دہلی دھماکہ: ملزم سے ڈی این اے میچنگ کیلئے پلوامہ میں 'گھر والوں' کا نمونہ لیا گیا، کیا یہ خودکش حملہ ہے؟
دہلی لال قلعہ دھماکہ معاملے میں حالیہ گرفتاریاں اور دھماکہ خیز مواد کی ضبطی ایک بڑی سازش کی نشاندہی کرتی ہے۔
Published : November 11, 2025 at 2:13 PM IST
نئی دہلی (گوتم دیبرائے): دہلی اور جموں و کشمیر پولیس کی مشترکہ ٹیمیں اب دیگر ایجنسیوں کے ساتھ مل کر لال قلعہ دھماکے میں خودکش حملے کے زاویے کی تحقیقات کر رہی ہیں۔
حکام نے مبینہ طور پر حملے میں ملوث کشمیری ڈاکٹر کے خاندان کے ڈی این اے کو دھماکے کی جگہ سے ملنے والے جسمانی اعضاء سے ملانے کی کارروائی شروع کر دی ہے۔
پیر کی شام دہلی میں لال قلعہ کے علاقے کے قریب ایک خوفناک کار دھماکہ ہوا جس میں کم از کم 12 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ دھماکہ کرنے والا مشتبہ حملہ آور مبینہ طور پر ایک کشمیری ڈاکٹر ہے جس کی شناخت عمر نبی کے نام سے ہوئی ہے۔ خفیہ ایجنسیوں کے مطابق عمر 'جیش ماڈیول' سے وابستہ اپنے ساتھیوں کی حالیہ گرفتاری کی خبر ملنے کے بعد فرید آباد سے فرار ہو گیا تھا۔
دہلی کے ذرائع نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ دھماکے میں استعمال کی گئی کار میں موجود شخص کے ڈی این اے کو عمر کے اہل خانہ کے نمونوں سے ملایا جا رہا ہے تاکہ اس بات کی تصدیق کی جا سکے کہ آیا دھماکے میں استعمال ہونے والی i20 کار کو وہی چلا رہا تھا۔
منگل کی سہ پہر جموں و کشمیر پولیس عمر کی والدہ کا ڈی این اے سیمپل لینے کے لیے پلوامہ پہنچی۔ حکام نے بتایا کہ "ہم ملزم کی والدہ کو ڈی این اے کا نمونے جمع کر رہے ہیں تاکہ دھماکے کی جگہ سے ملنے والے انسانی اعضا سے میچ کیا جا سکے۔" اس دوران ملزم کے دو بھائی اپنی والدہ کے ہمراہ ہسپتال پہنچے۔
انٹیلی جنس حکام کا دعویٰ ہے کہ اس نے یہ دھماکہ ممکنہ طور پر گھبرا کر کیا ہوگا، کیونکہ اس کے کئی ساتھیوں کو فرید آباد، اتر پردیش اور کشمیر میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ حکام عمر کو پاکستان میں قائم جیش محمد (JeM) تنظیم سے جوڑ رہے ہیں۔
ایجنسی کے ذرائع کے مطابق پاکستان میں مقیم دہشت گرد تنظیمیں گذشتہ چند مہینوں سے ہندوستان میں دہشت گردانہ حملوں کی منصوبہ بندی کر رہی ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ 30 دنوں میں ملک بھر میں متعدد مبینہ دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔
سکیورٹی ایجنسیوں کا دعویٰ ہے کہ اس سازش کا اصل مقصد ملک بھر میں متعدد دھماکے کرنا تھا لیکن سکیورٹی ایجنسیوں کی جانب سے فرید آباد میں دہشت گرد ماڈیول کا پردہ فاش کرنے کے بعد اسے پیشگی ناکام بنا دیا گیا تھا۔
انٹیلی جنس ایجنسیاں پانچ پہلوؤں سے جانچ کر رہی ہیں
- دہشت گردانہ کارروائی۔
- فرید آباد دہشت گردی کے ماڈیول سے لنک
- سلسلہ وار اور بڑے پیمانے پر دھماکوں کی سازش
- فرید آباد ماڈیول کی گرفتاریوں پر دہشت میں کیا گیا دھماکہ
- جموں و کشمیر کے مشتبہ ڈاکٹر عمر کی کار میں موجودگی کا امکان
ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے سکیورٹی امور کے ماہر پرکاش سنگھ نے کہا، "ابتدائی شواہد کے مطابق یہ ایک دہشت گردانہ حملہ لگتا ہے۔ تاہم، فارنسک جانچ کے بعد سب کچھ واضح ہو جائے گا۔"
سنگھ کے مطابق، کئی غیر ملکی دہشت گرد تنظیمیں ملک میں دہشت پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ سنگھ نے کہا، "بھارت کے آپریشن سندھ کے بعد دہشت گرد تنظیمیں مایوسی کا شکار تھیں اور وہ اپنی موجودگی درج کرانے کے لیے کچھ واقعات انجام دینا چاہتی تھیں۔"
اسی نقطہ نظر کو دہراتے ہوئے بریگیڈیئر (ریٹائرڈ) بی کے کھنہ نے کہا کہ گذشتہ چند ہفتوں کے دوران مختلف دھماکہ خیز مواد کی ضبطی اور ملزمین کی گرفتاری سے پاکستان میں مقیم دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے رچی گئی ایک بڑی سازش کی نشاندہی ہوتی ہے۔ کھنہ نے کہا، "لال قلعہ کے قریب ہونے والا دھماکہ ان کے گیم پلانز میں سے ایک ہو سکتا ہے۔"
مختلف ریاستوں میں گرفتاریاں
قابل ذکر بات یہ ہے کہ اتوار کو گجرات اے ٹی ایس نے دہشت گردی کے ایک ماڈیول کا پردہ فاش کرتے ہوئے تین افراد کو اسلحہ اور گولہ بارود کے ساتھ گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا۔ پولیس نے ایک ڈاکٹر اور دو دیگر دہشت گردوں کو آتشیں اسلحے کے ساتھ گرفتار کرنے کے بعد دہشت گردانہ سازش کا پردہ فاش کرنے کی بات کہی۔
شبہ ہے کہ ملزم ایم بی بی ایس ڈاکٹر انتہائی مہلک کیمیائی زہر ریسن (Ricin) تیار کر رہا تھا، اور اس کا ہینڈلر 'دولت اسلامیہ خراسان' سے وابستہ تھا۔ انٹیلی جنس حکام نے بتایا کہ انہوں نے لکھنؤ، دہلی اور احمد آباد میں کئی حساس مقامات کی تلاشی لی ہے۔
اتوار اور پیر کی درمیانی رات کے دوران، جموں و کشمیر پولیس اور ہریانہ پولیس کی ایک مشترکہ ٹیم نے دہلی سے متصل فرید آباد میں ایک مقام پر چھاپہ مارا اور کئی مجرمانہ دستاویزات، الیکٹرانک آلات، اسلحہ، گولہ بارود اور آئی ای ڈی بنانے کا سامان برآمد کیا۔
برآمد ہونے والے سامان میں ایک چائنیز سٹار پستول، ایک اے کے 56 رائفل، ایک اے کے کرینکوف رائفل، 2900 کلوگرام آتش گیر مادہ شامل ہے، جس میں الیکٹرانک سرکٹس، بیٹریاں، تاریں، ریموٹ کنٹرول ٹائمر اور دھاتی چادریں شامل ہیں۔ اس معاملے میں کشمیر سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر مزمل احمد گنی اور ڈاکٹر عدیل سمیت سات افراد کو پولیس نے گرفتار کیا ہے۔
واضح رہے کہ 9 سے 28 اکتوبر کے درمیان مہاراشٹر، دہلی، کشمیر اور پنجاب سے مختلف دہشت گرد تنظیموں سے تعلق رکھنے والے کم از کم 10 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔
مزید پڑھیں:
لال قلعہ کار بلاسٹ: پلوامہ کا ڈاکٹر چلا رہا تھا گاڑی، دھماکے میں امونیم نائٹریٹ اور ڈیٹونیٹر کا استعمال
دہلی میں کار بم دھماکے کے بعد کئی ریاستیں ہائی الرٹ پر، پی ایم مودی نے وزیر داخلہ شاہ سے بات کی
کسی کا دھڑ پڑا تھا تو کسی کا ہاتھ، ہم خوف کے مارے بھاگے، لگا زمین پھٹ جائے گی،عینی شاہدین نے صورتحال بیان کی
لال قلعہ کار بلاسٹ معاملہ: 9 لوگ ہلاک، دو افراد حراست میں، دھماکے میں استعمال گاڑی کا تعلق پلوامہ کے رہائشی سے