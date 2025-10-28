سمندری طوفان مونتھا کے سبب آندھرا پردیش میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش، این ڈی آر ایف کی 22 ٹیمیں تعینات
طوفان کی وجہ سے آندھرا پردیش، اڈیشہ، پڈوچیری، اور تمل ناڈو میں تیز بارش اور تیز ہوائیں جاری ہیں۔
Published : October 28, 2025 at 10:47 PM IST
امراوتی/بھوبنیشور/نئی دہلی: مغربی-وسطی خلیج بنگال کے اوپر بننے والے شدید سمندری طوفان 'مونتھا' نے آندھرا پردیش میں لینڈ فال کرنا شروع کر دیا ہے، مچھلی پٹنم اور کاکیناڈا کے درمیان لینڈ فال بنا ہوا ہے۔ اپنی تازہ ترین تازہ کاری میں، محکمہ موسمیات نے بتایا کہ 'مونتھا' کے لیے لینڈ فال کا عمل منگل کی شام دیر گئے شروع ہوا اور اگلے 3-4 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ دریں اثنا، طوفان کی وجہ سے آندھرا پردیش، اڈیشہ، پڈوچیری، اور تمل ناڈو میں تیز بارش اور تیز ہوائیں جاری ہیں۔
اس سے پہلے، محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی تھی کہ جب سائیکلون 'مونتھا' آندھرا پردیش کے ساحل کو کاکیناڈا کے آس پاس، مچلی پٹنم اور کالنگ پٹنم کے درمیان پار کرے گا، تو ہوا کی زیادہ سے زیادہ رفتار 90-100 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی، جو 110 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے۔
این ڈی آر ایف کی 22 اضافی ٹیمیں تعینات
آندھرا پردیش، چھتیس گڑھ، اڈیشہ، پڈوچیری اور تمل ناڈو کے ساحلی اضلاع میں نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس (این ڈی آر ایف) کی 22 ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں۔ سرکاری ذرائع نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ 10 ٹیمیں آندھرا پردیش میں، چھ اوڈیشہ میں، تین تمل ناڈو میں، دو چھتیس گڑھ میں، اور ایک پڈوچیری میں تعینات کی گئی ہیں۔
Cyclone Alert !— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 28, 2025
The Severe Cyclonic Storm “Montha” over westcentral Bay of Bengal is likely to cross Andhra Pradesh coast between Machilipatnam and Kalingapatnam around Kakinada during evening/night of today, the 28th October with a maximum sustained wind speed of 90-100 kmph… pic.twitter.com/s0wJ7hjoRi
این ڈی آر ایف کے ایک سینئر اہلکار نے کہا، "ضرورت پڑنے پر فوری طور پر تعیناتی کے لیے بیس اضافی ٹیموں کو اسٹریٹجک مقامات پر تیار رکھا گیا ہے۔ ہر ٹیم کو انخلاء، راحت اور بحالی کے کاموں کو انجام دینے کے لیے کشتیوں، کاٹنے کے اوزار، مواصلاتی آلات اور دیگر خصوصی ریسکیو آلات سے لیس کیا گیا ہے۔"
بغیر کسی رکاوٹ کی تیاری اور ردعمل کو یقینی بنانے کے لیے این ڈی ایم اے، ایس ڈی ایم اے اور ضلعی انتظامیہ کے ساتھ کوآرڈینیشن میٹنگز منعقد کی جا رہی ہیں۔
آندھرا پردیش میں 1.76 لاکھ ہیکٹر فصلیں تباہ
سمندری طوفان 'مونتھا' نے فصلوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا ہے۔ آندھرا پردیش میں 1.76 لاکھ ہیکٹر کی فصلیں تباہ ہوگئیں۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ کے دفتر نے منگل کو کہا کہ آندھرا پردیش میں 38,000 ہیکٹر کھڑی فصلیں اور 1.38 لاکھ ہیکٹر باغبانی فصلیں شدید سمندری طوفان 'مونتھا' کے اثر سے تباہ ہو گئیں۔ طوفان سے ریاست کا بڑا حصہ متاثر ہوا ہے۔ اس سے 22 اضلاع میں 403 منڈل متاثر ہونے کی امید ہے، جس کی وجہ سے ریاستی حکومت نے منڈل سطح پر 488 کنٹرول روم قائم کیے ہیں۔ تقریباً 76,000 لوگوں کو ریلیف کیمپوں میں منتقل کیا گیا ہے اور مختلف مقامات پر 219 میڈیکل کیمپ لگائے گئے ہیں۔
آندھرا پردیش میں بلا تعطل ہنگامی مواصلات کو یقینی بنانے کے لیے 81 وائرلیس ٹاور اور 21 بڑے لیمپ لگائے گئے ہیں۔ حکومت نے اکھڑے ہوئے درختوں کو ہٹانے کے لیے 1,447 ارتھ موورز، 321 ڈرونز اور 1,040 چینسا بھی تیار کیے ہیں۔ ریاست بھر کے رہائشیوں کو 36 ملین الرٹ پیغامات بھیجے گئے ہیں۔ حکومت نے 865 ٹن جانوروں کے چارے کا بھی انتظام کیا ہے۔
منگل کی صبح سے نیلور، وشاکھاپٹنم اور دیگر ساحلی اضلاع میں موسلادھار بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ نیلور ضلع میں گزشتہ 36 گھنٹوں سے مسلسل بارش ہو رہی ہے، پچھلے 24 گھنٹوں میں اوسطاً پانچ سینٹی میٹر، اور کچھ علاقوں میں سات سینٹی میٹر تک۔ اہلکار نے کہا کہ "موسلا دھار بارش اگلے 12 گھنٹوں تک جاری رہنے کی توقع ہے، اور مانیٹرنگ ٹیمیں غیر محفوظ شہری اور دیہی علاقوں میں الرٹ ہیں۔"
VIDEO | Machilipatnam, Andhra Pradesh: Strong winds lash Manginapudi Beach as Cyclone Montha impacts the coast. NDRF Team Commander Eswar Rao Gadde says, “As everyone knows, due to Cyclone Montha, the 10th battalion team is deployed here in Machilipatnam. We’ve been monitoring… pic.twitter.com/SFjGB8FpXM— Press Trust of India (@PTI_News) October 28, 2025
اوڈیشہ میں موسلادھار بارش سے معمولات زندگی درہم برہم
شدید سمندری طوفان مونتھا کے اثرات نے ساحلی اور جنوبی اوڈیشہ کے اضلاع میں بھاری بارش کی ہے، جس سے لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے، گھروں کو نقصان پہنچا ہے اور درخت اکھڑ گئے ہیں۔ جنوبی اوڈیشہ کے آٹھ اضلاع میں نقصان کی اطلاع ملی ہے: ملکانگیری، کوراپٹ، رائاگڑا، گجپتی، گنجام، کندھمال، کالاہندی، اور نابرنگ پور۔ خطے کے 15 اضلاع میں کئی مقامات پر درخت جڑوں سے اکھڑ جانے سے معمولات زندگی درہم برہم ہو گئے ہیں۔
گجپتی ضلع میں اناکا گرام پنچایت کے قریب پہاڑیوں سے بڑے بڑے پتھر گرے ہیں، جس سے پانچ گاؤں کی سڑکیں بند ہو گئی ہیں۔ مقامی پنچایت اہلکار بالکرشن ملک نے کہا، "اس علاقے کی شناخت پہلے تودے گرنے والے علاقے کے طور پر کی گئی تھی۔ اس لیے جلد از جلد ناکہ بندی ہٹانے کے انتظامات کیے گئے ہیں۔"