وزیر دفاع نے آپریشن سندور میں جاں بحق جوانوں کی توہین کی، انہیں استعفیٰ دینا چاہئے، کانگریس
کانگریس کے سابق فوجیوں کےشعبہ کے صدر کرنل (ریٹائرڈ) روہت چودھری اور ونگ کمانڈر (ریٹائرڈ) انومااچاریہ نے ایک پریس کانفرنس کی۔ سنتو داس کی رپورٹ
Published : June 29, 2026 at 5:58 PM IST
نئی دہلی: کانگریس پارٹی نے پیر کو وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ پر آپریشن سندور کے دوران جاں بحق ہونے والے جوانوں کی توہین کرنے کا الزام لگایا اور ان سے استعفیٰ کا مطالبہ کیا۔ آپریشن سندور کے دوران جان گنوانے والے چھ فوجیوں کے ناموں کے اجراء کے بعد کانگریس نے بی جے پی پر شدید حملہ کرتے ہوئے اس پر ملک سے جاں بحق جوانوں کے نام چھپانے کا الزام لگایا۔
پارٹی نے آپریشن سندور پر بحث کے دوران وزیر دفاع راجناتھ سنگھ پر پارلیمنٹ میں جھوٹ بولنے کا الزام لگاتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ہمارے فوجیوں کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کانگریس پارٹی نے وزیر دفاع رجناتھ کی حمایت کرنے پر وزیر اعظم نریندر مودی اور بی جے پی ممبران پارلیمنٹ سے معافی مانگنے کا بھی مطالبہ کیا۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت نے پاکستان کے ساتھ کرکٹ کھیل کر اپنا دوہرا معیار دکھایا، وہی ملک جس نے ہمیں اتنا سنگین زخم دیا، یہ ہمارے جوانوں کی توہین ہے پھر بھی یہ حکومت پاکستان کو دہشت گرد ریاست قرار دلوانے میں ناکام رہی ۔
وزارت دفاع نے ان الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ آپریشن سندور کے دوران چھ بہادر فوجیوں کی عظیم قربانی کو حال ہی میں تسلیم کیا گیا ہے یا پہلی بار عوامی سطح پر سامنے آنے والی خبریں غلط ہیں۔ وزارت دفاع نے کہا کہ متعلقہ رپورٹس کے منظر عام پر آنے سے بہت پہلے قوم نے ان کو خراج تحسین پیش کیا تھا۔
ونگ کمانڈر (ریٹائرڈ) انوما اچاریہ کی موجودگی میں کانگریس کے سابق فوجی محکمہ کے صدر کرنل (ریٹائرڈ) روہت چودھری نے پارٹی دفتر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے آپریشن سندور کے شہیدوں کی توہین کی ہے اور انہیں نظر انداز کیا ہے۔ انہوں نے ایوان میں جھوٹ بولا کہ ہمارے فوجیوں کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔
بی جے پی پر سخت حملہ کرتے ہوئے انہوں نے الزام لگایا کہ یہ بھگوا پارٹی فوجیوں کی بات کرتی ہے، جوانوں کے نام پر ووٹ مانگتی ہے لیکن ان کی توہین کرتی ہے۔
پارلیمنٹ میں وزیر دفاع کے تبصروں کا حوالہ دیتے ہوئے کرنل (ریٹائرڈ) چودھری نے کہا جب راج ناتھ سنگھ پارلیمنٹ میں جھوٹ بول رہے تھے کہ کسی فوجی کو نقصان نہیں پہنچا تو بی جے پی کے ممبران تالیاں بجا رہے تھے۔ ان لوگوں میں سے کسی کو بھی ایوان میں بیٹھنے کا حق نہیں ہے۔ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے ملک کی فوج اور فوجیوں کی توہین کی ہے۔ ہم ان کے خلاف استعفیٰ کا مطالبہ کرتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ یہ قومی سلامتی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہے کیونکہ جب کوئی فوجی ملک کے لیے مرتا ہے تو اس کی رجمنٹ کو فخر محسوس ہوتا ہے اور اس کی قربانی ایک مثال بن جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت کی بنیاد جھوٹ پر ہے۔ انہیں اقتدار میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ملک پوچھ رہا ہے کہ ہمارے جاں بحق فوجیوں کے نام سامنے آنے میں 13 ماہ کیوں لگے؟
آپریشن سندور کو یاد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مودی حکومت نے آپریشن سندور کے دوران پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر (پی او کے) پر دوبارہ دعویٰ کرنے کا موقع گنوا دیا۔ ہماری خارجہ پالیسی انتہائی کمزور رہی ہے۔ ہمیں دنیا کے سامنے اپنا موقف پیش کرنے کے لیے 60 ایم پی ایز کو بیرون ملک بھیجنا پڑا۔
مرکز میں کانگریس کی زیرقیادت متحدہ ترقی پسند اتحاد (یو پی اے) کی سابقہ حکومت کا حوالہ دیتے ہوئے ونگ کمانڈر (ریٹائرڈ) اچاریہ نے کہا بی جے پی حکومت کے اقتدار میں آنے سے پہلے یہ ایک روایت تھی کہ عوامی طور پر ہر اس شخص کا احترام اور اظہار تشکر کیا جائے جنہوں نے ملک کے لیے سب سے بڑی قربانی دی تھی۔