بھنڈ میں ایک دلت کو پیٹنے اور پیشاب پینے پر مجبور کرنے کا الزام، تین ملزمین گرفتار
متاثرہ کے مطابق پہلے اسے زنجیروں سے باندھ کر مارا پیٹا گیا، پھر زبردستی پیشاب پینے پر مجبور کیا گیا۔
بھنڈ: مدھیہ پردیش کے بھنڈ میں ایک دلت نوجوان کو پیشاب پلانے کا واقعہ سامنے آنے کے بعد ضلع انتظامیہ اور پولیس خوف و ہراس میں ہے۔ متاثرہ کے الزامات کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے پولس نے تین نوجوانوں کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی ہے۔ تینوں ملزمان پولیس کی حراست میں ہیں اور ان سے سخت پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ متاثرہ شخص ایک دلت نوجوان ہے جو اجودی پورہ، بھنڈ کا رہنے والا ہے۔ وہ گوالیار میں گاڑی چلاتا ہے۔ الزام ہے کہ دیوالی کے موقعے پر بھنڈ کے تین نوجوانوں نے اس کی پٹائی کی اور پھر اسے زبردستی پیشاب پینے پر مجبور کیا۔
زنجیروں سے باندھ کر چار گھنٹے تک پیٹنے کا الزام
متاثرہ نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ "پیر کے روز سونو بروا، آلوک شرما، اور چھوٹو گاؤں میں اس کے گھر پر آئے۔ وہ کئی دنوں سے ان جیپ چلانے کی ضد کر رہے تھے، لیکن وہ منع کر رہا تھا۔ پیر کو یہ تینوں لوگ گاؤں گئے اور اس کے باپ سے اس کے بارے میں پوچھا۔ اس کے باپ نے بتایا کہ وہ گوالیار میں اپنے گھر پر ہے۔"
متاثرہ نے بتایا، "اس کے بعد تینوں ملزمین گوالیار میں اس کے گھر پہنچے اور اسے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر بھنڈ کے لیے نکل گئے۔ راستے میں جب وہ لوگ سیمرا پورہ موڑ پر پہنچے، تو گاڑی روک بے رحمی سے اس کی پٹائی کی اور اسے زبردستی پیشاب پلایا۔ اس کے بعد اسے سونو بروا کی کوٹھی پر لے گئے، جہاں اسے زنجیروں سے باندھ کر چار گھنٹے تک مارا پیٹا گیا۔"
بھیم آرمی کے گھیراؤ کے بعد مقدمہ درج کیا
بھیم آرمی کو اس واقعہ کا علم ہونے کے بعد دلت لیڈروں اور کارکنان نے پولیس سے ایف آئی آر درج کرنے کا مطالبہ کیا۔ جب متاثرہ نے پولیس سے رجوع کیا تو ابتدائی طور پر اس کی شکایت درج نہیں کی گئی۔ اس کے بعد بھیم آرمی نے سورپورہ تھانے کا گھیراؤ کیا گیا۔ اس کے بعد ہی مقدمہ درج ہو سکا۔ بھیم آرمی کے لیڈر دیش راج لہریا نے کہا، "ہمیں فون پر واقعے کی اطلاع ملی۔ اس کے بعد ہم نے موقعے پر پہنچ کر متاثرہ شخص کو بچایا۔ جب ہم نے شام سات بجے پولیس سے رابطہ کیا تو ایف آئی آر درج نہیں کی جا رہی تھی۔ تھانے کا گھیراؤ کرنے کے بعد مقدمہ درج کیا گیا۔"
ملزم کے اہل خانہ کا جھوٹے مقدمے میں پھنسانے کا الزام
دریں اثنا، ملزم آلوک شرما کے بھائی سوربھ شرما کا کہنا ہے کہ "ان کے بھائی کو جھوٹے مقدمے میں پھنسایا جا رہا ہے۔ تینوں نوجوانوں کا دلت نوجوان کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا۔ انہوں نے مارپیٹ اور پیشاب پلانے کا جھوٹا کیس لگا دیا ہے۔" دریں اثنا بھنڈ کے اے ایس پی سنجیو پاٹھک کا کہنا ہے کہ "شکایت کی بنیاد پر پیر کی رات ایک کیس درج کیا گیا تھا۔ تینوں ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جانج جاری ہے۔"
