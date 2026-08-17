داؤد ابراہیم کے قریبی ساتھی اختر مرچنٹ کو دہلی ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا
پولیس اور تفتیشی ایجنسیاں مرچنٹ کو تلاش کر رہی تھیں۔ بھارت واپسی پر مرچنٹ گرفتار کر لیا گیا۔
Published : August 17, 2026 at 9:09 PM IST
نئی دہلی: انڈر ورلڈ ڈان داؤد ابراہیم کے قریبی بتائے جانے والے اختر مرچنٹ کو دہلی ایئرپورٹ پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وہ 2023 میں میرا روڈ کے علاقے کاشمیرا میں ایک بیکری پر فائرنگ اور بھتہ خوری کے الزام میں مطلوب تھا۔ پولیس کے مطابق ملزم تقریباً تین سال سے مفرور تھا اور انٹرپول کو مطلوب فہرست میں بھی شامل تھا۔ بتایا گیا ہے کہ اختر مرچنٹ بیرون ملک روپوش تھا۔ میرا بھائیندر، وسائی اور ویرار پولیس کی کرائم برانچ کو انٹرپول کے ذریعے ان کی بیرون ملک موجودگی کی اطلاع ملی تھی۔ جس کے بعد ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھی جا رہی تھی۔ بیرون ملک سے ہندوستان واپسی پر مرچنٹ دہلی ایئرپورٹ پر گرفتار کیا گیا۔
بیکری سے بھتہ کا مطالبہ: پولیس کی تحقیقات کے مطابق 2023 میں کشمیری علاقے میں ایک بیکری کے مالک کو مبینہ طور پر بھتہ کی دھمکی دی گئی۔ الزام ہے کہ مطالبہ پورا نہ ہونے پر اس نے خوف کا ماحول پیدا کرنے کے لیے بیکری پر فائرنگ کی۔ اختر مرچنٹ اور پپو پیجر پر الزام ہے کہ وہ اس کیس کے اہم سازشی ہیں۔ کشمیر پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج کی گئی۔ پولیس نے مکوکا کی دفعات کے تحت کارروائی کی جس میں قتل کی کوشش، بھتہ خوری، مجرمانہ سازش اور آرمس ایکٹ شامل ہیں۔
پپو پیجر کو پہلے ہی گرفتار کیا جا چکا ہے: تفتیش کے دوران پولیس نے گزشتہ سال مبینہ سازش میں اہم شخصیت پپو پیجر کو گرفتار کیا تھا، جبکہ اختر مرچنٹ گرفتاری سے بچ گیا۔ بیرون ملک فرار ہونے کے بعد پولیس اور تفتیشی ادارے اس کی تلاش کر رہے تھے۔ دہلی ہوائی اڈے پر اس کی گرفتاری کے بعد ملزم کو میرا بھائیندر لے جایا جائے گا۔ وہاں، پولیس فائرنگ اور بھتہ خوری کے کیس میں اختر مرچنٹ کے مبینہ کردار کے ساتھ ساتھ فرار کے دوران اس کے رابطوں اور سرگرمیوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کے لیے پوچھ گچھ کرے گی۔ پولیس کو امید ہے کہ تفتیش سے کیس میں ملوث دیگر افراد اور پورے نیٹ ورک کے بارے میں اہم سراغ مل سکتے ہیں۔