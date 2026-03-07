ایران پر حملے کا فیصلہ پی ایم مودی کے تل ابیب چھوڑنے کے بعد لیا گیا: اسرائیلی وزیر خارجہ سار
اسرائیلی وزیر خارجہ سار نے کہاکہ اسرائیل کے مودی اور بھارت کے ساتھ 'بہت اچھے تعلقات' ہیں جو گذشتہ برسوں میں مزید گہرے ہوئے ہیں۔
Published : March 7, 2026 at 10:06 AM IST
نئی دہلی: رائسینا ڈائیلاگ 2026 میں ورچول طریقے سے شریک ہوئے اسرائیلی وزیر خارجہ گیڈون سار نے جمعہ کو کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کو ان کے حالیہ دورہ اسرائیل کے دوران ایران کے خلاف اسرائیل کے حملوں کے بارے میں بریفنگ نہیں دی جا سکتی تھی، کیونکہ فوجی کارروائی کا فیصلہ ان کے دورے کے اختتام کے بعد کیا گیا۔
واضح رہے کہ پی ایم مودی کا دو روزہ دورۂ اسرائیل 26 فروری کو مکمل ہوا۔ دو دن بعد اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے خلاف مشترکہ فوجی حملے شروع کر دیے جس میں ایرانی سپریم لیڈر علی خامنہ ای کو ہلاک کر دیا گیا۔
سائر نے رائسینا ڈائیلاگ 2026 میں ورچول طور پر حصہ لیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے مودی اور بھارت کے ساتھ "بہت اچھے تعلقات" ہیں جو کہ حالیہ برشوں میں مزید گہرے ہوئے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ "لیکن ہم اس پر وزیر اعظم مودی کو بریف نہیں کر سکے کیونکہ یہ فیصلہ اتوار کی صبح ہی لیا گیا تھا۔" انہوں نے اشارہ کیا کہ حملہ کرنے کا فیصلہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ختم ہونے کے بعد کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے خلاف اسرائیل کی فوجی کارروائی کا مقصد ایران سے پیدا ہونے والے "موجود خطرات" کو دور کرنا ہے۔
سار نے کہا کہ ایران اپنا جوہری پروگرام جاری رکھے ہوئے ہے، بیلسٹک میزائل بھی تیار کر رہا ہے، حزب اللہ، حماس اور حوثیوں کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غالباً ہمیں ایران میں حکومت کی تبدیلی دیکھنا پڑے گی۔