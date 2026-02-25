کسی بھی ذریعے سے کسی بھی کمیونٹی کو بدنام کرنا غیر آئینی: سپریم کورٹ
سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ تقریر، میمز، آرٹ یا کسی دوسرے ذریعے سے کسی بھی کمیونٹی کو بدنام کرنا غیر آئینی ہے۔
نئی دہلی: سپریم کورٹ کے جسٹس اجول بھویان نے کہا ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے، خواہ وہ سرکاری ہو یا غیر سرکاری، کسی بھی ذریعہ جیسے تقریر، میمز، کارٹون، ویژول آرٹس وغیرہ کے ذریعے کسی کمیونٹی کو بدنام کرنا یا بدنام کرنا آئینی طور پر غلط ہے۔
جسٹس بھویان نے یہ مشاہدہ نیٹ فلکس فلم "گھوس خور پنڈت" کے ٹائٹل کو چیلنج کرنے والی ایک درخواست پر اپنے الگ فیصلے میں دیا۔ جسٹس بی وی ناگرتھنا اور جسٹس بھویان کی بنچ نے فلم ساز کے ٹائٹل کو تبدیل کرنے پر رضامندی کے بعد کیس بند کر دیا۔
حال ہی میں سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کیے گئے اپنے فیصلے میں، جسٹس بھویان نے کہا کہ بھائی چارے کے خیال کو دوسروں کی بھلائی کے لیے گہری تشویش کے طور پر دیکھا گیا تھا اور اسے انفرادیت میں توازن، لاقانونیت کو روکنے اور معاشرے میں اخلاقی نظم کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری سمجھا جاتا تھا۔
انہوں نے کہا کہ مغرب کے برعکس ہندوستان میں بھائی چارے کو سماج کے مختلف طبقات کے درمیان مساوات اور ہم آہنگی کے حصول کا ایک لازمی ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاشرے میں امتیازی سلوک کو ختم کرنے اور عام بھلائی کے لیے کام کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ لہذا، ہندوستانی آئینی تناظر میں، بھائی چارہ ایک متحرک اور جامع کردار ادا کرتا ہے، جو سماجی انصاف، مساوات اور ترقی کے بڑے اہداف کے ساتھ منسلک ہے۔
انہوں نے کہا، "لہذا، کسی بھی کمیونٹی کو کسی بھی ذریعے جیسے کہ تقاریر، میمز، کارٹون، ویژول آرٹس وغیرہ کے ذریعے بدنام کرنا آئینی طور پر کسی کے لیے بھی غلط ہے، خواہ وہ سرکاری ہو یا غیر سرکاری۔"
جسٹس بھویان نے کہا کہ مذہب، زبان، ذات یا خطہ کی بنیاد پر کسی خاص کمیونٹی کو نشانہ بنانا آئین کی خلاف ورزی ہوگی، چاہے وہ کسی بھی خطے کا ہو۔ انہوں نے مزید کہا، "یہ خاص طور پر اعلیٰ آئینی عہدوں پر فائز عوامی شخصیات کے لیے سچ ہے جنھوں نے آئین کو برقرار رکھنے کا حلف اٹھایا ہے۔"
انہوں نے کہا کہ جمہوریت میں یہ ضروری نہیں کہ ہر کوئی ایک ہی گیت گائے۔ بولنے کی آزادی ہی اصول ہے. انہوں نے کہا کہ ہر ایک کو کسی بھی مشترکہ مسئلے پر اپنی رائے کا اظہار کرنے کا بنیادی حق ہے۔
انہوں نے کہا، "مظاہروں اور تشدد کی دھمکیوں سے اظہار رائے کی آزادی کو دبایا نہیں جا سکتا۔ یہ قانون کی حکمرانی سے انکار اور بلیک میلنگ اور دھمکیوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے مترادف ہو گا۔" یہ بنیادی طور پر ساتھی انسانوں کے لیے احترام اور تعظیم کا رویہ ہے۔
انہوں نے کہا، "لہذا، بھائی چارے کے جذبے کو فروغ دینا اور ذات، مذہب یا زبان سے قطع نظر ساتھی شہریوں کا احترام کرنا ایک آئینی فریضہ ہے جس پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے۔"
انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 19ایک اے کے تحت بنیادی آزادی کو صرف آرٹیکل 19 دو میں درج مقاصد کے لیے جائز طور پر محدود کیا جا سکتا ہے، اور پابندی کا جواز ضرورت کی بنیاد پر ہونا چاہیے، نہ کہ سہولت یا مصلحت کی بنیاد پر۔
انہوں نے کہا، "ایس رنگراجن کیس میں بھی، اس عدالت کے تین ججوں کی بنچ نے اس اصول کی تصدیق کی تھی اور اس اصول کا اعادہ کیا تھا کہ سنسر بورڈ یا عدالت کی طرف سے کسی فلم کا فیصلہ کرنے کا معیار عام فہم اور سمجھداری کے ساتھ ایک عام آدمی کا ہونا چاہئے، نہ کہ کسی اجنبی یا انتہائی حساس شخص کا۔"
