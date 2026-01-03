دہلی فسادات کیس میں عمر خالد، شرجیل امام اور دیگر کی درخواست ضمانت پر 5 جنوری کو فیصلہ
Published : January 3, 2026 at 10:21 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ 5 جنوری کو عمر خالد، شرجیل امام اور 2020 کے دہلی فسادات کی سازش کیس میں ملزمین کی ضمانت کی درخواستوں پر اپنا فیصلہ سنائے گی۔ جسٹس اروند کمار اور جسٹس این وی انجاریا کی بنچ ان درخواستوں پر حکم جاری کرے گی۔
گزشتہ سال 10 دسمبر کو سپریم کورٹ نے دہلی پولیس کی نمائندگی کرنے والے سالیسٹر جنرل تشار مہتا اور ایڈیشنل سالیسٹر جنرل ایس وی راجو اور سینئر وکیل کپل سبل، ابھیشیک سنگھوی، سدھارتھ دوے، سلمان خورشید، اور سدھار، ملزم کی طرف سے دلائل سننے کے بعد ملزم کی ضمانت کی درخواستوں پر اپنا فیصلہ محفوظ رکھا تھا۔
عمر، شرجیل، اور دیگر پر شمال مشرقی دہلی میں فروری 2020 کے فسادات میں بنیادی سازش کار ہونے کا الزام ہے۔ ان کے خلاف غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ (یو اے پی اے) اور تعزیرات ہند (آئی پی سی) کی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔
شمال مشرقی دہلی میں فسادات میں 53 افراد ہلاک اور 700 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ علاقے میں شہریت ترمیمی قانون (سی اے اے) اور نیشنل رجسٹر آف سٹیزن (این آر سی) کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہروں کے دوران تشدد پھوٹ پڑا۔
2 ستمبر کو دہلی ہائی کورٹ نے فسادات کی سازش کیس میں عمر اور دیگر ملزمان کو ضمانت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد ملزم نے اس فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔