کر رہی ہیں۔ نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی (این آئی اے) کے علاوہ، دہلی پولیس کی اسپیشل برانچ، اتر پردیش انسداد دہشت گردی اسکواڈ (اے ٹی ایس)، فرید آباد کرائم برانچ، اور جموں و کشمیر پولیس کے یونٹ باقاعدگی سے یونیورسٹی کا دورہ کر رہے ہیں۔ منگل کو یہاں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کی ایک ٹیم بھی پہنچی۔ ان تمام تحقیقاتی ٹیموں نے یونیورسٹی کے اندر ایک عارضی کمانڈ سینٹر قائم کیا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: