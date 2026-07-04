باون ہزار کروڑ روپے کی میگا دفاعی تجاویز کو منظوری، آکاش ترنگ، کامیکازی ڈرون سمیت کئی ہتھیار ہوں گے شامل
مسلح افواج کی طاقت بڑھانے کے لیے 52,000 کروڑ روپے مالیت کی تجاویز کو منظوری دی گئی ہے۔
Published : July 4, 2026 at 9:12 AM IST
نئی دہلی: ڈیفنس ایکوزیشن کونسل (ڈی اے سی) نے جمعہ کو مسلح افواج کی جنگی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے تقریباً 52,000 کروڑ روپے مالیت کی مختلف تجاویز کو منظوری دے دی۔
وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ اینٹی یو اے وی الیکٹرانک وارفیئر سسٹم 'آکاش ترنگ'، مین پورٹ ایبل اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل (ایم پی اے ٹی جی ایم) سسٹم، میڈیم رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل ویپن سسٹم، بہت شارٹ رینج ایئر ڈیفنس سسٹم، ٹینکوں کے لیے ایکٹیو پروٹیکشن سسٹم، جیٹ پر مبنی خودکش ڈرون سسٹم کی خرید کو منظوری دے دی گئی ہے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کی صدارت میں ڈی اے سی (دفاعی حصول کونسل) نے دفاعی فورسز کے لیے تقریباً 52,000 کروڑ روپے کی تخمینہ لاگت والی مختلف تجاویز کو منظوری دی۔
آکاش ترنگ فوجی دستوں کو یو اے وی کے خلاف موثر تحفظ فراہم کرے گا۔ مین پورٹ ایبل اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل پیادہ فوج کی دشمن کے مشینی خطرات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کرے گا، جب کہ سطح سے فضا میں مار کرنے والی درمیانی رینج کا میزائل نظام مختلف فضائی خطرات سے حفاظت کرے گا اور درمیانے فاصلے تک فضائی دفاع فراہم کرے گا۔ دریں اثنا، ملٹی اسپیکٹرل سینسنگ کے ساتھ ویری شارٹ رینج ایئر ڈیفنس سسٹمز (V-SHORADS) فوج کی مزاحمت کی لچک اور تاثیر میں اضافہ کریں گے۔
وزارت نے کہا کہ فعال حفاظتی نظام ٹینکوں کے دفاع کو بہتر بنانے اور ان کی بقا کو بڑھانے کے قابل بنائے گا۔ جیٹ پر مبنی کامیکاز ڈرون بہتر الیکٹرانک جنگی صلاحیتیں، زیادہ مہلک اور زندہ رہنے کی صلاحیت فراہم کریں گے اور کم لاگت والے ہوں گے۔
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اس کے علاوہ بھارتی بحریہ کے لیے ملٹی انفلوئنس گراؤنڈ مائن (ایم آئی جی ایم)، نیول شپ بورن ان مینڈ ایریل سسٹم (این ایس یو اے ایس) کی خریداری اور الیکٹرک پروپلشن سسٹمز کے لیے لینڈ بیسڈ ٹیسٹنگ فیسیلٹی (ایل بی ٹی ایف) کے قیام کو منظوری دی گئی ہے۔
ملٹی انفلوئنس گراؤنڈ مائن (MIGM) دشمن کی جنگی مشق چالبازی کی آزادی کو محدود کر دے گا۔ نیوی شپ بورن ان مینڈ ایریل سسٹم (این ایس یو اے ایس) جو کہ جدید سینسرز سے لیس ہے، بحریہ کی حالات سے متعلق آگاہی میں اضافہ کرے گا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ لینڈ بیسڈ ٹیسٹنگ فیسیلٹی (LBTF) ہندوستانی بحریہ کے اثاثوں کی موٹروں اور متعلقہ پروپلشن سسٹم کے لیے جانچ کی ضروریات کو پورا کرے گی۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ "بھارتی فضائیہ کے لیے، فکسڈ ونگ بیسڈ ہائی ایلٹیٹیوڈ سیوڈو سیٹلائٹ (FW-HAPS) کی خریداری اور دیگر تجاویز کو منظوری دی گئی۔ یہ سسٹم ہندوستانی فضائیہ کو مسلسل انٹیلی جنس، نگرانی اور جاسوسی، ٹیلی کمیونیکیشن، اور ریموٹ سینسنگ کی صلاحیت فراہم کرے گا۔"
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