نیٹ پیپر لیک پر پارلیمنٹ میں بحث: پرینکا گاندھی نے پیلٹ گن کے استعمال پر جواب مانگا، اکھلیش یادو بولے ’سرکار جھکتی ہے، جھکانے والا چاہیے‘
لوک سبھا میں زبردست بحث کے درمیان کانگریس، سماج وادی پارٹی اور ترنمول کانگریس سمیت اپوزیشن جماعتوں نے مودی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔
Published : July 28, 2026 at 6:21 PM IST
نئی دہلی : نیٹ پیپر لیک، طلبہ کے ملک گیر احتجاج اور حکومت کی جانب سے پیش کیے گئے پبلک ایگزامینیشنز (پریوینشن آف انفئیر مینز) ترمیمی بل 2026 پر منگل کو لوک سبھا میں زبردست بحث ہوئی، جہاں کانگریس، سماج وادی پارٹی اور ترنمول کانگریس سمیت اپوزیشن جماعتوں نے مودی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ اپوزیشن رہنماؤں نے پیپر لیک، طلبہ پر مبینہ پولیس تشدد، پیلٹ گن کے استعمال اور حکومت کی جوابدہی جیسے معاملات پر سخت سوالات اٹھائے۔
کانگریس کی رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی واڈرا نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے دہلی کے جنتر منتر پر احتجاج کرنے والے طلبہ کے خلاف مبینہ پولیس کارروائی کا معاملہ اٹھایا۔ انہوں نے سوال کیا کہ آخر طلبہ، خصوصاً طالبات، کے ساتھ مبینہ بدسلوکی کی ضرورت کیوں پیش آئی اور پیلٹ گن استعمال کرنے کا حکم کس نے دیا؟
پرینکا گاندھی نے اسپیکر کے ذریعے حکومت سے مخاطب ہوتے ہوئے کہاکہ "میں جاننا چاہتی ہوں کہ طالبات کی تذلیل کیوں کی گئی؟ جواب کون دے گا؟ پیلٹ گن استعمال کرنے کا حکم کس نے دیا؟ پورا ملک اس سوال کا جواب مانگ رہا ہے۔" انہوں نے کہا کہ احتجاج کرنے والے نوجوان کسی سیاسی مقصد کے لیے نہیں بلکہ اپنے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے سڑکوں پر آئے تھے۔
ان کے مطابق دیہی علاقوں سے تعلق رکھنے والے لاکھوں طلبہ یہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ آج کے نظام میں میرٹ سے زیادہ پیسہ طاقتور ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طلبہ کا صرف ایک مطالبہ تھا کہ پیپر لیک مافیا کے خلاف کارروائی کی جائے، ذمہ داروں کو سزا دی جائے اور جس وزیر کے دور میں یہ سب کچھ ہوا وہ اخلاقی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے استعفیٰ دے۔
پرینکا گاندھی نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ 12 برسوں میں 152 امتحانی پرچے لیک ہوئے جن سے تقریباً ساڑھے سات کروڑ طلبا متاثر ہوئے۔ انہوں نے سابق مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انہیں استعفیٰ دینے کے بعد پارلیمنٹ میں جس انداز سے خوش آمدید کہا گیا، وہ حیران کن تھا۔
انہوں نے کہا کہ ایک طرف بی جے پی ارکان پارلیمنٹ دھرمیندر پردھان کا استقبال کر رہے تھے، جبکہ دوسری طرف مہاراشٹر میں ایک طالبہ کے خودکشی کرنے پر اس کا خاندان غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ بعد ازاں انہوں نے نئے وزیر تعلیم پرہلاد جوشی پر بھی تنقید کی، جس پر پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے اسپیکر سے ان کے بعض ریمارکس حذف کرنے کی درخواست کی۔ اس دوران ایوان میں ہنگامہ بھی ہوا۔
پرینکا گاندھی نے کہا کہ اگر حکومت نوجوانوں کا اعتماد حاصل کرنا چاہتی ہے تو صرف ویڈیوز اور ریلس بنانے سے کام نہیں چلے گا بلکہ سچائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ انہوں نے نئی قومی تعلیمی پالیسی پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ مسلسل امتحانات کی وجہ سے اساتذہ کو پڑھانے کا مناسب وقت نہیں مل رہا۔
انہوں نے اپنی تقریر کے اختتام پر کہاکہ "سب سے بڑی چوری نوجوانوں کے مستقبل کی چوری ہے۔ اگر ملک کا نوجوان مایوس ہو گیا تو یہ صرف نوجوانوں کی نہیں بلکہ پورے بھارت کی شکست ہوگی۔"
سماج وادی پارٹی کے صدر اور رکن پارلیمنٹ اکھلیش یادو نے بھی حکومت پر سخت حملہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کی ذمہ داریاں آؤٹ سورس کی جا سکتی ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن پوری حکومت بھی آؤٹ سورس کر دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ جنتر منتر پر ہونے والی طلبہ تحریک ہندوستان کی پہلی ایسی تحریک تھی جس میں والدین بھی اپنے بچوں کے ساتھ سڑکوں پر نکل آئے۔
انہوں نے کہا کہ حکومت کو یقین تھا کہ وہ کسی صورت جھکے گی نہیں، لیکن آخرکار اسے عوامی دباؤ کے سامنے جھکنا پڑا۔ انہوں نے نوجوانوں کا مشہور نعرہ دہرایا کہ "سرکار جھکتی ہے، جھکانے والا چاہیے۔"
اکھلیش یادو نے الزام لگایا کہ دہلی میں طلبہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ انہیں ایمرجنسی کے دور کی یاد دلاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آنسو گیس، طاقت کے استعمال اور مبینہ تشدد نے جمہوری اقدار پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے پہلے دھرمیندر پردھان کو ہٹا کر احتجاج کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔
انہوں نے کہا کہ "پردھان کو ہٹا کر پردھان منتری کو بچایا گیا۔" انہوں نے کہا کہ اگر حکومت واقعی سنجیدہ تھی تو پھر 2024 میں قانون بنانے کے باوجود 2026 میں دوبارہ پیپر لیک کیوں ہوا؟ انہوں نے سوال اٹھایا کہ اگر حکومت ایودھیا رام مندر کے چندے کی حفاظت نہیں کر سکی تو امتحانی پرچوں کی حفاظت کیسے کرے گی؟
ترنمول کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ابھیشیک بنرجی نے بھی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ ان کی جماعت اس بل کی حمایت ضرور کرتی ہے، لیکن یہ حقیقت بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ حکومت امتحانی نظام کی حفاظت میں ناکام رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر 2024 میں قانون بنانے کے باوجود صرف دو سال بعد اسی قانون میں ترمیم کی ضرورت پیش آ گئی تو یہ خود اس بات کا اعتراف ہے کہ موجودہ نظام مؤثر ثابت نہیں ہوا۔
ابھیشیک بنرجی نے کہاکہ "حکومتیں اپنی تقریروں سے نہیں بلکہ اپنے کام سے یاد رکھی جاتی ہیں۔ نوجوانوں سے امرت کال کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن انہیں بے چینی کا دور ملا۔" انہوں نے کہا کہ ہر طالب علم کو اس بات کی یقین دہانی چاہیے کہ اس کا امتحان شفاف ہوگا اور اس کی محنت ضائع نہیں ہوگی۔
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انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ برسوں میں ملک کے مختلف امتحانات میں پیپر لیک کے واقعات سامنے آئے، جس سے لاکھوں نوجوانوں کا مستقبل متاثر ہوا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت ہر احتجاج کو سازش قرار دیتی ہے، جبکہ نوجوان صرف شفاف امتحانی نظام اور بہتر حکمرانی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔