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آندھرا کے ساحل سے ٹکرایا سمندری طوفان 'موراسو'، تیز ہواؤں کے ساتھ شدید بارشیں جاری

لینڈفال کا عمل بدھ کی رات تقریباً ایک بجے شروع ہوا، جس دوران ہواؤں کی رفتار 120 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ گئی۔

سائیکلون ’موراسو‘ کے سبب آندھرا پردیش کے کوٹھاپٹنم میں تیز ہوائیں اور موسلادھار بارش
سائیکلون ’موراسو‘ کے سبب آندھرا پردیش کے کوٹھاپٹنم میں تیز ہوائیں اور موسلادھار بارش (PTI screen grab)
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By PTI

Published : November 3, 2026 at 7:13 AM IST

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امراوتی: بھارتی محکمہ موسمیات (آئی ایم ڈی) کے مطابق بدھ کے روز علی الصبح ضلع پرکاسم میں اونگول کے قریب ساحل پر شدید سمندری طوفان 'موراسو' کے لینڈ فال کا عمل شروع ہو گیا ہے۔

محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ طوفان کے ساحل سے ٹکرانے کا عمل بدھ کی رات تقریباً ایک بجے شروع ہوا، جس کے باعث شدید بارشوں کے ساتھ 110 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چلیں، جب کہ ہوا کے جھونکوں کی رفتار 120 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ گئی۔

محکمہ موسمیات کے آفیشل پریس ریلیز کے مطابق "ساحل سے ٹکرانے کا عمل تین نومبر کو بھارتی وقت کے مطابق رات 01:00 بجے شروع ہوا۔ طوفانی بادلوں کا اگلا حصہ ساحل میں داخل ہو رہا ہے، جب کہ بادلوں کا مرکزی حصہ ساحل کے انتہائی قریب ہے جہاں تیز ترین ہوائیں چل رہی ہیں اور شدید ترین بارش ہو رہی ہے۔"

اس طوفان کے اثر کے باعث جنوبی ریاست کے متعدد مقامات پر شدید بارش ہو رہی ہیں۔

رات 01:30 بجے کے اعداد و شمار کے مطابق، یہ طوفان مغربی وسطی خلیج بنگال پر، جنوبی آندھرا پردیش کے ساحل کے قریب، اونگول سے تقریباً 40 کلومیٹر جنوب مشرق، کاوالی سے 60 کلومیٹر شمال مشرق اور باپٹلا سے 70 کلومیٹر جنوب میں مرکوز تھا۔

محکمہ موسمیات نے بتایا کہ طوفان کا ساحل سے ٹکرانے کا مقام نیلور اور نارس پور کے درمیان، اونگول کے قریب متوقع تھا۔ ساحلی علاقوں اور اس کے آس پاس صبح تک تقریباً 110 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے طوفانی ہوائیں چلنے اور 120 کلومیٹر فی گھنٹہ تک کے جھونکے آنے کا امکان تھا۔

محکمہ موسمیات نے آندھرا پردیش کے ساحلی علاقوں میں طوفان کی صورتحال کے پیش نظر ہر لمحہ بدلتے حالات اور الرٹ سے باخبر رہنے کے لیے آندھرا پردیش اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور محکمہ موسمیات کی آفیشل ویب سائٹس کو باقاعدگی سے دیکھتے رہیں۔

وجئے واڑہ میں شدید بارش، متعدد سڑکیں زیرِ آب

سمندری طوفان 'موراسو' کے زیرِ اثر وجے واڑہ کے کئی حصوں میں موسلا دھار بارش ہوئی ہے، جس کے باعث سڑکیں پانی سے بھر گئیں اور متعدد علاقوں میں آمد و رفت بری طرح متاثر ہوئی ہے۔

شہر کے کئی علاقوں کو جل تھل کرنے والی اس شدید بارش کا سلسلہ پیر کی دیر رات شروع ہوا اور منگل کی علی الصبح تک جاری رہا۔

مسلسل ہونے والی بارش کی وجہ سے اہم شاہراہوں بشمول بندر روڈ اور پولی کلینک روڈ کے ساتھ ساتھ ون ٹاؤن کے کئی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا، جس سے مسافروں اور گاڑی چلانے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔

محکمہ موسمیات نے اپنی تازہ ترین اپ ڈیٹ میں بتایا کہ طوفان کے بادلوں کی مرکزی دیوار کا ایک بڑا حصہ زمین میں داخل ہو چکا ہے، اور اس کی آنکھ (مرکزی حصہ) ساحل میں داخل ہو رہی ہے۔ طوفان کے ساحل سے ٹکرانے کا مقام نیلور اور نارس پور کے درمیان، اونگول کے قریب ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 12 گھنٹوں کے دوران آندھرا پردیش کے جنوبی ساحل پر شدید بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔

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