طوفان مونتھا ان ریاستوں میں تباہی مچائے گا، الرٹ جاری

آئی ایم ڈی نے تمل ناڈو، کیرالہ، کرناٹک، آندھرا پردیش، رائلسیما، اوڈیشہ، سوراشٹرا اور چھتیس گڑھ میں شدید بارش کا الرٹ جاری کیا ہے۔

طوفان مونتھا
طوفان مونتھا ((علامتی تصویر) IANS)
بھونیشور: خلیج بنگال میں طوفان مونتھا زور پکڑ رہا ہے۔ آج اس کے گہرے ڈپریشن میں شدت آنے کی توقع ہے۔ توقع ہے کہ یہ 27 تاریخ (پیر) کی صبح تک جنوب مغرب اور ملحقہ مغربی وسطی خلیج بنگال میں ایک شدت اختیار کرے گا۔

اگلے 48 گھنٹوں کے دوران 28 اکتوبر (منگل) کی صبح تک اس کی شدت ایک شدید سائیکلونک طوفان میں آنے کی توقع ہے۔ توقع ہے کہ طوفان شمال مغرب کی طرف بڑھے گا اور 28 اکتوبر (منگل) کی شام یا رات کو لینڈ فال کرے گا۔ آندھرا پردیش میں کاکیناڈا کے قریب مچھلی پٹنم اور کالنگ پٹنم کے درمیان آندھرا پردیش کے ساحل کو عبور کرنے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے اس دوران 90-100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چلنے کی پیش گوئی کی ہے۔

محکمہ موسمیات نے آج (اتوار) ریاست کے کسی بھی ضلع میں بارش کی کوئی وارننگ جاری نہیں کی ہے۔ تاہم، جنوبی اوڈیشہ 27 سے 30 تاریخ تک سائیکلون مونتھا سے سب سے زیادہ متاثر ہوگا۔ اس دوران مختلف اضلاع کے لیے تیز سے بہت تیز بارش کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔

پیر (27 اکتوبر) کو ملکانگیری، کوراپٹ، نبارنگ پور، کالاہندی، رائاگڑا، گجپتی، گنجام اور کندھمال کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اسی طرح نواپڈا، بالانگیر، بودھ، نیا گڑھ، کھوردھا، پوری، کٹک، کیندرپارا اور جگت سنگھ پور کے لیے موسلا دھار بارش کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔

28 اکتوبر کو بارش کی وارننگ

منگل (28 اکتوبر) کو ہونے والی موسلادھار بارش کی وجہ سے ملکانگیری، کوراپٹ، رائاگڑا، گجپتی اور گنجام اضلاع کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ نبرنگ پور، کالاہندی، کندھمال، نیا گڑھ، کھوردھا اور پوری کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ نواپڈا، بالانگیر، سون پور، بودھ، انگول، ڈھینکنال، کٹک، جگت سنگھ پور، کیندرپارہ، جاج پور، کیونجھر، بھدرک، بالاسور اور میور بھنج کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔

29 اکتوبر سے 30 اکتوبر تک بارش کا الرٹ

اسی طرح 29 اور 30 ​​اکتوبر کے درمیان ہونے والی شدید بارش کی وجہ سے ملکانگیری، نبارنگ پور، کوراپٹ، کالاہنڈی اور رائاگڑا کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے، نواپڈا، بالانگیر، بودھ، کندھمال، گجپتی، اور گنجام کے لیے اورنج الرٹ، اور یلو الرٹ، برکنان پور، ایس کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔

گجپتی ضلع میں سیاحتی مقامات بند

ممکنہ طوفان کے پیش نظر ضلع کلکٹر نے گجپتی ضلع کے تمام سیاحتی مقامات کو بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ آج سے ضلع کے تمام سیاحتی مقامات اگلے اطلاع تک بند رہیں گے۔

5 اضلاع میں تعطیلات منسوخ

ابھی کے لیے، گنجم، کیندرپارہ، بالاسور، کالاہندی، اور ملکانگیری ضلع انتظامیہ کے جاری کردہ احکامات کے مطابق، ضلع میں تمام سرکاری ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ گنجم ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے حکم کے مطابق کوئی بھی افسر 25 اکتوبر سے 30 اکتوبر تک ہیڈ کوارٹر نہیں چھوڑے گا۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی اجازت کے بعد صرف خصوصی حالات میں چھٹی دی جائے گی۔ اسی طرح بالاسور ضلع مجسٹریٹ کا حکم بھی تمام چھٹیوں کو منسوخ کرتا ہے۔ تمام افسران کو ہیڈ کوارٹرز میں کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کوئی افسر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی اجازت کے بغیر ہیڈ کوارٹر نہیں چھوڑ سکتا۔

اڈیشہ میں ہوا کی رفتار 60 سے 70 کلومیٹر فی گھنٹہ رہے گی، جھونکے 80 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ جائیں گے۔ ہوائیں سب سے زیادہ شدید ہوں گی، خاص طور پر گنجم، گجپتی، رائاگڑا، کوراپٹ اور ملکانگیری میں۔ 30 تاریخ کو ہلکی بارش متوقع ہے اور ماہی گیروں کو 26 سے 30 تاریخ تک سمندر میں نہ جانے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ تمام بندرگاہوں پر خطرے کا سگنل نمبر 3 جاری کر دیا گیا ہے۔

حکومت طوفان سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار

اوڈیشہ حکومت ماضی کے تجربے اور ویدر اسٹیشن کی پیشن گوئی کی بنیاد پر تیاری کر رہی ہے۔ ریونیو اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے وزیر سریش پجاری نے متاثرہ ضلع کلکٹروں کو پیشگی منصوبہ بندی اور حتمی تیاری شروع کرنے کی ہدایت دی ہے۔ حکومت کل سرکاری چھٹیاں منسوخ کرنے اور اسکول اور کالج کی چھٹیاں منسوخ کرنے کا فیصلہ کرے گی۔

