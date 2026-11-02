طوفان موراسو: آندھرا پردیش میں لینڈ فال کی تیاریاں، اوڈیشہ ہائی الرٹ پر؛ دونوں ریاستوں میں اسکول بند
سائیکلون موراسو آندھرا اور اوڈیشہ کے ساحلوں کی طرف بڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے کئی اضلاع میں اسکول بند کر دیے گئے ہیں۔
By ANI
Published : November 2, 2026 at 7:58 AM IST
حیدرآباد: (نیوز ڈیسک) خلیج بنگال میں اتوار کو طوفان 'موراسو' کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے، جس کے بعد آندھرا پردیش اور جنوبی اوڈیشہ کو ہائی الرٹ پر رکھ دیا گیا ہے۔ حکام نے آندھرا کے ساحل پر متوقع لینڈ فال سے پہلے لوگوں کے انخلاء کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں، ڈیزاسٹر ریسپانس ٹیمیں تعینات کر دی ہیں اور ماہی گیری کی سرگرمیاں معطل کر دی ہیں۔
بھارتی محکمہ موسمیات (آئی ایم ڈی) نے پیر کی صبح اپنی تازہ ترین اپ ڈیٹ میں پیش گوئی کی ہے کہ یہ طوفان دو نومبر کی رات تقریباً 11:30 بجے سے تین نومبر کی صبح 4:00 بجے کے درمیان نیلور اور نارس پور کے درمیان، اونگول کے قریب، جنوبی آندھرا پردیش کے ساحل کو عبور کرے گا۔ اس کے دوران ہواؤں کی رفتار 100 سے 110 کلومیٹر فی گھنٹہ اور جھکڑ 120 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہو سکتی ہے۔
پیر کی صبح ڈھائی بجے طوفان 'موراسو' چنئی سے تقریباً 260 کلومیٹر، نیلور سے 290 کلومیٹر، کاوالی سے 310 کلومیٹر، مچھلی پٹنم سے 320 کلومیٹر، اونگول سے 330 کلومیٹر اور وشاکھاپٹنم سے 470 کلومیٹر کے فاصلے پر سمندر میں موجود تھا۔
محکمہ موسمیات کو توقع ہے کہ طوفان موراسو پیر کی صبح تک ایک شدید گردابی طوفان میں تبدیل ہو جائے گا اور ساحل سے ٹکراتے وقت اس کی ہواؤں کی رفتار 100 سے 110 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو سکتی ہے، جو بڑھ کر 120 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے۔
ساحلی آندھرا پردیش میں دو اور تین نومبر کو تیز سے بہت تیز بارش کا امکان ہے، جبکہ کچھ مقامات پر انتہائی شدید بارشیں ہو سکتی ہیں۔ آئی ایم ڈی نے فلکیاتی جوار بھاٹے سے 1 سے 1.5 میٹر بلند طوفانی لہروں کی بھی وارننگ دی ہے، جس سے جنوبی ساحلی آندھرا پردیش کے نشیبی علاقے زیر آب آ سکتے ہیں؛ اس کا سب سے زیادہ اثر باپاتلا، گنٹور، کرشنا اور پرکاسم اضلاع میں متوقع ہے۔
اوڈیشہ میں تین اور چار نومبر کو جنوبی اضلاع بشمول رائے گڑا، کوراپٹ، مالکان گیری، گجپتی اور گنجام میں تیز سے بہت تیز بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ اوڈیشہ کے ساحل پر پیر کی شام سے ہواؤں کی رفتار تیز ہونے کی توقع ہے، جو تین نومبر کو 50 سے 60 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے اور جھکڑ 70 کلومیٹر فی گھنٹہ تک جا سکتے ہیں۔
محکمہ موسمیات نے ماہی گیروں کو خلیج بنگال میں نہ جانے کا مشورہ دیا ہے اور ساحلی رہائشیوں، خاص طور پر کمزور مکانات میں رہنے والوں سے کہا ہے کہ وہ محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ چار نومبر تک سمندر کی صورت حال خراب سے انتہائی خراب رہنے کا امکان ہے۔
طوفان 'موراسو' خطے میں طوفان 'ارنب' کے آنے کے چند ہی دن بعد آیا ہے، جس سے جانی نقصان کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر کو بھی بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا تھا۔ واضح رہے کہ 'موراسو' ایک قدیم روایتی تمل آلہ ہوتا ہے، جو کہ بنیادی طور پر ایک بڑے نقارے یا جنگی ڈھول کی ایک قسم ہے۔
اوڈیشہ اور آندھرا پردیش کے کچھ حصوں میں اسکول اور کالج بند
سائیکلون موراسو کے مشرقی ساحل کی طرف بڑھنے کے پیش نظر اوڈیشہ اور آندھرا پردیش کے کچھ حصوں میں اسکولوں اور کالجوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ آندھرا پردیش کے این ٹی آر ڈسٹرکٹ (وجے واڑہ)، پالناڈو، نیلور اور گوڈور میں تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔
اوڈیشہ میں، مالکان گیری ضلع کی انتظامیہ نے دو نومبر سے چار نومبر تک تمام سرکاری و نجی اسکولوں، کالجوں اور آنگن واڑی مراکز کو بند رکھنے کا حکم دیا ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ان اداروں کو عارضی طوفانی پناہ گاہوں کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، جب کہ تدریسی اور غیر تدریسی عملہ امدادی اور بحالی کے کاموں کے لیے ہنگامی ڈیوٹی پر مامور رہے گا۔
حکام نے طلبہ اور والدین کو ضلع کی سطح پر ہونے والے اعلانات پر نظر رکھنے کا مشورہ دیا ہے، کیونکہ طوفان کی پیش قدمی کے پیش نظر ساحلی آندھرا پردیش اور بارش سے متاثرہ دیگر اضلاع میں تعلیمی اداروں کی مزید بندش کا حکم دیا جا سکتا ہے۔
ضلع چنئی میں اسکول اور کالج بند رہیں گے
تمل ناڈو کے ضلع چنئی میں پیر کے روز اسکول اور کالج بند رہیں گے، کیونکہ سائیکلون موراسو آندھرا پردیش کے ساحل کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کی وجہ سے شمالی تمل ناڈو میں شدید بارش ہو رہی ہے۔ ڈسٹرکٹ کلکٹر ایس مالتی ہیلن نے شمال مشرقی مانسون کے حفاظتی اقدام کے طور پر چھٹی کا اعلان کیا ہے۔
اسی طرح، تروولور ضلع انتظامیہ نے بھی تیز سے بہت تیز بارش کے اورنج الرٹ کے پیش نظر، حفاظتی اقدام کے طور پر پیر کے روز تمام اسکولوں اور کالجوں میں چھٹی کا اعلان کیا ہے۔ (ایجنسی ان پٹ مع مشمولات)
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