دہلی دھماکہ کے مجرمین کو بخشا نہیں جائے گا، امیت شاہ کی وارننگ
دہلی دھماکہ میں 12 افراد ہلاک اور 20 سے زائد زخمی ہوگئے جبکہ امیت شاہ نے ملک میں سیکوریٹی صورتحال پر جائزہ اجلاس منعقد کیا۔
Published : November 11, 2025 at 5:20 PM IST
نئی دہلی : دہلی کے لال قلعہ کے قریب کار دھماکہ کے بعد حکومت کی جانب سے سخت ردعمل کا اظہار کیا جارہا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے سیکوریٹی ایجنسیوں کو اس سازش کے پیچھے کارفرماں ہر ایک مجرم کو کی تلاش کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملہ میں ملوث کسی بھی شخص کو بحشا نہیں جائے گا۔ اس معاملہ پر صدر دروپدی مرمو کو امیت شاہ نے تفصیلات سے واقف کروایا اور تحقیقات سے متعلق جانکاری دی۔
وہیں اس کیس کے تحت کئی ریاستوں میں چھاپے مارے جارہے ہیں۔ دہلی پولیس، این آئی اے اور این ایس جی پر مشتمل مشترکہ ٹیمیں تحقیقات میں جٹ گئی ہیں۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے بتایا ہے کہ 'تمام ایجنسیاں اب مل کر کام کر رہی ہیں اور وہ سازش کے پیچھے محرکات کا پتہ چلانے کی کوشش کررہی ہیں۔ کئی ریاستوں کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ دہلی کے لال قلعہ کے قریب پیر کی شام کار میں ہوئے دھماکے میں 12 افراد ہلاک اور کم از کم 20 زخمی ہوئے۔ دھماکہ کے بعد حکام اس کی دہشت گرد کے طور پر تحقیقات کر رہے ہیں، ممکنہ طور پر قومی دارالحکومت کے قریب فرید آباد میں حال ہی میں پکڑے گئے دہشت گردی کے ماڈیول سے منسلک ہے۔
#WATCH | Delhi | Union Home Minister Amit Shah chairs a high-level security review meeting at his residence.— ANI (@ANI) November 11, 2025
Union Home Secretary Govind Mohan, Director of the Intelligence Bureau, Director General of the National Investigation Agency, and Delhi Police Commissioner are present… pic.twitter.com/oQomg8wNpD
دہلی پولیس نے منگل (11 نومبر، 2025) کو بتایا کہ لال قلعہ کار دھماکہ معاملہ میں یو اے پی اے اور دھماکہ خیز مواد ایکٹ کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی۔ متعدد سیکورٹی ایجنسیاں، بشمول دہلی پولیس اور این آئی اے، مشترکہ طور پر اس واقعہ کی تحقیقات کر رہی ہیں تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ آیا یہ خودکش حملہ تھا؟ ابتدائی تحقیقات میں پتہ چلا کہ جس کار میں دھماکہ ہوا، اس میں کم از کم ایک شخص موجود تھا۔ ایک سینئر پولیس افسر نے بتایا کہ دھماکہ ہنڈائی i20 کار میں ہوا۔ بتایا جارہا ہے کہ سلمان نے اس کار کو ڈیڑھ سال قبل اوکھلا میں دیویندر نامی شخص کو فروخت کیا تھا۔ بعد میں گاڑی امبالہ میں کسی کو فروخت کی گئی اور پھر پلوامہ میں طارق نامی شخص کو فروخت کردی گئی۔
دہلی پولیس کے ذرائع نے بتایا کہ کار چلانے والے شخص کا مبینہ طور پر فرید آباد دہشت گردی کے ماڈیول سے بھی تعلق تھا، جہاں سے حال ہی میں دھماکہ خیز مواد کا ایک بڑا ذخیرہ ضبط کیا گیا تھا۔ ذرائع کے حوالے سے، پی ٹی آئی نے اطلاع دی ہے کہ عمر محمد، پلوامہ کا رہائشی اور ایک ڈاکٹر، مبینہ طور پر i20 کار چلا رہا تھا جبکہ وہ ممکنہ طور پر خودکش بمبار ہو سکتا ہے۔
مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے منگل کو لال قلعہ کے قریب دھماکے کے تناظر میں قومی دارالحکومت اور ملک کے دیگر علاقوں میں سیکورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ پہلی میٹنگ میں مرکزی داخلہ سکریٹری گووند موہن، انٹیلی جنس بیورو کے ڈائرکٹر تپن ڈیکا، دہلی پولیس کمشنر ستیش گولچہ اور ڈی جی، این آئی اے، سدانند وسنت ڈیٹ نے شرکت کی۔ جموں و کشمیر کے ڈی جی پی نلین پربھات بھی میٹنگ میں عملی طور پر شریک رہے۔ اجلاس کے دوران اعلیٰ حکام نے دھماکے کے بعد کی صورتحال پر تفصیلی پریزینٹیشن دی۔
وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ اعلیٰ تفتیشی ایجنسیاں دھماکے کی تحقیقات کر رہی ہیں، واقعے کی مزید گہرائی میں جائیں گے۔ حکام نے بتایا کہ دھماکہ پیر کی شام لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے قریب ٹریفک سگنل پر ایک سست رفتار کار میں ہوا، جس میں 12 افراد ہلاک اور متعدد گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔