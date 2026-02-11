اجیت پوار طیارہ حادثہ میں سازش کا شبہ، روہت پوار کا مرکز و ریاست سے شفاف اور فوری تحقیقات کا مطالبہ
روہت پوار نے کہا کہ طیارہ حادثہ میں اجیت پوار کی ہلاکت سے نہ صرف خاندان بلکہ پوری ریاست کو صدمہ پہنچا ہے۔
Published : February 11, 2026 at 8:34 PM IST
نئی دہلی: مہاراشٹر کے سابق نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار کی جان لینے والے حالیہ طیارہ حادثہ پر نیشنلسٹ کانگریس پارٹی (شرد پوار) کے رکن اسمبلی روہت پوار نے سنگین خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس واقعہ کے پیچھے ’’یقیناً کوئی سازش‘‘ ہو سکتی ہے۔ انہوں نے مرکز اور مہاراشٹر حکومت سے مطالبہ کیا کہ حادثہ کی فوری، جامع اور شفاف تحقیقات کر کے حقائق عوام کے سامنے لائے جائیں۔
روہت پوار، جو مرحوم اجیت پوار کے بھتیجے بھی ہیں اور مہاراشٹر اسمبلی میں کرجت-جامکھیڈ حلقہ کی نمائندگی کرتے ہیں، نے بدھ کے روز پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس حادثہ نے نہ صرف خاندان بلکہ پوری ریاست کو صدمہ پہنچایا ہے۔ ان کے مطابق مہاراشٹر کے عوام کے ذہنوں میں اس سانحہ کو لے کر کئی سوالات موجود ہیں۔
انہوں نے کہا، ’’اجیت دادا صرف میرے چچا ہی نہیں بلکہ مہاراشٹر کے ایک مقبول عوامی لیڈر تھے۔ ان کی طیارہ حادثہ میں موت کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں کئی شکوک و شبہات ہیں، اور ہم بھی انہی خدشات کو محسوس کرتے ہیں۔‘‘ روہت پوار نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ 13 دنوں کے دوران خاندان اور پارٹی نے اپنے ذرائع سے کچھ معلومات اکٹھی کی ہیں جو کئی سنگین سوالات کو جنم دیتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ خاندان اس سانحہ سے جذباتی طور پر متاثر ہے، تاہم دستیاب معلومات کی بنیاد پر بعض پہلوؤں پر تشویش پیدا ہوتی ہے۔
پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے ایک تفصیلی پریزنٹیشن بھی پیش کی جس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ یہ حادثہ سے متعلق اہم نکات پر مبنی ہے۔ انہوں نے طیارہ کی دیکھ بھال کرنے والی ایجنسی پر غفلت کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ جہاز کی مناسب دیکھ بھال نہیں کی گئی، جو ممکنہ طور پر حادثہ کا سبب بنی۔ انہوں نے کہاکہ ’’طیارہ کی مینٹیننس انتہائی ناقص تھی، جس کے نتیجے میں یہ سانحہ پیش آیا۔ ہم اپیل کرتے ہیں کہ ایسے طیاروں کا استعمال ہنگامی حالات میں بھی نہ کیا جائے۔‘‘
روہت پوار نے تحقیقات کی رفتار پر بھی ناراضی ظاہر کی اور کہا کہ تفتیش انتہائی سست روی کا شکار ہے۔ انہوں نے مرکز اور ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا کہ مشترکہ طور پر تفصیلی جانچ کی جائے اور جلد از جلد نتائج عوام کے سامنے رکھے جائیں۔ ان کے مطابق یہ سوالات بے بنیاد نہیں بلکہ دستیاب معلومات کی بنیاد پر اٹھائے گئے ہیں۔
یاد رہے کہ 28 جنوری 2026 کو مہاراشٹر کے بارامتی، جو اجیت پوار کا سیاسی گڑھ سمجھا جاتا ہے، میں پیش آنے والے اس طیارہ حادثہ میں اجیت پوار سمیت چار دیگر افراد بھی ہلاک ہو گئے تھے۔ اس حادثہ کی جانچ ایئرکرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹی گیشن بیورو کر رہا ہے۔ روہت پوار نے امید ظاہر کی کہ ریاستی اور مرکزی تحقیقاتی ایجنسیاں مثبت رویہ اپنائیں گی اور مکمل شفافیت کے ساتھ اس سانحہ کی تحقیقات مکمل کر کے تمام شکوک و شبہات دور کریں گی۔