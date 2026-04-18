خواتین ریزرویشن بل کی ناکامی جمہوریت کی جیت: پرینکا گاندھی کا حکومت پر سخت حملہ، 2023 قانون فوری نافذ کرنے کا مطالبہ

پریس کانفرنس میں پرینکا نے الزام عائدکیاکہ حکومت خواتین ریزرویشن کی آڑ میں ملک کے وفاقی ڈھانچے کو تبدیل کرنے کی سازش کر رہی ہے۔

خواتین ریزرویشن بل کی ناکامی جمہوریت کی جیت: پرینکا گاندھی کا حکومت پر سخت حملہ
خواتین ریزرویشن بل کی ناکامی جمہوریت کی جیت: پرینکا گاندھی کا حکومت پر سخت حملہ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 18, 2026 at 2:33 PM IST

نئی دہلی : لوک سبھا میں آئینی ترمیمی بل (131ویں ترمیم) کی ناکامی کے ایک دن بعد کانگریس رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی واڈرا نے ہفتہ کے روز مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ 2023 کے خواتین ریزرویشن قانون کو موجودہ لوک سبھا کی نشستوں کے مطابق فوری طور پر نافذ کرے۔

پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت خواتین ریزرویشن کی آڑ میں ملک کے وفاقی ڈھانچے کو تبدیل کرنے کی سازش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوک سبھا میں بل کی ناکامی دراصل آئین، جمہوریت اور اپوزیشن اتحاد کی بڑی کامیابی ہے۔ انہوں نے گفتگو کے آغاز میں کہاکہ “آج میرے شوہر کی سالگرہ ہے، اس لیے بات مختصر رکھیے”، تاہم فوراً ہی خواتین ریزرویشن بل پر گفتگو کرتے ہوئے حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کے شوہر رابرٹ واڈرا آج 57 برس کے ہوگئے۔

جمہوریت کی جیت

پرینکا گاندھی نے کہا کہ بل کی ناکامی جمہوری اقدار کی جیت ہے۔ انہوں نے کہاکہ “جو کل ہوا وہ جمہوریت کی بڑی کامیابی ہے۔ حکومت کی وفاقی ڈھانچے کو بدلنے اور جمہوریت کو کمزور کرنے کی سازش ناکام ہوگئی۔ یہ آئین، ملک اور اپوزیشن اتحاد کی جیت ہے”۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکمران جماعت کے رہنماؤں کے چہروں سے بھی اس شکست کا اثر صاف ظاہر ہو رہا تھا۔

بی جے پی پر اقتدار برقرار رکھنے کی سازش کا الزام

کانگریس لیڈر نے الزام عائد کیا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی خواتین ریزرویشن کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہاکہ “یہ ایک سازش ہے تاکہ وہ کسی نہ کسی طرح اقتدار میں برقرار رہیں۔ اگر بل پاس ہو جاتا تو وہ جیت کا دعویٰ کرتے، اور اگر نہ ہو تو خود کو خواتین کا محافظ ظاہر کرتے۔” انہوں نے کہا کہ اپوزیشن نے اس منصوبے کو بے نقاب کرکے ناکام بنایا ہے، خاص طور پر حلقہ بندی (ڈیلیمٹیشن) کے معاملے پر۔

اپوزیشن کا مؤقف

پرینکا گاندھی نے واضح کیا کہ اپوزیشن خواتین ریزرویشن کی مکمل حمایت کرتی ہے، لیکن اسے مردم شماری اور نئی حلقہ بندی سے جوڑنے کی مخالفت کرتی ہے۔ انہوں نے کہا، “ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ 2023 کے قانون کے تحت 33 فیصد ریزرویشن کو فوری طور پر نافذ کیا جائے، بغیر اسے ڈیلیمٹیشن یا مردم شماری سے مشروط کیے۔” انہوں نے حکومت کو چیلنج دیتے ہوئے کہا کہ وہ پیر کو پارلیمنٹ میں 2023 کا اصل قانون دوبارہ پیش کرے۔ انہوں نے کہا کہ “اسے فوری طور پر لائیں، ہم سب اس کی حمایت کریں گے، پھر پتہ چل جائے گا کہ کون خواتین کے خلاف ہے۔”

اپوزیشن کا اگلا لائحہ عمل

ذرائع کے مطابق اپوزیشن اتحاد (انڈیا بلاک) وزیراعظم نریندر مودی کو مشترکہ خط لکھنے کا ارادہ رکھتا ہے، جس میں خواتین ریزرویشن قانون کے فوری نفاذ کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں مشترکہ پریس کانفرنسز بھی کی جائیں گی۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے بھی کہا کہ پارٹی ہمیشہ خواتین ریزرویشن کی حامی رہی ہے، لیکن حکومت اسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔

بل کی ناکامی اور سیاسی کشیدگی

واضح رہے کہ آئینی ترمیمی بل لوک سبھا میں دو تہائی اکثریت حاصل نہ کر سکا۔ 298 ارکان نے اس کے حق میں جبکہ 230 نے مخالفت میں ووٹ دیا، جبکہ منظوری کے لیے 352 ووٹ درکار تھے۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے بل کی ناکامی کا اعلان کیا، جس کے بعد حکومت نے ڈیلیمٹیشن بل اور یونین ٹیریٹوریز ترمیمی بل کو بھی واپس لے لیا۔ پارلیمانی امور کے وزیر کیرن رجیجو نے اس کی تصدیق کی۔

سیاسی محاذ آرائی میں شدت

وزیر داخلہ امت شاہ نے اپوزیشن پر الزام لگایا کہ انہوں نے خواتین کو نمائندگی دینے کے اہم موقع کو روک دیا، جبکہ اپوزیشن نے اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ ریزرویشن کے حق میں ہیں لیکن اس کے ساتھ سیاسی نقشہ بدلنے کی کوشش قبول نہیں کریں گے۔ اس معاملے پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر چکے ہیں اور یہ تنازع 2029 کے عام انتخابات تک ایک بڑا سیاسی موضوع بنا رہنے کا امکان ہے۔

