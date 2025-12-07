انڈیگو بحران: آج بھی بڑی تعداد میں پروازیں منسوخ، مسافر پریشان، حالات سے نمٹنے کیلئے کمیٹی تشکیل
اسی بیچ اپوزیشن نے مرکزی حکومت پر انڈیگو کے "اجارہ داری ماڈل" کو فروغ دینے کا الزام لگایا ہے۔
Published : December 7, 2025 at 1:24 PM IST
حیدرآباد: انڈیگو کے فلائٹ بحران کا آج پانچواں دن ہے۔ اتوار کے روز بھی کئی ہوائی اڈوں پر انڈیگو کی پروازیں منسوخ یا تاخیر کا شکار ہوئیں۔ یہ صورت حال واضح طور پر مسافروں کی پریشانی کا باعث بن رہی ہے۔ اس معاملے پر اپوزیشن نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ دریں اثنا، سول ایوی ایشن کے ڈائریکٹوریٹ جنرل (ڈی جی سی اے) نے رکاوٹوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک چار رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔
وہیں انڈیگو کا دعویٰ ہے کہ 95% کنیکٹیوٹی بحال ہو چکی ہے۔ ایئر لائنس کمپنی کا دعویٰ ہے کہ حالات کو معمول پر لانے کی کوششیں جاری ہیں۔ انڈیگو کے ایک ترجمان نے کہا کہ "فلائٹ کی منسوخی اور تاخیر کا معاملہ سامنے آنے کے پہلے ہی دن انڈیگو کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ ہوئی۔ اراکین نے انتظامیہ سے بحران کی نوعیت اور حد کے بارے میں تفصیلی جانکاری حاصل کی۔ اس میٹنگ کے بعد بورڈ کا اجلاس ہوا، جہاں کرائسز مینجمنٹ گروپ (سی ایم جی) بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔"
IndiGo Spokesperson says, " the board of directors of interglobe aviation limited (indigo) met on the first day the problem of cancellations and delayed flights arose. the members received a detailed briefing from the management on the nature and extent of the crisis. this meeting… pic.twitter.com/C7jBPHicnF— ANI (@ANI) December 7, 2025
اس گروپ میں چیئرمین وکرم سنگھ مہتا، بورڈ کے ڈائریکٹرز گریگ ساریتسکی، مائیک وہٹیکر، اور امیتابھ کانت، اور سی ای او پیٹر ایلبرس شامل ہیں۔ یہ گروپ صورت حال کی نگرانی کے لیے باقاعدگی سے میٹنگ کر رہا ہے اور انتظامیہ کی طرف سے معمول کے کاموں کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے بارے میں اپ ڈیٹ کر رہا ہے۔
حیدرآباد ایئرپورٹ پر 69 پروازیں منسوخ
راجیو گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے کے اعداد و شمار کے مطابق انڈیگو کو سنیچر کے روز مختلف مقامات سے بڑی تعداد میں پروازوں کی منسوخی کی اطلاع موصول ہوئی۔ حیدرآباد ایرپورٹ پر 69 فلائٹس منسوخ کی گئیں۔ ان میں 26 آنے والی پروازیں تھیں جب کہ 43 فلائٹ یہاں سے روانہ ہونے والی تھیں۔
#WATCH | West Bengal: Visuals from Netaji Subhash Chandra Bose International Airport in Kolkata as IndiGo passengers continue to be affected amid flight disruptions and cancellations. pic.twitter.com/4AMRbyVaKc— ANI (@ANI) December 7, 2025
دہلی ہوائی اڈے پر 86 پروازیں منسوخ
جی ایم آر کے ذریعہ چلائے جانے والے دہلی ہوائی اڈے پر دن بھر میں انڈیگو کی 86 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ ان میں 37 روانگی اور 49 آنے والی پروازیں شامل تھیں۔ احمد آباد ہوائی اڈے پر بھی مسائل کی اطلاع ملیں جہاں 35 روانگی اور 24 آنے والی پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔
کولکاتا ایئرپورٹ پر 41 پروازیں منسوخ
کولکاتا ہوائی اڈے پر دن بھر میں 73 آنے والی اور 102 روانہ ہونے والی پروازیں طے تھیں۔ ان میں سے 21 آنے والی اور 20 روانہ ہونے والی پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ آج صبح 9:00 بجے تک ہوائی اڈے پر صرف 22 فلائٹس کی روانگی اور 14 لینڈ کرنے والی پروازیں ریکارڈ کی گئیں۔
#WATCH | Mumbai: Visuals from Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport in Mumbai, where IndiGo passengers continue to be affected amid flight disruptions and cancellations. pic.twitter.com/si8ELSQ0Ou— ANI (@ANI) December 7, 2025
ڈی جی سی اے نے کمیٹی تشکیل دے دی
اس معاملے میں مداخلت کرتے ہوئے شہری ہوا بازی کے مرکزی وزیر مملکت مرلی دھر موہول نے سنیچر کو کہا کہ ڈی جی سی اے نے انڈیگو ایئر لائنز میں پرواز کے بحران سے نمٹنے کے لیے ایک چار رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ کمیٹی عملے کی منصوبہ بندی، آپریشنل تیاری، اور مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے فلائٹ ڈیوٹی ٹائم کے نئے ضوابط کی پابندی جیسے مسائل کا جائزہ لے گی۔ ریاستی وزیر مرلی دھر موہول نے یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ وزارت مسافروں کے لیے ہموار سفر کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہی ہے۔
آسام میں مسافر پریشان
آسام کے گوہاٹی میں لوک پریہ گوپی ناتھ بوردولوئی ہوائی اڈے پر بھی انڈیگو کی پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ اس دوران مسافروں کو پریشان حال دیکھا گیا، بہت سے لوگ تھکے ہارے اور اپنے سامان کے ساتھ بیٹھے نظر آئے۔ ممبئی کے چھترپتی شیواجی مہاراج بین الاقوامی ہوائی اڈے سے بھی ایسی ہی تصاویر سامنے آئی ہیں، جہاں انڈیگو کے مسافر پرواز میں خلل اور منسوخی سے پریشان دکھے۔
انڈیگو کا رقم واپس کرنے کا اعلان
دریں اثنا صورت حال کے پیش نظر انڈیگو نے اعلان کیا کہ وہ تمام منسوخ شدہ بکنگ کے لیے خودکار طریقے سے رقم واپس کرے گا اور پانچ اور پندرہ دسمبر کے درمیان سفر کے لیے منسوخی یا ری شیڈولنگ چارجز کو مکمل طور پر معاف کر دے گا۔ کمپنی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا، "حالیہ واقعات اور منسوخی کی وجہ سے تمام ریفنڈز خود بخود آپ کے اصل ادائیگی کے طریقے کے ذریعے پروسیس ہو جائیں گے۔"
#WATCH | Assam: Visuals from Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport in Guwahati, amid IndiGo flight cancellations. pic.twitter.com/iy7CftMcwA— ANI (@ANI) December 7, 2025
سروس میں بہتری کے دعوے
انڈیگو کے ایک ترجمان نے ایک سرکاری بیان میں کہا کہ "ہمارے نیٹ ورک میں حالیہ رکاوٹوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے کل بڑی تعداد میں پروازیں منسوخ کیں اور کل 113 مقامات کے لیے صرف 700 پروازیں چلائیں۔ بنیادی مقصد نیٹ ورک، سسٹمز اور روسٹر کو بحال کرنا تھا تاکہ ہم آج مزید پروازوں کے ساتھ دوبارہ کام شروع کر سکیں اور ابتدائی طور پر استحکام میں بہتری آئی ہے، اور ہم صورت حال کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔
پی چدمبرم کا حکومت پر حملہ
اس دوران اپوزیشن نے مرکزی حکومت کو نشانہ بنایا اور اس صورت حال کے لیے حکومت کے ’اجارہ داری ماڈل‘ کو ذمہ دار ٹھہرایا، جس کی قیمت ملک کا عام شہری چکا رہا ہے۔ کانگریس لیڈر پی چدمبرم نے بڑے پیمانے پر پروازوں کی منسوخی پر حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے اجارہ داری کو فروغ دیا۔ ایک پوسٹ میں کانگریس کے سینئر لیڈر نے لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کی حمایت کی جنہوں نے کاروبار میں اجارہ داری کی بار بار مخالفت کی ہے۔
کانگریس رکن پارلیمنٹ کا حکومت پر الزام
کانگریس ایم پی ششی کانت سینتھل نے الزام لگایا کہ حکومت صورت حال کو درست کرنے کے لیے کچھ نہیں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ "یہ صورت حال گذشتہ ڈیڑھ سال سے فروغ پا رہی ہے۔ ڈی جی سی اے کی طرف سے جاری کردہ فلائٹ ڈیوٹی ٹائم لمیٹیشن (ایف ڈی ٹی ایل) کے ضوابط پہلی بار جنوری 2024 (یا مارچ 2024) میں جاری کیے گئے تھے۔" ایئر لائنز کے پاس ان رہنما خطوط کو اپنانے کے لیے کافی وقت تھا اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہیں، لیکن ڈی جی سی اے اس وقت کیا کر رہا ہے، جب وہ گذشتہ دو برسوں سے قواعد کو لاگو کرنے اور ایئر لائنز کو ان پر عمل کرانے کی ذمہ داری اسی کی تھی۔
مزید پڑھیں:
'آپ ناکام ہو گئے'، انڈیگو کے سی ای او کو وجہ بتاؤ نوٹس، ڈی جی سی اے نے 24 گھنٹے کے اندر مانگا جواب
انڈیگو بحران سے سینکڑوں مسافر خاص کر طلبہ درماندہ، عمر عبداللہ نے کی تشویش ظاہر
انڈیگو کی بحرانی صورتحال کے لیے مرکزی حکومت ذمہ دار، سریندر سنگھ چنی
حکومت نے انڈیگو کو آخری وارننگ دی، 7 دسمبر تک تمام ریفنڈ کلیئر کریں، 48 گھنٹے کے اندر سامان کی ڈیلیوری کریں
انڈیگو بحران: وزارت شہری ہوا بازی نے کرایوں میں غیرمعمولی اضافہ پر پابندی عائد کردی
انڈیگو بحران: متعدد پروازیں منسوخ، ہوائی اڈوں پر آج بھی افراتفری، مسافروں کی آنکھوں میں آنسو
انڈیگو فلائٹ بحران کے بیچ ریلوے نے 37 پریمیم ٹرینوں میں 116 کوچز کا اضافہ کر دیا
ایک ماہ میں انڈیگو کی 1,232 پروازیں منسوخ، ڈی جی سی اے نے وضاحت طلب کر لی