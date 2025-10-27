ETV Bharat / bharat

طوفان مونتھا سے کئی ریاستوں میں الرٹ، مہاراشٹر کے تین اضلاع کے لیے اورنج الرٹ، سمندری طوفان میں شدت آنے کا امکان

آئی ایم ڈی نے شمالی اور جنوبی ریاستوں میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے بارش کی پیش گوئی ہے۔

طوفان مونتھا سے کئی ریاستوں میں الرٹ (Representational Image: ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 27, 2025 at 10:44 PM IST

نئی دہلی: مہینے کے آخر میں موسم بدل گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے دو تین دنوں میں کئی ریاستوں میں بارش اور تیز ہوائیں چلنے کی توقع ہے۔ طوفان مونتھا اس عرصے کے دوران کچھ علاقوں کو بھی متاثر کرے گا۔

محکمہ موسمیات نے مہاراشٹر کے تین اضلاع کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ 30-40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہواؤں کے ساتھ پیر سے منگل تک درمیانی بارش، گرج چمک اور بجلی گرنے کی توقع ہے۔

مہاراشٹر کے لیے اورنج الرٹ جاری

محکمہ موسمیات نے مہاراشٹر کے تین اضلاع کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے جس کے لیے یہ ضلع اورنج الرٹ کے تحت ہیں: دھولے، نندربار، اور ناسک۔ آئی ایم ڈی نے پیر اور منگل کی صبح دھولے ضلع میں الگ تھلگ مقامات پر گرج چمک، درمیانی بارش، تیز ہواؤں اور بارش کی پیش گوئی کی ہے۔

سمندری طوفان میں شدت آنے کا امکان

آئی ایم ڈی نے اتوار کو یہ بھی اعلان کیا کہ خلیج بنگال پر ایک گہرا دباؤ طوفانی طوفان میں شدت اختیار کر سکتا ہے۔ اس سے مغربی بنگال کے کئی اضلاع میں 28 اور 31 اکتوبر کے درمیان بھاری بارش ہوسکتی ہے۔

جیسا کہ گہرا دباؤ شمال مغرب اور بعد میں شمال شمال مغرب کی طرف بڑھتا ہے، طوفان کے مزید شدت اختیار کرنے کی توقع ہے۔ یہ منگل کی صبح (28 اکتوبر) تک شدت اختیار کر کے شدید سمندری طوفان میں تبدیل ہو جائے گا۔

آندھرا پردیش میں سائیکلون مونتھا کی تیاریاں

آندھرا پردیش حکومت نے سائیکلون مونتھا کے لیے پری سائیکلونک تیاریوں کے حصے کے طور پر راحت اور ضروری سامان کے لیے ایک ایکشن پلان تیار کیا ہے۔ ریاستی سول سپلائیز کے وزیر این منوہر نے کہا کہ ایکشن پلان میں پبلک ڈسٹری بیوشن سسٹم اشیاء کی اسٹاک پوزیشن، ایندھن کی انوینٹری کا انتظام، دھان کی خریداری کے اقدامات، امدادی پناہ گاہوں کو خوراک کی فراہمی اور طوفان کے بعد کی امدادی تقسیم شامل ہے۔

ان ریاستوں کے لیے بارش کی وارننگ

محکمہ موسمیات نے تمل ناڈو، آندھرا پردیش اور اڈیشہ کے لیے بارش کی وارننگ جاری کی ہے۔ اتوار کی رات دیر گئے ایک بلیٹن میں، آئی ایم ڈی نے کہا کہ طوفان مونتھا جنوبی بنگال کے کچھ اضلاع میں ہلکی سے درمیانی بارش لائے گا، بشمول کولکاتہ، جنوبی 24 پرگنہ، مشرقی اور مغربی مدنی پور، ہاوڑہ، جھارگرام، پرولیا، بنکورا، اور ہوگلی، 27 اکتوبر سے شروع ہوگا۔

اس میں کہا گیا ہے کہ 28 اکتوبر سے 31 اکتوبر کے درمیان شمالی اور جنوبی 24 پرگنہ، مشرقی اور مغربی مدنی پور، جھارگرام، ہاوڑہ، پورولیا، مشرقی اور مغربی بردھمان، بیر بھوم، اور جنوبی بنگال کے مرشد آباد اضلاع میں الگ تھلگ مقامات پر بھاری بارش ہوگی۔

