طوفان مونتھا ان ریاستوں میں تباہی مچائے گا، الرٹ جاری
آئی ایم ڈی نے تمل ناڈو، کیرالہ، کرناٹک، آندھرا پردیش، رائلسیما، اوڈیشہ، سوراشٹرا اور چھتیس گڑھ میں شدید بارش کا الرٹ جاری کیا ہے۔
Published : October 26, 2025 at 2:03 PM IST
بھونیشور: خلیج بنگال میں طوفان مونتھا زور پکڑ رہا ہے۔ آج اس کے گہرے ڈپریشن میں شدت آنے کی توقع ہے۔ توقع ہے کہ یہ 27 تاریخ (پیر) کی صبح تک جنوب مغرب اور ملحقہ مغربی وسطی خلیج بنگال میں ایک شدت اختیار کرے گا۔
اگلے 48 گھنٹوں کے دوران 28 اکتوبر (منگل) کی صبح تک اس کی شدت ایک شدید سائیکلونک طوفان میں آنے کی توقع ہے۔ توقع ہے کہ طوفان شمال مغرب کی طرف بڑھے گا اور 28 اکتوبر (منگل) کی شام یا رات کو لینڈ فال کرے گا۔ آندھرا پردیش میں کاکیناڈا کے قریب مچھلی پٹنم اور کالنگ پٹنم کے درمیان آندھرا پردیش کے ساحل کو عبور کرنے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے اس دوران 90-100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چلنے کی پیش گوئی کی ہے۔
दैनिक मौसम परिचर्चा (25.10.2025)— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 25, 2025
दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर दबाव का क्षेत्र 27 अक्टूबर तक दक्षिण-पश्चिम और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान के रूप में तीव्र होने की संभावना है।
YouTube : https://t.co/ycfbCCRTOf
Facebook :… pic.twitter.com/3NzKoVvl1p
محکمہ موسمیات نے آج (اتوار) ریاست کے کسی بھی ضلع میں بارش کی کوئی وارننگ جاری نہیں کی ہے۔ تاہم، جنوبی اوڈیشہ 27 سے 30 تاریخ تک سائیکلون مونتھا سے سب سے زیادہ متاثر ہوگا۔ اس دوران مختلف اضلاع کے لیے تیز سے بہت تیز بارش کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔
پیر (27 اکتوبر) کو ملکانگیری، کوراپٹ، نبارنگ پور، کالاہندی، رائاگڑا، گجپتی، گنجام اور کندھمال کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اسی طرح نواپڈا، بالانگیر، بودھ، نیا گڑھ، کھوردھا، پوری، کٹک، کیندرپارا اور جگت سنگھ پور کے لیے موسلا دھار بارش کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔
(A) Deep Depression over Southeast Bay of Bengal:— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 26, 2025
The depression over southeast Bay of Bengal moved nearly west-northwestwards with a speed of 10 kmph during past 6 hours, intensified into a Deep Depression and lay centred at 0000 UTC of today, the 26th October 2025, over the… pic.twitter.com/1xCUy4lFaf
28 اکتوبر کو بارش کی وارننگ
منگل (28 اکتوبر) کو ہونے والی موسلادھار بارش کی وجہ سے ملکانگیری، کوراپٹ، رائاگڑا، گجپتی اور گنجام اضلاع کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ نبرنگ پور، کالاہندی، کندھمال، نیا گڑھ، کھوردھا اور پوری کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ نواپڈا، بالانگیر، سون پور، بودھ، انگول، ڈھینکنال، کٹک، جگت سنگھ پور، کیندرپارہ، جاج پور، کیونجھر، بھدرک، بالاسور اور میور بھنج کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔
29 اکتوبر سے 30 اکتوبر تک بارش کا الرٹ
اسی طرح 29 اور 30 اکتوبر کے درمیان ہونے والی شدید بارش کی وجہ سے ملکانگیری، نبارنگ پور، کوراپٹ، کالاہنڈی اور رائاگڑا کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے، نواپڈا، بالانگیر، بودھ، کندھمال، گجپتی، اور گنجام کے لیے اورنج الرٹ، اور یلو الرٹ، برکنان پور، ایس کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔
گجپتی ضلع میں سیاحتی مقامات بند
ممکنہ طوفان کے پیش نظر ضلع کلکٹر نے گجپتی ضلع کے تمام سیاحتی مقامات کو بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ آج سے ضلع کے تمام سیاحتی مقامات اگلے اطلاع تک بند رہیں گے۔
5 اضلاع میں تعطیلات منسوخ
ابھی کے لیے، گنجم، کیندرپارہ، بالاسور، کالاہندی، اور ملکانگیری ضلع انتظامیہ کے جاری کردہ احکامات کے مطابق، ضلع میں تمام سرکاری ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ گنجم ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے حکم کے مطابق کوئی بھی افسر 25 اکتوبر سے 30 اکتوبر تک ہیڈ کوارٹر نہیں چھوڑے گا۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی اجازت کے بعد صرف خصوصی حالات میں چھٹی دی جائے گی۔ اسی طرح بالاسور ضلع مجسٹریٹ کا حکم بھی تمام چھٹیوں کو منسوخ کرتا ہے۔ تمام افسران کو ہیڈ کوارٹرز میں کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کوئی افسر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی اجازت کے بغیر ہیڈ کوارٹر نہیں چھوڑ سکتا۔
اڈیشہ میں ہوا کی رفتار 60 سے 70 کلومیٹر فی گھنٹہ رہے گی، جھونکے 80 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ جائیں گے۔ ہوائیں سب سے زیادہ شدید ہوں گی، خاص طور پر گنجم، گجپتی، رائاگڑا، کوراپٹ اور ملکانگیری میں۔ 30 تاریخ کو ہلکی بارش متوقع ہے اور ماہی گیروں کو 26 سے 30 تاریخ تک سمندر میں نہ جانے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ تمام بندرگاہوں پر خطرے کا سگنل نمبر 3 جاری کر دیا گیا ہے۔
@DBalasore chaired a preparatory meeting on Impending #Cyclone " montha" with all line departments, bdos, tahasildars, eos and senior officials. leaves of all officers has been cancelled and collector has instructed for all kind of readiness for emergency response. pic.twitter.com/72L6Ime89G— Collector & DM Balasore (@DBalasore) October 25, 2025
حکومت طوفان سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار
اوڈیشہ حکومت ماضی کے تجربے اور ویدر اسٹیشن کی پیشن گوئی کی بنیاد پر تیاری کر رہی ہے۔ ریونیو اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے وزیر سریش پجاری نے متاثرہ ضلع کلکٹروں کو پیشگی منصوبہ بندی اور حتمی تیاری شروع کرنے کی ہدایت دی ہے۔ حکومت کل سرکاری چھٹیاں منسوخ کرنے اور اسکول اور کالج کی چھٹیاں منسوخ کرنے کا فیصلہ کرے گی۔
