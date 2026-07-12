پونے: موشی میں کوڑے کا ڈھیر گرنے سے مرنے والوں کی تعداد 9 ہو گئی
پونے موشی کچرا ڈپو میں عمارت گرنے سے مرنے والوں کی تعداد نو ہو گئی ہے۔ سرچ آپریشن آخری مراحل میں ہے۔
Published : July 12, 2026 at 12:39 PM IST
پمپری چنچوڑ: مہاراشٹر کے پونے کے پمپری چنچوڑ میں موشی کچرا ڈپو میں بدھ کو ہونے والے حادثے میں مرنے والوں کی تعداد نو ہو گئی۔ بچاؤ اور امدادی کارروائیوں کے چوتھے دن 11 جولائی بروز سنیچر ملبے سے آٹھ لاشیں نکالی گئیں۔ اس کے بعد رات دیر گئے ایک اور شخص کی لاش برآمد ہوئی، جس سے ہلاکتوں کی کل تعداد نو ہو گئی۔
رات گئے ایک اور لاش برآمد
رپورٹس بتاتی ہیں کہ ریسکیو ٹیموں کو سنیچر کی رات تقریباً 1:00 بجے ایک اور شخص کی لاش ملی۔ اس شخص کی شناخت وامن کسبے کے طور پر کی گئی ہے۔ انہیں فوری طور پر پمپری کے یشونت راؤ چوان (وائی سی ایم) اسپتال لے جایا گیا۔ تاہم ڈاکٹروں نے جانچ کے بعد مردہ قرار دے دیا۔
آٹھ جولائی کی دوپہر پیش آیا واقعہ
یہ واقعہ دوپہر 1:30 بجے کے قریب پیش آیا۔ آٹھ جولائی کو موشی ویسٹ ڈپو میں 'ویسٹ ٹو انرجی' پلانٹ کی انتظامی عمارت پر کچرے کا ایک بڑا ڈھیر گر گیا۔ اس کے نتیجے میں کل 23 افراد ملبے میں دب گئے۔ واقعے کے بعد، نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس (این ڈی آر ایف)، فائر بریگیڈ اور مقامی انتظامیہ کی ٹیموں نے جنگی پیمانے پر تلاش اور بچاؤ آپریشن شروع کیا۔
اس حادثے کے دوران پانچ افراد اپنے طور پر بچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد بھارتی فوج، این ڈی آر ایف، پمپری چنچوڑ میونسپل کارپوریشن، پی ایم آر ڈی اے فائر بریگیڈ، اسٹیٹ ڈیزاسٹر رسپانس فورس اور پولیس انتظامیہ نے جنگی پیمانے پر تلاش اور بچاؤ آپریشن شروع کیا۔ پہلے دن نو افراد کو ملبے سے بحفاظت نکال لیا گیا۔
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تاہم آگے چل کر عمارت میں داخل ہونے کا راستہ بند تھا کیونکہ بلاک کا ایک بڑا حصہ گر چکا تھا اور ڈھانچہ انتہائی خطرناک حالت میں تھا۔ اس لیے عمارت کے ارد گرد جمع ہونے والے ملبے کو ہٹانے کے لیے 12 پوکلین مشینیں، جے سی بی، ڈمپر اور دیگر بھاری مشینری تعینات کی گئی۔
اس کے بعد این ڈی آر ایف کی تکنیکی رہنمائی میں دو ڈیمولیشن ایکسکویٹر کی مدد سے عمارت کے کنکریٹ حصے کو ہٹا دیا گیا۔ اس سے سرچ ٹیم کو عمارت میں بحفاظت داخل ہونے اور تلاشی مہم کو آگے بڑھانے کا موقع ملا۔
پمپری چنچوڑ میں سوگ کا ماحول
ریسکیو آپریشن کے دوران بھاویش وانی نام کے شخص کو سب سے پہلے ملبے سے نکالا گیا۔ اسے فوری طور پر پمپری کے یشونتراؤ چوان (وائی سی ایم) اسپتال لے جایا گیا، لیکن ڈاکٹروں نے جانچ کے بعد اسے مردہ قرار دے دیا۔ اکشے ساونت (35، موشی)، سنیل کورکے (40، آلندی)، سنی مانے (39، گندھاروناگری، موشی)، مہیش کمبھار (33، چھترپتی سمبھاجی نگر)، ناگیش گایکواڑ (26، سنجے گاندھی نگر، موشی)، رنجیت پاٹل (22، موشی) اور راہل (22، موشی) کی لاشیں سنیچر کو برآمد ہوئیں۔
وہیں ملبے میں پھنسے زیادہ تر لوگوں کو بچا لیا گیا ہے۔ اس حادثے میں تمام زخمیوں اور مرنے والوں کو یشونت راؤ چوان (وائی سی ایم) اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔
قانونی لوازمات مکمل کرنے کے بعد جاں بحق افراد کی لاشیں ورثاء کے حوالے کر دی گئیں۔ اس اندوہناک واقعے سے پورے پمپری چنچواڑ شہر میں سوگ کی لہر دوڑ گئی۔ ممکنہ انتظامی غفلت کی تحقیقات جاری ہیں اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن آخری مراحل میں ہے۔
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