لہرا دو ترنگا مارچ: ابھیجیت دیپکے، نیہا بورا اور دیگر کو دہلی پولیس نے حراست میں لیا، کناٹ پلیس میں سیکورٹی فورسز کی بھاری نفری تعینات
اس سے پہلے دن میں، دہلی پولیس کے 20 سے زیادہ اہلکار دیپکے کے جھنڈیولان میں واقع رہائش گاہ پہنچے اور انہیں ایک نوٹس سونپا۔
Published : October 16, 2026 at 5:21 PM IST
نئی دہلی: کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی ابھیجیت دیپکے اور آل انڈیا اسٹوڈنٹس اسوسی ایشن (اے آئی ایس اے) کی صدر نیہا بورا کو دہلی پولیس نے حراست میں لے لیا۔ پولیس نے جمعہ کی شام یہ کارروائی کی۔ آپ کو بتا دیں کہ سی جے پی ممبران سورو داس اور آشوتوش رانکا کی گرفتاری کے بعد ابھیجیت دیپکے نے دہلی کے کناٹ پلیس میں واقع سینٹرل پارک میں احتجاج کا اعلان کیا تھا۔ تاہم، پولیس نے ابھیجیت دیپکے کو جمعہ کو ہونے والے اس احتجاج سے پہلے ہی حراست میں لے لیا ہے۔ موصولہ اطلاع کے مطابق دہلی پولیس نے دیپکے کو احتیاطی تحویل میں لے لیا ہے۔ انہیں سینٹرل پارک جاتے ہوئے حراست میں لیا گیا۔
#WATCH | Delhi | As CJP Founder Abhijeet Dipke leaves from the residence of NCP-SCP spokesperson Anish Gawande, a police official says, "We are placing you under preventive detention. Section 163 is in force in Connaught Place. You are being detained..." CJP has called for ‘Lehra Do Tiranga’ protest at Central Park in Connaught Place today.— ANI (@ANI) October 16, 2026
جب سی جے پی کے بانی ابھیجیت دیپکے این سی پی۔ ایس سی پی کے ترجمان انیش گاونڈے کی رہائش گاہ سے نکلے تو ایک پولیس افسر نے کہا، "ہم آپ کو احتیاطی حراست میں لے جا رہے ہیں۔ کناٹ پلیس میں دفعہ 163 نافذ ہے۔ آپ کو حراست میں لیا جا رہا ہے۔ سی جے پی نے آج کناٹ پلیس کے سینٹرل پارک میں ترنگا لہرائیں کے احتجاج کی کال دی ہے۔
اس سے پہلے دن میں، دہلی پولیس کے 20 سے زیادہ اہلکار دیپکے کی جھنڈیولان میں رہائش گاہ پر پہنچے اور انہیں ایک نوٹس دیا، جس میں انہیں ہدایت دی گئی کہ وہ کوئی بھی ایسا قدم اٹھانے سے گریز کریں جس سے شہریوں، تاجروں، مسافروں، مریضوں اور دیگر کے حقوق پر منفی اثر پڑے۔ پولیس کی یہ کارروائی مظاہرے سے قبل قومی دارالحکومت میں سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان ہوئی۔
ایک سینئر پولیس افسر نے بتایا کہ ہم نے دیپکے اور بورا کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ صورتحال مکمل طور پر پرامن ہے۔ کچھ مظاہرین کناٹ پلیس پہنچ گئے ہیں اور انہیں ہٹیا جا رہا ہے۔ ہمارا بنیادی مقصد امن و امان کو برقرار رکھنا اور ٹریفک کی ہموار نقل و حرکت کو یقینی بنانا ہے۔
سیکورٹی اہلکاروں نے کناٹ پلیس کے سینٹرل پارک کو گھیرے میں لے لیا اور اس کی ریلنگ کے ساتھ ایک انسانی زنجیر بنائی۔ آنسو گیس کے شیل اور ایک وجرہ گاڑی پارک کے باہر تعینات کی گئی تھی، جب کہ اندر ریپڈ ایکشن فورس کے سیل تعینات کیے گئے تھے۔