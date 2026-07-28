امیر ترین وزرائے اعلیٰ کی فہرست جاری: کرناٹک کے شیوکمار پہلے نمبر پر، جموں و کشمیر کے عمر عبداللہ سب سے کم اثاثوں والے وزیراعلیٰ
31 وزرائے اعلیٰ میں چار ارب پتی، 25 وزرائے اعلیٰ کروڑ پتی اور صرف دو چیف منسٹروں کے اثاثے ایک کروڑ سے بھی کم ہیں۔
Published : July 28, 2026 at 8:13 PM IST
نئی دہلی : ایسوسی ایشن فار ڈیموکریٹک ریفارمز (اے ڈی آر) کی جانب سے جاری ایک تازہ رپورٹ میں ملک کے 28 ریاستوں اور 3 مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزرائے اعلیٰ کے اثاثوں کی تفصیلات سامنے آئی ہیں، جس کے مطابق کرناٹک کے وزیر اعلیٰ ڈی کے شیوکمار ملک کے سب سے زیادہ دولت مند وزیر اعلیٰ ہیں، جبکہ جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سب سے کم اثاثوں کے مالک قرار پائے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق ملک کے 31 وزرائے اعلیٰ کے مجموعی اثاثوں کی مالیت تقریباً 3,660 کروڑ روپے ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ ڈی کے شیوکمار کے مجموعی اثاثوں کی مالیت 1,400 کروڑ روپے سے زائد ہے، جس کی بنیاد پر وہ ملک کے سب سے امیر وزیر اعلیٰ قرار پائے ہیں۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندرابابو نائیڈو تقریباً 931 کروڑ روپے کے اثاثوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں، جبکہ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ جوزف وجے تقریباً 648 کروڑ روپے کی جائیداد کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود ہیں۔
رپورٹ کے مطابق ملک کے 31 وزرائے اعلیٰ میں سے چار ارب پتی (روپے کے حساب سے) ہیں، جبکہ 25 وزرائے اعلیٰ ایسے ہیں جن کے اثاثے ایک کروڑ روپے سے زائد ہیں۔ صرف دو وزرائے اعلیٰ ایسے ہیں جن کے اثاثے ایک کروڑ روپے سے بھی کم ہیں۔
رپورٹ کے مطابق جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے اثاثوں کی مالیت صرف 55 لاکھ 24 ہزار روپے ہے، جس کے باعث وہ ملک کے سب سے کم اثاثوں والے وزیر اعلیٰ قرار پائے ہیں۔ دوسرے نمبر پر مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ سوویندو ادھیکاری ہیں، جن کے اثاثوں کی مالیت تقریباً 85 لاکھ 87 ہزار روپے بتائی گئی ہے۔
ہماچل پردیش کے وزیر اعلیٰ سکھویندر سنگھ سکھو کے اثاثوں کی مالیت 7 کروڑ 81 لاکھ روپے ہے، جس کے باعث وہ ملک کے امیر وزرائے اعلیٰ کی فہرست میں 17ویں نمبر پر ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سکھو پر 22 لاکھ روپے کی واجبات بھی ہیں۔ ان کے پیشے کے طور پر پنشن یافتہ، نجی ٹھیکیدار اور سیاسی رہنما درج کیا گیا ہے۔
رپورٹ کے مطابق مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ موہن یادو بی جے پی کے زیر اقتدار ریاستوں میں سب سے زیادہ دولت مند وزیر اعلیٰ ہیں، جن کے اثاثے 42 کروڑ روپے سے زائد ہیں۔ بہار کے وزیر اعلیٰ سمرات چودھری کے اثاثے 11.34 کروڑ روپے ہیں۔ ہریانہ کے وزیر اعلیٰ نائب سنگھ سینی کے اثاثے 5.80 کروڑ روپے ہیں۔
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دہلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا کے اثاثے 5.31 کروڑ روپے ہیں۔ اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی کے اثاثوں کی مالیت 4.64 کروڑ روپے ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان کے اثاثے 1.97 کروڑ روپے ہیں۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے مجموعی اثاثے 1.54 کروڑ روپے بتائے گئے ہیں۔