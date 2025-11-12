دہلی کی فضائی آلودگی: سپریم کورٹ نے پنجاب اور ہریانہ کو پرالی جلانے کے خلاف اقدامات کی رپورٹ داخل کرنے کی ہدایت دی
Published : November 12, 2025 at 10:43 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے بدھ کے روز پنجاب اور ہریانہ کی حکومتوں کو کسانوں کی طرف سے پرالی جلانے کو روکنے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کے بارے میں اسٹیٹس رپورٹ داخل کرنے کی ہدایت دی، جسے قومی دارالحکومت دہلی خطہ (این سی آر) میں فضائی آلودگی کے بحران میں بڑا عنصر مانا جارہا ہے۔ فضائی آلودگی کا معاملہ چیف جسٹس آف انڈیا بی آر گوائی کی قیادت والی بنچ کے سامنے آیا۔
درخواست گزار کی نمائندگی کرتے ہوئے سینئر وکیل گوپال شنگرا نارائنن نے بنچ کے سامنے دلیل دی کہ کچھ علاقوں میں ایئر کوالٹی انڈیکس (اے کیو آئی) 450 سے تجاوز کر گیا ہے۔ بنچ کو بتایا گیا کہ ہوا کے بگڑتے معیار کے درمیان تعمیرات کی جا رہی ہیں۔ بنچ کے سامنے یہ دلیل دی گئی کہ، اگرچہ کمیشن فار ایئر کوالٹی مینجمنٹ نے GRAP III کو نافذ کیا ہے، لیکن فضائی آلودگی کے بحران کے موجودہ منظر نامے نے GRAP IV کے نفاذ کا مطالبہ کیا ہے۔
عدالت عظمیٰ نے پنجاب اور ہریانہ کی حکومتوں کو ہدایت دی کہ وہ پرالی جلانے پر روک لگانے کے لیے کیے گئے اقدامات کے بارے میں اسٹیٹس رپورٹ داخل کریں۔ بنچ نے کہا کہ "ہم ریاست پنجاب اور ہریانہ کو یہ رپورٹ داخل کرنے کی ہدایت کرتے ہیں کہ پرالی جلانے کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں۔" ایک وکیل نے ایئر مانیٹرنگ اسٹیشنز کے حوالے سے غلط ڈیٹا کے معاملے پر بحث کی۔ وکیل نے کہا کہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اور دعویٰ کیا کہ جو ڈیٹا اپ لوڈ کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے۔
ایڈیشنل سالیسٹر جنرل ایشوریہ بھاٹی نے عرض کیا کہ اسٹیٹس رپورٹ داخل کر دی گئی ہے، اور متعلقہ افسران بھی عدالت میں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افسران ہر چیز کی وضاحت کر سکتے ہیں اور بینچ سے درخواست کی کہ معاملے کی سماعت جمعرات کو مقرر کی جائے۔ بنچ نے کہا کہ اس معاملے کی سماعت اگلے ہفتے ہوگی۔
امیکس کیوری نے فضائی آلودگی کے معاملے میں عدالت کی توجہ بگڑتے ہوئے ہوا کے معیار کی طرف مبذول کرائی اور اس بات پر زور دیا کہ اے کیو آئی خطرناک حالت میں پہنچ رہا ہے۔ ایمیکس نے بنچ سے درخواست کی کہ اس معاملے کی سماعت کل کی جائے۔ تاہم بنچ نے کہا کہ اس معاملے پر آئندہ سماعت اگلے پیر کو ہوگی۔
پیر کے روز، نئی دہلی کے زیادہ تر حصوں میں اے کیو آ:ی کی سطح 300 اور 400 کے درمیان ریکارڈ کی گئی، جو انتہائی خراب سے لے کر شدید ہوا کے معیار کی نشاندہی کرتی ہے۔ پڑوسی علاقوں میں بھی صورتحال ابتر ہی رہی، فرید آباد 312 پر، غازی آباد 318 پر، گریٹر نوئیڈا 325 پر، گروگرام 328 پر، اور نوئیڈا 310 پر، سبھی 'انتہائی خراب' کی حد میں آتے ہیں۔
ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اس طرح کی آلودہ ہوا میں طویل عرصے تک رہنے سے سانس کی بیماریاں، آنکھوں میں جلن اور پھیپھڑوں اور دل کے امراض میں اضافہ ہوسکتا ہے۔ کئی رہائشیوں نے سانس لینے میں دشواری اور آنکھوں اور گلے میں جلن کی شکایت کی ہے جبکہ آج بھی دن بھر شہر میں سموگ چھائی رہی۔