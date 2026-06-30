جنتر منتر پر کاکروچ جنتا پارٹی کا احتجاج جاری، بھوک ہڑتال کے تیسرے روز سونم وانگچک کے بلڈ شوگر لیول میں کمی
جنتر منتر پر کاکروچ جنتا پارٹی (CJP) کے زیر اہتمام دھرنے کا آج 11 واں دن ہے۔ ادھرسونم وانگچک کی بھوک ہڑتال بھی جاری ہے۔
Published : June 30, 2026 at 3:02 PM IST
نئی دہلی: جنتر منتر پر کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کی قیادت تعلیم اور امتحانی نظام، امتحان کے عمل میں شفافیت، ماحولیاتی تحفظ، اور مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج جاری ہے- احتجاج منگل کو 11ویں دن میں داخل ہو گیا۔ اس احتجاج کے ایک حصے کے طور پر، ماحولیاتی کارکن اور تعلیمی اصلاحات کے حامی سونم وانگچک کی بھوک ہڑتال آج تیسرے دن میں داخل ہو گئی ہے۔ تحریک سے وابستہ افراد کے مطابق مسلسل بھوکا رہنے کی وجہ سے وانگچک کا بلڈ شوگر لیول نارمل لیول سے نیچے گر کر 66 ہو گیا ہے۔ اس سے ان کی صحت کے حوالے سے حامیوں اور ڈاکٹروں میں تشویش پیدا ہو گئی ہے۔
کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی ابھیجیت دیپکے نے بتایا کہ سونم وانگچک گزشتہ تین دنوں سے بھوک ہڑتال پر ہیں، وہ صرف پانی اور نمک کھا رہے ہیں۔ ڈاکٹر باقاعدگی سے ان کی صحت کی نگرانی کر رہے ہیں۔ منگل کو ہونے والے چیک اپ میں ان کے بلڈ شوگر کی سطح 66 ریکارڈ کی گئی۔ طبی ماہرین ان کی نبض، بلڈ پریشر، اور صحت کے دیگر اہم اشاریوں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ دیپکے نے کہا کہ اگر ان کی صحت مزید بگڑتی ہے تو صورتحال نازک ہو سکتی ہے۔
سی جے پی کا احتجاج گیارہویں روز بھی جاری
جنتر منتر پر تحریک مسلسل 11ویں دن بھی جاری ہے۔ صبح سے ہی طلبہ، اساتذہ، نوجوانوں، سماجی کارکنوں اور مختلف تنظیموں کے ارکان کی بڑی تعداد احتجاجی مقام پر جمع ہے۔ مظاہرین نے پرامن طریقے سے اپنے مطالبات کے حق میں نعرے لگائے اور حکومت سے تعلیمی نظام کی بہتری کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کی اپیل کی۔ کاکروچ جنتا پارٹی کا موقف ہے کہ یہ تحریک کسی ایک فرد کے لیے نہیں ہے بلکہ پورے ملک میں طلباء، نوجوانوں اور آنے والی نسلوں کے مستقبل سے متعلق مسائل کو حل کرنے کے لیے ہے۔ نتیجتاً لوگوں سے تحریک میں شامل ہونے اور اپنا تعاون بڑھانے کی اپیل کی جا رہی ہے۔
تعلیم اور ماحولیات کے حوالے سے مطالبات
مظاہرین تعلیمی نظام میں اصلاحات، امتحانی عمل میں شفافیت، پیپر لیک جیسے واقعات کے خلاف سخت کارروائی اور سرکاری بھرتیوں میں دیانتداری اور جوابدہی کی یقین دہانی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی تحفظ اور موسمیاتی تبدیلی جیسے مسائل کو بھی نمایاں طور پر اجاگر کیا جا رہا ہے۔ تحریک میں شامل افراد کا کہنا ہے کہ ملکی ترقی کے لیے معیاری تعلیم اور محفوظ ماحول دونوں ضروری ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر ان مسائل کے حوالے سے بروقت سنجیدہ اقدامات نہ کیے گئے تو مستقبل میں نوجوان اور سماج دونوں کو اس کے برے نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
بڑھتی ہوئی عوامی حمایت
مختلف ریاستوں سے لوگ روزانہ احتجاجی مقام پر پہنچ کر حمایت کر رہے ہیں۔ متعدد طلبہ تنظیمیں، سماجی کارکن اور عام شہری اس تحریک میں شامل ہو رہے ہیں۔ جہاں کچھ لوگ علامتی طور پر ایک دن کی بھوک ہڑتال کررہے ہیں تو وہیں دیگر مظاہرین کئی دنوں سے دھرنے پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ یہ بڑھتی ہوئی عوامی حمایت اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ تعلیم اور ماحولیات سے متعلق مسائل قومی تشویش کے معاملات بن چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک حکومت ان مطالبات پر سنجیدگی سے غور نہیں کرتی تحریک جاری رہے گی۔
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