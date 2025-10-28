طوفان 'مونتھا' کا لینڈ فال آج، شدید بارش کے ساتھ 110 کی رفتار سے چلے گی ہوا، درجنوں ٹرینیں منسوخ اور ری شیڈول
احتیاطی اقدام کے طور پر اوڈیشہ-آندھرا روٹ پر درجنوں ٹرینوں کو منسوخ/یا ری شیڈول کر دیا گیا ہے۔
Published : October 28, 2025 at 9:42 AM IST
حیدرآباد: محکمہ موسمیات کے مطابق گردابی طوفان 'مونتھا' خلیج بنگال کی طرف بڑھنے اور آج صبح (28 اکتوبر) تک شدید شدت اختیار کرنے کا امکان ہے۔ طوفان کے پیش نظر وزیر اعظم نریندر مودی نے پیر کو آندھرا پردیش کے وزیر اعلی این چندرابابو نائیڈو سے بات کی اور صورت حال سے نمٹنے کے لیے ریاست کی مدد کے لیے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ فون کال کے بعد نائیڈو نے کہا کہ پی ایم مودی نے طوفان سے نمٹنے کے لیے آندھرا پردیش کو مرکزی مدد کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ایک سرکاری ریلیز کے مطابق، وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم کو ریاستی حکومت کی طرف سے اٹھائے گئے راحت اور احتیاطی اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے بدلے میں مرکز کی طرف سے تمام ضروری تعاون کا یقین دلایا۔
سائیکلون مونتھا کا ان علاقوں میں اثر ہوگا
یہ طوفان آندھرا پردیش کے ساحل سے آج شام یا رات 110 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار کے ساتھ ایک شدید سائیکلون کے طور پر ٹکرائے گا۔ اس دوران، سائیکلون مونتھا متاثرہ علاقوں میں تباہی مچا سکتا ہے۔ اس کا اثر سب سے زیادہ آندھرا پردیش، تمل ناڈو، پڈوچیری اور اڈیشہ کے ساحلی علاقوں پر پڑے گا۔
#WATCH | Odisha: Rough sea, strong winds and rainfall in Ganjam district this morning, due to the impact of cyclone #Montha— ANI (@ANI) October 28, 2025
Visuals from Aryapalli of Ganjam District. pic.twitter.com/SNRExjlOyi
ہوا کی رفتار 110 کلومیٹر فی گھنٹہ تک بڑھنے کا امکان
آئی ایم ڈی کے مطابق سمندری طوفان کے ماہی پٹنم اور کالنگ پٹنم کے درمیان کاکیناڈا کے آس پاس آندھرا پردیش کے ساحل کو عبور کرنے کا قوی امکان ہے۔ اس دوران ہوا کی رفتار 110 کلومیٹر فی گھنٹہ تک بڑھنے کا خدشہ ہے۔
ان علاقوں میں موسلادھار بارش کا امکان
محکمہ موسمیات (آئی ایم ڈی) نے پیش گوئی کی ہے کہ سائیکلون مونتھا منگل کی شام تک آندھرا پردیش کے ساحل کے قریب آتے ہی شدید طوفان میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اے این آئی سے بات کرتے ہوئے آئی ایم ڈی حیدرآباد کے عہدیدار جی این آر ایس سرینواس راؤ نے کہا، "منگل کی شام یا رات تک مچھلی پٹنم اور کالنگ پٹنم کے درمیان کاکیناڈا علاقے کے آس پاس آندھرا پردیش کے ساحل کو عبور کر سکتا ہے۔ آندھرا پردیش کے بیشتر اضلاع میں انتہائی شدید بارش اور تیز ہوائیں چلیں گی۔"
A)Cyclonic Storm “Montha” [Pronunciation: Mon-Tha] over Westcentral Bay of Bengal* The Cyclonic Storm “Montha” [Pronunciation: Mon-Tha] over westcentraland adjoining southwest Bay of Bengal moved north-northwestwards with a speedof 15 kmph during past 6 hours and lay centered at… pic.twitter.com/iOcwV9zSNq— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 27, 2025
انہوں نے مزید کہا، "ہم نے تین اضلاع میں اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ ان میں پیڈا پلی، جے شنکر بھوپالپلی، اور ملوگو شامل۔ باقی تمام شمال مشرقی اضلاع یلو الرٹ پر ہیں۔"
طوفان کی تیاریاں
وہیں آریہ پلی میں میرین پولیس اسٹیشن کے انچارج انسپکٹر ودیابھارتی نائک نے کہا، "آندھرا پردیش سے ماہی گیروں کی کشتیاں تیز طوفان کی وجہ سے واپس نہیں لوٹ پا رہی ہیں۔
Cyclone Alert !— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 27, 2025
Cyclonic Storm #Montha over the Bay of Bengal is likely to intensify into a Severe Cyclonic Storm by 28th October morning.
Expected landfall: Between Machilipatnam and Kalingapatnam (around Kakinada) by evening/night of 28th Oct.
Wind Speed: 90–100 km/h,… pic.twitter.com/SXOFglAEQO
انہوں نے کہا، "ہمارے گنجم ڈسٹرکٹ کلکٹر نے ان سب کو بندرگاہ پر رہنے کا حکم دیا ہے۔" ہم نے گوپال پور بندرگاہ پر 30 کشتیوں کو پناہ دی ہے۔ جب تک طوفان جاری رہے گا وہ وہیں رہیں گی۔' جیسا کہ طوفان مونتھا مشرقی ساحل کے قریب پہنچ رہا ہے، آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندرا بابو نائیڈو نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ ساحلی علاقوں میں جانیں بچانے اور نقصان کو کم کرنے کے لیے فوری کارروائی کریں۔
لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا
وزیر اعلیٰ نے ضلع کلکٹروں اور پولیس سپرنٹنڈنٹس کو بھی ہدایت دی کہ وہ کمزور ساحلی علاقوں کے مکینوں کو بحالی مراکز میں منتقل کریں۔ وزیر اعلیٰ نے بحالی مراکز میں اعلیٰ معیار کی خوراک اور پینے کے صاف پانی کو یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے ان مراکز کے کام کاج کی نگرانی کے لیے خصوصی افسران کی تعیناتی کا بھی حکم دیا۔ انہوں نے کہا، "پینے کے پانی کو آلودہ ہونے سے روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔" سرکاری پریس ریلیز کے مطابق ضلع کلکٹروں کو طوفان سے بچاؤ کے اقدامات کی مجموعی ذمہ داری سونپی گئی ہے
27 अक्टूबर 2025 के लिए मौसम की चेतावनी#HeavyRainfall #VeryHeavyRain #ExtremelyHeavyRain #CoastalAndhraPradesh #Saurashtra #Kutch #CoastalKarnataka #EastRajasthan #GujaratRegion #Kerala #Odisha #Rayalaseema #TamilNadu #AndamanNicobar #Chhattisgarh #KonkanGoa@moesgoi @ndmaindia… pic.twitter.com/zGQd3qSak9— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 27, 2025
ٹرین خدمات متاثر
آئی ایم ڈی کی پیشن گوئی کی بنیاد پر مسافروں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے احتیاطاً کئی ٹرینوں کو ری شیڈول یا منسوخ کر دیا گیا ہے۔ ایسٹ کوسٹ ریلوے (ای سی او آر) اور ساؤتھ سنٹرل ریلوے (ایس سی آر) نے والٹیر کے علاقے اور منسلک روٹس میں چلنے والی کئی ٹرینوں کو منسوخ کرنے، ڈائیورٹ کرنے اور سفر مختصر کرنے کا اعلان کیا ہے۔
ٹرین نمبر 18005 ہاوڑہ- جگدل پور سمالیشوری ایکسپریس جو 27 اکتوبر کو ہاوڑہ سے روانہ ہوئی تھی، اس کا سفر مختصر کر کے رائاگڑہ میں روک دی گئی اور 28 اکتوبر کو رائے گڑھ سے ہاوڑہ تک 18006 کے طور پر واپس آئے گی۔ 29 اکتوبر کو رائے گڑھ اور جگدل پور کے درمیان اس ٹرین کی کوئی سروس نہیں ہوگی۔
وہیں ٹرین نمبر 18448 ہیراکھنڈ ایکسپریس 28 اکتوبر کو اصل اسٹیشن جگدل پور کے بجائے رائاگڈا سے بھونیشور تک چلے گی۔ اس لیے 28 اکتوبر کو رائے گڑھ اور جگدل پور کے درمیان اس ٹرین کی کوئی سروس نہیں ہوگی۔
اس کے علاوہ ٹرین نمبر 18108 انٹرسٹی ایکسپریس جگدل پور کے بجائے 28 اکتوبر کو رائاگڈا سے رورکیلا کے لیے شروع ہوگی۔ اس لیے 28 اکتوبر کو رائے گڑھ اور جگدل پور کے درمیان اس ٹرین کی کوئی سروس نہیں ہوگی۔
In view of the imminent Cyclone ‘Montha’ and in the interest of passenger safety, a few trains are cancelled.— ANI (@ANI) October 27, 2025
Source: South Central Railway CPRO pic.twitter.com/84b9BWxY80
منسوخ شدہ ٹرینیں
1. 18515 وشاکھاپٹنم-کرنڈول نائٹ ایکسپریس 27.10.2025
2. 18516 کرنڈول-وشاکھاپٹنم نائٹ ایکسپریس 28.10.2025
3. 58501 وشاکھاپٹنم-کرنڈول مسافر 28.10.2025
4. 58502 کرنڈول-وشاکھاپٹنم مسافر جو 28.10.2025
5. 58538 وشاکھاپٹنم-کوراپت مسافر 28.10.2025
6. 58537 کوراپٹ-وشاکھاپٹنم مسافر جو 28.10.2025
7. 18512 وشاکھاپٹنم-کوراپت ایکسپریس 27.10.2025
8. 18511 کوراپٹ-وشاکھاپٹنم ایکسپریس 28.10.2025
9. 67285 راجمندری-وشاکھاپٹنم MEMU 28.10.2025
10. 67286 وشاکھاپٹنم-راجہمندری MEMU 28.10.2025
11. 17268 وشاکھاپٹنم-کاکیناڈا ایکسپریس 28.10.2025
12. 17267 کاکیناڈا-وشاکھاپٹنم ایکسپریس 28.10.2025
13. 08584 تروپتی-وشاکھاپٹنم اسپیشل ایکسپریس 28.10.2025
14. 22875 وشاکھاپٹنم-گنٹور ڈبل ڈیکر ادے ایکسپریس 28.10.2025
15. 22876 گنٹور-وشاکھاپٹنم ڈبل ڈیکر ادے ایکسپریس 28.10.2025
16. 18526 وشاکھاپٹنم-برہما پور ایکسپریس 27.10.2025
17. 18525 برہما پور-وشاکھاپٹنم ایکسپریس برہما پور سے 28.10.2025
18. 67289 وشاکھاپٹنم-پالسا ایم ای ایم یو 28.10.2025
19. 67290 پالاسا-وشاکھاپٹنم ایم ای ایم یو 28.10.2025
20. 67287 وشاکھاپٹنم-وجیا نگرم ایم ای ایم یو 27.10.2025
21. 67288 ویزیا نگرم-وشاکھاپٹنم ایم ای ایم یو 28.10.2025
22. 68433 کٹک-گنو پور ایم ای ایم یو 28.10.2025
23. 68434 گنوپور-کٹک ایم ای ایم یو 29.10.2025
24. 58531 برہما پور-وشاکھاپٹنم مسافر برہما پور سے 28.10.2025
25. 58532 وشاکھاپٹنم-برہما پور مسافر 28.10.2025
26. 58506 وشاکھاپٹنم-گنو پور مسافر 28.10.2025
27. 58505 گنوپور-وشاکھاپٹنم مسافر 28.10.2025
28. 12862 محبوب نگر-وشاکھاپٹنم ایکسپریس 28.10.2025
29. 22870 MGR چنئی سنٹرل-وشاکھاپٹنم ہفتہ وار ایکسپریس MGR چنئی سنٹرل سے 28.10.2025
30. 18463 بھونیشور-بنگلورو ایکسپریس 28.10.2025
31. 17015 بھونیشور-سکندرآباد ایکسپریس 28.10.2025
32. 20851 بھونیشور-پڈوچیری ہفتہ وار ایکسپریس 28.10.2025