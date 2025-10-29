طوفان مونتھا کا حیدرآباد پر اثر، دریا کے پانی میں اضافے کی وجہ سے 500 طلباء اسکول میں پھنسے
حیدرآباد کے موسی ندی میں پانی کی سطح بڑھ رہی ہے۔ کئی اضلاع میں شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔
Published : October 29, 2025 at 5:48 PM IST
حیدرآباد: خلیج بنگال میں بننے والا سمندری طوفان مونتھہ اب شدت اختیار کر کے شدید طوفان کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ مونتھا نے ملک کی کئی ریاستوں میں موسم کو مزید خراب کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے بدھ کو تلنگانہ کے کئی اضلاع میں شدید بارش کا انتباہ جاری کیا۔ طوفان مہینہ کے اثر کی وجہ سے تلنگانہ کے کئی اضلاع بشمول حیدرآباد میں زبردست بارش ہورہی ہے۔ جس سے سڑکوں پر پانی بھر ہوگیا اور ٹریفک میں خلل پڑا۔
پانچ سو طلباء پھنس گئے
دیوراکونڈا منڈل میں زبردست بارش ریکارڈ کی گئی۔ کوما پلی میں واقع گروکلم اسکول قریبی ندی کے پانی میں گھرا ہوا تھا، جس سے تقریباً 500 طلباء اندر پھنس گئے تھے۔ کلکٹر ایلا ترپاٹھی اور پولیس سپرنٹنڈنٹ شرتھ نے اے ایس پی مونیکا کے ساتھ موقع پر پہنچ کر ریسکیو آپریشن کی نگرانی کی۔ اہلکاروں نے طالب علموں کو خشک علاقوں میں محفوظ طریقے سے نکالنے کے لیے رسیوں کا استعمال کیا۔
تعلیمی اداروں میں چھٹیاں
طوفان مونتھہ کی وجہ سے ہونے والی مسلسل بارش کی وجہ سے کھمم، ورنگل، محبوب آباد، یادادری، سوریا پیٹ اور محبوب نگر اضلاع میں تعلیمی اداروں کو بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
ٹرین سروس متاثر
ڈورنکل ریلوے اسٹیشن پر موسلادھار بارش سے پٹریوں میں پانی بھر گیا، جس سے گولکنڈہ ایکسپریس اور کونارک ایکسپریس رک گئی۔ کازی پیٹ-وجئے واڑہ روٹ پر ٹرین خدمات میں خلل پڑا۔
سائیکلون مونتھا کے اثرات
طوفان مونتھا کے باعث مختلف اضلاع میں شدید بارش ہو رہی ہے۔ سابقہ ضلع نلگنڈہ میں کئی ندیاں بہہ رہی ہیں۔ ایررام میں 15.1 سینٹی میٹر بارش ہوئی جبکہ پولی پلی میں 13.3 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔
دونوں آبی ذخائر کے دروازے کھولے جانے کے بعد دریائے موسیٰ کے پانی کی سطح میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ چادر گھاٹ اور موسیرام باغ پل شدید سیلاب کا سامنا کر رہے ہیں۔ جی ایچ ایم سی کے عہدیداروں نے موسی ندی کے کنارے رہنے والے باشندوں کو الرٹ جاری کیا ہے۔ پالیرو آبی ذخائر میں پانی بھرنے کا سلسلہ جاری ہے، اور اضافی پانی چھوڑنے کے لیے 23 دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ بارش کی وجہ سے بھدراچلم کوئلہ کانوں میں کوئلے کی پیداوار روک دی گئی ہے۔
وزیر نے جائزہ اجلاس منعقد کیا:
وزیر پونگولیٹی سرینواس ریڈی نے ریونیو اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے عہدیداروں کے ساتھ ریاست میں شدید بارش اور جاری امدادی کارروائیوں کے سلسلے میں جائزہ میٹنگ کی۔ انہوں نے حکام کو ہدایت دی کہ وہ جان و مال کے نقصان کو روکنے کے لیے اقدامات کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ معمولات زندگی متاثر نہ ہوں۔ وزیر نے افسروں کو نشیبی اور سیلاب زدہ علاقوں میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت دی اور بجلی اور پنچایت راج محکموں کے افسران کو الرٹ رہنے کی ہدایت دی۔
کئی اضلاع میں موسلادھار بارش کا ریڈ الرٹ:
ریاست کے 16 اضلاع میں سیلاب کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسلادھار بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ ہنوماکنڈہ، ورنگل اور محبوب آباد اضلاع میں انتہائی تیز بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ عادل آباد، نرمل، منچیریال اور جگتیال اضلاع میں بھی موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ راجنا سرسیلا، پیڈا پلی اور کریم نگر اضلاع میں بھی موسلادھار بارش کی توقع ہے۔