سمندری طوفان مونتھا آندھرا پردیش کے ساحل سے گزر گیا، پڑا کمزور، محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کیا

آج صبح 5 بجے IMD کی رپورٹ کے مطابق، مونتھا ایک شدید طوفان میں تبدیل ہو کر کمزور ہو گیا۔
حیدرآباد: سائیکلون مونتھا ایک شدید طوفان میں تبدیل ہو کر منگل کو آندھرا پردیش کے کاکیناڈا کے قریب مچھلی پٹنم اور کالنگ پٹنم کے درمیان لینڈ فال کیا۔ محکمہ موسمیات نے بدھ کو علی الصبح اطلاع دی کہ اس نے کاکیناڈا کے جنوب میں مچھلی پٹنم اور کالنگ پٹنم کے درمیان آندھرا پردیش اور یانم کے ساحلوں کو عبور کیا۔ لینڈ فال کا عمل شام 7 بجے کے قریب شروع ہوا۔ لینڈ فال کرنے کے چند گھنٹے بعد، سمندری طوفان مونتھا ساحلی آندھرا پردیش پر کمزور پڑ گیا۔
محکمہ موسمیات نے بدھ کے روز کہا کہ یہ ساحلی آندھرا پردیش میں تقریبا شمال مغرب کی طرف بڑھنے کا امکان ہے، اگلے چھ گھنٹوں کے دوران اس کی شدت برقرار رہے گی، اور اگلے چھ گھنٹوں کے دوران مزید کمزور ہو کر گہرے دباؤ میں آجائے گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق یہ طوفان بدھ کی صبح اڈیشہ سے ٹکرائے گا۔ اس کا اثر آندھرا پردیش، تمل ناڈو، بنگال اور اڈیشہ کے اضلاع میں محسوس کیا جا رہا ہے۔
اوڈیشہ کے گنجم ضلع کے گوپال پور ساحل سمندر پر سمندری طوفان مونتھا کے لینڈ فال کے بعد تیز ہوائیں چل رہی ہیں۔
پی ٹی آئی نے ایک پولیس اہلکار کے حوالے سے اطلاع دی کہ آندھرا پردیش کے کونسیما ضلع کے مکنا گوڈیم گاؤں میں درخت گرنے سے ایک خاتون کی موت ہو گئی ۔ طوفان کے اثر سے آندھرا پردیش میں تقریباً 38,000 ہیکٹر پر کھڑی فصلیں اور 1.38 لاکھ ہیکٹر میں باغبانی کی فصلیں تباہ ہوگئیں۔
تقریباً 76,000 لوگوں کو ریلیف کیمپوں میں منتقل کیا گیا جبکہ آندھرا حکومت نے مختلف مقامات پر 219 میڈیکل کیمپوں کا اہتمام کیا ہے۔ حکومت نے طوفان کو مدنظر رکھتے ہوئے 865 ٹن جانوروں کے چارے کا بھی بندوبست کیا ہے۔
حکومت نے طوفان سے متاثرہ اضلاع بشمول کرشنا، ایلورو اور کاکیناڈا میں سڑکوں پر گاڑیوں کی آمد و رفت کو منگل کی رات 8:30 بجے سے بدھ کی صبح 6 بجے تک معطل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران ہنگامی طبی خدمات مستثنیٰ ہوں گی۔
ہندوستانی ریلوے نے منگل کو مشرقی ساحلی ریلوے زون کے والٹیر ڈویژن میں متعدد کوچنگ ٹرینوں کو منسوخ کر دیا یا موڑ دیا اور کچھ ٹرینوں کو دوبارہ شیڈول کیا۔ اسی طرح، جنوبی وسطی ریلوے (SCR) زون نے پیر اور منگل کو کل 120 ٹرینیں منسوخ کیں۔
