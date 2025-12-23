وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے خواجہ غریب نواز کے عرس پر چادر بھیجی، قوم کے نام پیغام پڑھ کر سنایا گیا
وزیر دفاع کی چادر کے بعد اب عرس میں مرکزی وزیر نتن گڈکری اور کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھرگے کی چادر چڑھائی جائے گی۔
Published : December 23, 2025 at 5:25 PM IST
اجمیر: صوفی بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی (غریب نواز) کے 814 ویں عرس پر وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے چادر پیش کرنے کے بعد، وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے اب ایک اور چادر بھیجی ہے۔ یہ چادر درگاہ کمیٹی کے سابق نائب صدر منور خان لائے تھے۔ انہوں نے اسے مزار پر چڑھایا اور وزیر دفاع کے عرس کا پیغام پڑھ کر سنایا۔
درگاہ پر لاکھوں زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں وی آئی پیز کی چادریں بھی اجمیر پہنچ رہی ہیں۔ منگل کی دوپہر وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کی چادر عرس مبارک کے لیے اجمیر پہنچی۔ سخت سیکورٹی کے درمیان درگاہ کمیٹی کے سابق نائب صدر منور خان اور بی جے پی لیڈروں نے مشترکہ طور پر درگاہ پر چادر چڑھائی۔ اس موقع پر خواجہ صاحب کے مزار پر ملکی ترقی، کامیابی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔
درگاہ کمیٹی کے سابق نائب صدر منور خان نے کہا کہ چادر چڑھانے کے بعد درگاہ کے بلند دروازہ پر وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کا ایک پیغام پڑھ کر سنایا گیا۔ جس میں انہوں نے اہل وطن کو خواجہ غریب نواز کے عرس کی مبارکباد دی۔ اپنے پیغام میں وزیر دفاع نے کہا کہ صوفی بزرگوں کی رہنمائی پر عمل ہی خوشی، سکون اور زندگی میں کامیابی کا راستہ ہے۔ خواجہ صاحب نے دنیا کو باہمی تفریق بھلا کر ہم آہنگی کی زندگی گزارنے کا پیغام دیا ہے۔
وزیر دفاع کی جانب سے چادر لانے والے منور خان اور ان کے ساتھیوں کو درگاہ کے خادم سید منور چشتی نے حاضری دی اور دربار کا تبرک پیش کیا۔ وزیر دفاع کی چادر کے بعد مرکزی وزیر نتن گڈکری اور کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھرگے اب اجمیر عرس میں چادریں پیش کریں گے۔ خواجہ غریب نواز کا عرس 30 دسمبر تک جاری رہے گا۔