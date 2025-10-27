طوفان مونتھا سے کئی ریاستوں میں الرٹ، مہاراشٹر کے تین اضلاع کے لیے اورنج الرٹ، سمندری طوفان میں شدت آنے کا امکان
آئی ایم ڈی نے شمالی اور جنوبی ریاستوں میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے بارش کی پیش گوئی ہے۔
Published : October 27, 2025 at 10:44 PM IST
نئی دہلی: مہینے کے آخر میں موسم بدل گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے دو تین دنوں میں کئی ریاستوں میں بارش اور تیز ہوائیں چلنے کی توقع ہے۔ طوفان مونتھا اس عرصے کے دوران کچھ علاقوں کو بھی متاثر کرے گا۔
محکمہ موسمیات نے مہاراشٹر کے تین اضلاع کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ 30-40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہواؤں کے ساتھ پیر سے منگل تک درمیانی بارش، گرج چمک اور بجلی گرنے کی توقع ہے۔
The Cyclonic Storm “Montha” [Pronunciation : Mon-Tha] over Southwest & adjoining Southeast Bay of Bengal moved west-northwestwards and lay centered at 0230 hrs IST of today, the 27th October 2025, over the same area. https://t.co/BUS94cLzEB pic.twitter.com/hNC3FPcSqD— IMD-Tamilnadu Weather (@ChennaiRmc) October 26, 2025
مہاراشٹر کے لیے اورنج الرٹ جاری
محکمہ موسمیات نے مہاراشٹر کے تین اضلاع کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے جس کے لیے یہ ضلع اورنج الرٹ کے تحت ہیں: دھولے، نندربار، اور ناسک۔ آئی ایم ڈی نے پیر اور منگل کی صبح دھولے ضلع میں الگ تھلگ مقامات پر گرج چمک، درمیانی بارش، تیز ہواؤں اور بارش کی پیش گوئی کی ہے۔
VIDEO | Heavy rain lashes parts of Vellore in Tamil Nadu.— Press Trust of India (@PTI_News) October 25, 2025
(Full video available on PTI Videos –https://t.co/n147TvqRQz)#TamilNadu #Vellore pic.twitter.com/IqK3eSokM8
سمندری طوفان میں شدت آنے کا امکان
آئی ایم ڈی نے اتوار کو یہ بھی اعلان کیا کہ خلیج بنگال پر ایک گہرا دباؤ طوفانی طوفان میں شدت اختیار کر سکتا ہے۔ اس سے مغربی بنگال کے کئی اضلاع میں 28 اور 31 اکتوبر کے درمیان بھاری بارش ہوسکتی ہے۔
جیسا کہ گہرا دباؤ شمال مغرب اور بعد میں شمال شمال مغرب کی طرف بڑھتا ہے، طوفان کے مزید شدت اختیار کرنے کی توقع ہے۔ یہ منگل کی صبح (28 اکتوبر) تک شدت اختیار کر کے شدید سمندری طوفان میں تبدیل ہو جائے گا۔
#WATCH | Dark clouds over Puducherry as a result of cyclonic storm named 'Montha' over the Bay of Bengal— ANI (@ANI) October 27, 2025
The cyclonic storm is expected to cross the Andhra Pradesh coast by Tuesday evening or night, potentially bringing strong winds and heavy rain to coastal areas of Tamil Nadu… pic.twitter.com/GPo6L6J6IZ
آندھرا پردیش میں سائیکلون مونتھا کی تیاریاں
آندھرا پردیش حکومت نے سائیکلون مونتھا کے لیے پری سائیکلونک تیاریوں کے حصے کے طور پر راحت اور ضروری سامان کے لیے ایک ایکشن پلان تیار کیا ہے۔ ریاستی سول سپلائیز کے وزیر این منوہر نے کہا کہ ایکشن پلان میں پبلک ڈسٹری بیوشن سسٹم اشیاء کی اسٹاک پوزیشن، ایندھن کی انوینٹری کا انتظام، دھان کی خریداری کے اقدامات، امدادی پناہ گاہوں کو خوراک کی فراہمی اور طوفان کے بعد کی امدادی تقسیم شامل ہے۔
Maharashtra: Rain lashes parts of Mumbai— IANS (@ians_india) October 26, 2025
(Visuals from Marine Drive) pic.twitter.com/ip5B8uLRpV
ان ریاستوں کے لیے بارش کی وارننگ
محکمہ موسمیات نے تمل ناڈو، آندھرا پردیش اور اڈیشہ کے لیے بارش کی وارننگ جاری کی ہے۔ اتوار کی رات دیر گئے ایک بلیٹن میں، آئی ایم ڈی نے کہا کہ طوفان مونتھا جنوبی بنگال کے کچھ اضلاع میں ہلکی سے درمیانی بارش لائے گا، بشمول کولکاتہ، جنوبی 24 پرگنہ، مشرقی اور مغربی مدنی پور، ہاوڑہ، جھارگرام، پرولیا، بنکورا، اور ہوگلی، 27 اکتوبر سے شروع ہوگا۔
VIDEO | Gujarat: Heavy rain causes waterlogging in Bhavnagar.— Press Trust of India (@PTI_News) October 26, 2025
(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/q1VhUfMmJJ
اس میں کہا گیا ہے کہ 28 اکتوبر سے 31 اکتوبر کے درمیان شمالی اور جنوبی 24 پرگنہ، مشرقی اور مغربی مدنی پور، جھارگرام، ہاوڑہ، پورولیا، مشرقی اور مغربی بردھمان، بیر بھوم، اور جنوبی بنگال کے مرشد آباد اضلاع میں الگ تھلگ مقامات پر بھاری بارش ہوگی۔