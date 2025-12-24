'مردہ معیشت، مردہ سماج': اناؤ عصمت دری کیس میں کلدیپ سنگھ سینگر کی ضمانت پر راہل گاندھی کا رد عمل
کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے اناؤ عصمت دری کیس میں سابق ایم ایل اے کلدیپ سنگھ سینگر کو دی گئی ضمانت پر تنقید کی ہے۔
Published : December 24, 2025 at 5:54 PM IST
نئی دہلی: سابق ایم ایل اے کلدیپ سنگھ سینگر کو سنہ 2017 کے اناؤ عصمت دری کیس میں ضمانت ملنے کے بعد لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے اس فیصلے پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے اسے مایوس کن اور شرمناک قرار دیا اور متاثرہ کے ساتھ سسٹم کے سلوک پر سوال اٹھایا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایسے غیر انسانی واقعات کی وجہ سے ہندوستان نہ صرف 'مردہ معیشت' بنتا جارہا ہے بلکہ 'مردہ معاشرہ' بھی بنتا جارہا ہے۔
انسٹاگرام پر ایک پوسٹ میں راہل گاندھی نے لکھا کہ "کیا گینگ ریپ متاثرہ کے ساتھ یہ سلوک جائز ہے؟ کیا اس کا 'قصور' یہ ہے کہ اس میں انصاف کے لیے آواز اٹھانے کی ہمت ہے؟ یہ بات کہ اس کے گنہگار (سابق بی جے پی ایم ایل اے) کو ضمانت مل گئی ہے، یہ انتہائی مایوس کن اور شرمناک ہے، خاص طور پر جب متاثرہ کو بار بار پریشان کیا جا رہا ہے اور وہ خوف کے سائے میں جی رہی ہے۔"
'متاثرہ کے ساتھ مجرم جیسا برتاؤ'
زیادتی کرنے والے کو ضمانت دینا اور زندہ بچ جانے والے کے ساتھ مجرم جیسا سلوک کرنا۔ یہ کیسا انصاف ہے؟" انہوں نے وارننگ دی کہ ایسی حرکتیں نظام انصاف پر لوگوں کا بھروسہ ختم کرتی ہیں۔ کانگریس کے سینئر لیڈر نے مزید کہا کہ اس طرح کے واقعات نہ صرف ادارہ جاتی ناکامی بلکہ گہری اخلاقی گراوٹ کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ہم نہ صرف ایک مردہ معیشت بن رہے ہیں - ایسے غیر انسانی واقعات ہمیں ایک مردہ سماج میں بھی بدل رہے ہیں۔
एक गैंगरेप पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार उच्चित है???— Yogita Bhayana योगिता भयाना (@yogitabhayana) December 23, 2025
उसकी यही गलती है कि न्याय की माँग कर रही है ?
ये कैसा न्याय है ???#JusticeForUnnaoVictim pic.twitter.com/F1mSmOhQEs
انہوں نے کہا کہ "جمہوریت میں اختلاف رائے کی آواز بلند کرنا ایک حق ہے اور اسے دبانا ایک جرم ہے۔ متاثرہ افراد عزت، تحفظ اور انصاف کے مستحق ہیں- بے بسی، خوف اور ناانصافی کے نہیں۔" متاثرہ کی ماں نے الزام لگایا کہ جب اسے اور اس کی دو بیٹیوں کو سی آر پی ایف کی گاڑی میں لے جایا جا رہا تھا تو انہیں اچانک سڑک کے کنارے گرا دیا گیا اور حفاظتی اہلکار ان کی بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔
انہوں نے آگے الزام لگایا کہ "ہمیں انصاف نہیں ملا... وہ میری بیٹی کو یرغمال بنا کر لے جا رہے ہیں... یہ سیکورٹی اہلکار ہم سب کو مارنا چاہتے ہیں، وہ میری بیٹیوں کو سی آر پی ایف کی گاڑی میں لے گئے... کلدیپ سینگر کی ضمانت منسوخ ہونی چاہیے؛ ورنہ ہم اپنی جان دے دیں گے... یا ہمیں مار دیا جائے گا، ہم محفوظ نہیں ہیں۔"
دہلی ہائی کورٹ نے سینگر کو قصوروار ٹھہرایا
ایک دن پہلے دہلی ہائی کورٹ نے اناؤ عصمت دری کیس میں سابق ایم ایل اے کلدیپ سنگھ سینگر کو ضمانت (سزا معطل) دے دی تھی۔ انہیں دہلی کی سی بی آئی عدالت نے نابالغ کی عصمت دری معاملے میں قصوروار ٹھہرایا تھا اور وہ عمر قید کی سزا کاٹ رہے تھے۔ اسی بیچ جسٹس سبرامونیم پرساد اور ہریش ویدیا ناتھن شنکر کی ڈویژن بنچ نے ان کی اپیل کی سماعت تک ان کی سزا کو معطل کر دیا۔
انہیں اس شرط پر ریلیف دے دیا گیا کہ وہ 15 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے پیش کریں۔ تاہم وہ زیر حراست رہیں گے، کیونکہ انہیں ابھی تک متاثرہ کے والد کی حراستی موت کے معاملے میں ضمانت نہیں ملی ہے۔ دہلی ہائی کورٹ میں سزا کی معطلی کی اپیل اور درخواست زیر التوا ہے۔ اس کیس میں انہیں 10 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔
ضمانت دیتے ہوئے ہائی کورٹ نے ہدایت دی کہ سینگر دہلی میں متاثرہ کے گھر کے پانچ کلومیٹر کے دائرے میں نہ جائیں۔ عدالت نے یہ بھی ہدایت دی کہ سینگر دہلی میں ہی رہیں اور متاثرہ خاندان سے رابطہ نہ کریں۔
مزید پڑھیں:
اناؤ اجتماعی عصمت ریزی کیس: مجرم کلدیپ سنگھ سینگر کی ضمانت کے خلاف متاثرہ خاندان کا انڈیا گیٹ پر احتجاج، کہا۔۔ ہم غیر محفوظ
دہلی ہائی کورٹ نے اُنّاؤ عصمت دری کیس میں کلدیپ سنگھ سینگر کی سزا معطل کر دی، سخت شرائط کے ساتھ ضمانت