آندھرا کے ساحل سے ٹکرایا سمندری طوفان 'موراسو'، تیز ہواؤں کے ساتھ شدید بارشیں جاری
لینڈفال کا عمل بدھ کی رات تقریباً ایک بجے شروع ہوا، جس دوران ہواؤں کی رفتار 120 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ گئی۔
By PTI
Published : November 3, 2026 at 7:13 AM IST
امراوتی: بھارتی محکمہ موسمیات (آئی ایم ڈی) کے مطابق بدھ کے روز علی الصبح ضلع پرکاسم میں اونگول کے قریب ساحل پر شدید سمندری طوفان 'موراسو' کے لینڈ فال کا عمل شروع ہو گیا ہے۔
محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ طوفان کے ساحل سے ٹکرانے کا عمل بدھ کی رات تقریباً ایک بجے شروع ہوا، جس کے باعث شدید بارشوں کے ساتھ 110 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چلیں، جب کہ ہوا کے جھونکوں کی رفتار 120 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ گئی۔
VIDEO | Cyclone Murasu: Strong winds and heavy rainfall lash Kothapatnam in Andhra Pradesh. (Visuals from 06:15 am) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) #CycloneMurasu #AndhraPradeshNews https://t.co/SJXQyNwQoN— Press Trust of India (@PTI_News) November 3, 2026
محکمہ موسمیات کے آفیشل پریس ریلیز کے مطابق "ساحل سے ٹکرانے کا عمل تین نومبر کو بھارتی وقت کے مطابق رات 01:00 بجے شروع ہوا۔ طوفانی بادلوں کا اگلا حصہ ساحل میں داخل ہو رہا ہے، جب کہ بادلوں کا مرکزی حصہ ساحل کے انتہائی قریب ہے جہاں تیز ترین ہوائیں چل رہی ہیں اور شدید ترین بارش ہو رہی ہے۔"
اس طوفان کے اثر کے باعث جنوبی ریاست کے متعدد مقامات پر شدید بارش ہو رہی ہیں۔
#WATCH | Ongole, Andhra Pradesh: The landfall process of Cyclone Murasu has started along the South Andhra Pradesh coast. Heavy rainfall accompanied by extremely strong gale winds is lashing the Kothapatnam Beach area near Ongole, with strong winds witnessed along the coastline as the cyclone makes landfall.— ANI (@ANI) November 3, 2026
رات 01:30 بجے کے اعداد و شمار کے مطابق، یہ طوفان مغربی وسطی خلیج بنگال پر، جنوبی آندھرا پردیش کے ساحل کے قریب، اونگول سے تقریباً 40 کلومیٹر جنوب مشرق، کاوالی سے 60 کلومیٹر شمال مشرق اور باپٹلا سے 70 کلومیٹر جنوب میں مرکوز تھا۔
محکمہ موسمیات نے بتایا کہ طوفان کا ساحل سے ٹکرانے کا مقام نیلور اور نارس پور کے درمیان، اونگول کے قریب متوقع تھا۔ ساحلی علاقوں اور اس کے آس پاس صبح تک تقریباً 110 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے طوفانی ہوائیں چلنے اور 120 کلومیٹر فی گھنٹہ تک کے جھونکے آنے کا امکان تھا۔
#WATCH | Ongole, Andhra Pradesh: The landfall process of Cyclone Murasu has started along the South Andhra Pradesh coast. Heavy rainfall accompanied by extremely strong gale winds is lashing the Kothapatnam Beach area near Ongole, with strong winds witnessed along the coastline as the cyclone makes landfall.— ANI (@ANI) November 3, 2026
محکمہ موسمیات نے آندھرا پردیش کے ساحلی علاقوں میں طوفان کی صورتحال کے پیش نظر ہر لمحہ بدلتے حالات اور الرٹ سے باخبر رہنے کے لیے آندھرا پردیش اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور محکمہ موسمیات کی آفیشل ویب سائٹس کو باقاعدگی سے دیکھتے رہیں۔
وجئے واڑہ میں شدید بارش، متعدد سڑکیں زیرِ آب
سمندری طوفان 'موراسو' کے زیرِ اثر وجے واڑہ کے کئی حصوں میں موسلا دھار بارش ہوئی ہے، جس کے باعث سڑکیں پانی سے بھر گئیں اور متعدد علاقوں میں آمد و رفت بری طرح متاثر ہوئی ہے۔
Andhra Pradesh: Severe Cyclonic Storm Murasu is currently positioned over the Westcentral Bay of Bengal, very close to the south Andhra Pradesh coast, about 20 km east-southeast of Ongole. The landfall process continues and is likely to continue for the next two hours between Nellore and Narsapur, close to Ongole, with wind speeds of 100-110 kmph gusting to 120 kmph. Heavy rainfall is likely over South Coastal Andhra Pradesh during the next 12 hours. Storm surge of about 1.0-1.5 metres above astronomical tide is also likely to inundate low-lying areas of the region: IMD— ANI (@ANI) November 3, 2026
شہر کے کئی علاقوں کو جل تھل کرنے والی اس شدید بارش کا سلسلہ پیر کی دیر رات شروع ہوا اور منگل کی علی الصبح تک جاری رہا۔
مسلسل ہونے والی بارش کی وجہ سے اہم شاہراہوں بشمول بندر روڈ اور پولی کلینک روڈ کے ساتھ ساتھ ون ٹاؤن کے کئی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا، جس سے مسافروں اور گاڑی چلانے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔
Cyclone Murasu's eye enters Andhra coast, heavy rain and strong winds reported near Ongole: IMD Read @ANI Story | https://t.co/2jiOQ2JzJ1 #CycloneMurasu #IMD #AndhraPradesh https://t.co/cMl6kBrnyH— ANI Digital (@ani_digital) November 3, 2026
محکمہ موسمیات نے اپنی تازہ ترین اپ ڈیٹ میں بتایا کہ طوفان کے بادلوں کی مرکزی دیوار کا ایک بڑا حصہ زمین میں داخل ہو چکا ہے، اور اس کی آنکھ (مرکزی حصہ) ساحل میں داخل ہو رہی ہے۔ طوفان کے ساحل سے ٹکرانے کا مقام نیلور اور نارس پور کے درمیان، اونگول کے قریب ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 12 گھنٹوں کے دوران آندھرا پردیش کے جنوبی ساحل پر شدید بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔
مزید پڑھیں:
طوفان موراسو: آندھرا پردیش میں لینڈ فال کی تیاریاں، اوڈیشہ ہائی الرٹ پر؛ دونوں ریاستوں میں اسکول بند
سمندری طوفان ارنب نے آندھرا پردیش کو ہلاکر رکھ دیا، اٹھی اونچی لہریں، سینکڑوں درخت جڑوں سے اکھڑ گئے
سمندری طوفان 'ارنب' آندھرا کے ساحل سے ٹکرایا، تیز ہواؤں کے ساتھ شدید بارشیں، کئی علاقے زیر آب