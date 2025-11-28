سمندری طوفان دتواہ جنوبی ہندوستانی ریاستوں کی طرف بڑھ رہا ہے، محکمہ موسمیات نے شدید بارش کا الرٹ جاری کر دیا
تمل ناڈو کے وزیر اعلی ایم کے اسٹالن نے جمعہ کو خلیج بنگال میں سمندری طوفان 'دتوا' سے قبل تیاریوں کا جائزہ لیا۔
وشاکھاپٹنم (آندھرا پردیش): سمندری طوفان دتواہ نے جنوبی ہندوستانی ریاستوں میں موسم کو تبدیل کردیا ہے۔ آندھرا پردیش ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (اے پی ڈی ایم اے) نے بتایا کہ سری لنکا کے ساحل سے دور جنوب مغربی خلیج بنگال میں پیدا ہونے والے شدید ڈپریشن کا علاقہ شدت اختیار کر کے طوفان میں تبدیل ہو گیا ہے۔ حکام نے یہ بھی بتایا کہ یمن نے سمندری طوفان کا نام ’’دتواہ‘‘ رکھا ہے۔
گزشتہ چھ گھنٹوں کے دوران یہ طوفان 15 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے شمالی تمل ناڈو اور پڈوچیری سے متصل جنوبی ساحلی علاقے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ محکمہ موسمیات (آئی ایم ڈی) نے صورتحال کے حوالے سے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ محکمہ نے کہا کہ 30 نومبر بروز اتوار تک صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ طوفان دتواہ اتوار کی صبح تک تمل ناڈو-پڈوچیری اور جنوبی آندھرا پردیش کے ساحلوں تک پہنچ جائے گا۔
تازہ ترین معلومات کے مطابق، طوفان دتواہ اس وقت ٹرنکومالی (سری لنکا) سے 200 کلومیٹر، پڈوچیری سے 610 کلومیٹر، اور چنئی سے 700 کلومیٹر جنوب مشرق میں ہے۔ حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ جنوبی ساحلی آندھرا اور رائلسیما کے علاقوں میں اگلے 24 گھنٹوں تک تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔
کئی اضلاع کے لیے ریڈ الرٹ جاری
آندھرا پردیش ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے مزید کہا کہ طوفان اتوار کی صبح تک تمل ناڈو-پڈوچیری-جنوبی ساحلی آندھرا پردیش کے ساحلی پٹی تک پہنچنے کی امید ہے۔ ریاست کے تمام ساحلی علاقوں کے لیے سیکنڈ لیول ڈینجر وارننگ جاری کی گئی ہے۔ پرکاشم، نیلور، کڑپہ، انامایہ، تروپتی اور چتور اضلاع کے لیے 30 نومبر کو ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ ماہی گیروں کو سختی سے خبردار کیا گیا ہے کہ وہ سمندر میں نہ جائیں۔ کسانوں کو احتیاط برتنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔
تیز بارش کی وارننگ:
ساحلی آندھرا پردیش:
آج بروز جمعہ 28 نومبر کو آندھرا پردیش کے جنوبی ساحلی علاقوں میں کئی مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش اور الگ تھلگ مقامات پر بھاری بارش متوقع ہے۔ اس کے بعد زیادہ تر مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش کے ساتھ موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ اگلے دن، ہفتہ، 29 نومبر کو الگ تھلگ مقامات پر بھاری سے بہت بھاری بارش ہوگی۔
رائلسیما:
آج، جمعہ، 28 نومبر کو آندھرا پردیش کے اس خطہ میں کئی مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش اور کئی مقامات پر بھاری بارش کی توقع ہے۔ اس کے بعد، 29 نومبر بروز ہفتہ کو زیادہ تر مقامات پر ہلکی بارش متوقع ہے۔
تلنگانہ:
طوفان دتواہ کی وجہ سے تلنگانہ میں اتوار، 30 نومبر اور پیر، یکم دسمبر کو مختلف مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش اور الگ تھلگ مقامات پر بھاری بارش کی توقع ہے۔
کیرالہ:
27 سے 29 نومبر تک کئی مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش اور کئی مقامات پر تیز بارش متوقع ہے۔
تمل ناڈو اور پڈوچیری:
28 اور 29 نومبر 2025 کو زیادہ تر مقامات پر درمیانی بارش اور ان دونوں ریاستوں میں مختلف مقامات پر بھاری بارش ہوگی۔ اس کے بعد 30 نومبر 2025 کو کئی مقامات پر درمیانی بارش اور کچھ مقامات پر بھاری سے بہت زیادہ بارش ہوگی۔
ماہی گیروں کے لیے انتباہ
سمندری طوفان دتواہ کے اثر کی وجہ سے امراوتی موسمیاتی مرکز نے ریاست کے کچھ حصوں میں ہفتہ سے پیر تک بھاری سے بہت زیادہ بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ 29 نومبر بروز ہفتہ نیلور، چتور اور تروپتی اضلاع میں بھاری بارش کا امکان ہے، جبکہ پرکاشم، انامایہ، اور وائی ایس آر کڑپہ اضلاع میں بھاری بارش کا امکان ہے۔
