سمندری طوفان 'دتواہ' کے سبب تملناڈو، آندھرا اور پڈوچیری میں شدید بارش کا الرٹ، سری لنکا میں 69 افراد ہلاک
محکمہ موسمیات نے جنوبی ریاستوں کے لیے سمندری طوفان 'دتواہ' کے حوالے سے الرٹ جاری کیا ہے۔
Published : November 29, 2025 at 8:59 AM IST
نئی دہلی: سری لنکا میں تباہی مچانے کے بعد سمندری طوفان 'دتواہ' بھارت کی جنوبی ریاستوں کی جانب بڑھ گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے تمل ناڈو اور پڈوچیری سمیت کئی دیگر ریاستوں کے لیے الرٹ جاری کرتے ہوئے ان علاقوں میں شدید بارش کی وارننگ دی ہے۔ تمل ناڈو کے کچھ حصوں میں بارش شروع ہو چکی ہے۔
محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ طوفان 'دتواہ'، جو اس وقت سری لنکا اور خلیج بنگال کے جنوب مغربی کنارے کے قریب منڈلا رہا ہے، 30 نومبر کی صبح تک شمالی تملناڈو-پڈوچیری کے ساحل کی طرف بڑھنے کا امکان ہے۔
The Cyclonic Storm Ditwah [Pronunciation: Ditwah] over coastalSri Lanka and adjoining southwest Bay of Bengal moved north-northwestwards withthe speed of 7 kmph during past 6 hours and lay centered at 2330 hrs IST of yesterday,the 28th November 2025 over the same region, near… pic.twitter.com/dTa5FOs86r— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 28, 2025
محکمہ موسمیات نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ "سائیکلون دتواہ، جو سری لنکا کے ساحل اور اس سے متصل جنوب مغربی خلیج بنگال کے اوپر بنا ہے، سات کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے شمال-شمال مغرب کی طرف بڑھ گیا ہے۔ اس کے سری لنکا کے ساحل اور اس سے متصل جنوب مغربی بنگال کی خلیج سے ہوتے ہوئے آگے بڑھنے اور 30 نومبر کی صبح تک تمل ناڈو، پڈوچیری اور ان سے متصل جنوبی آندھرا پردیش کے ساحلوں کے قریب پہنچنے کا قوی امکان ہے۔
محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر مرتیونجے مہاپاترا نے اے این آئی کو بتایا کہ یہ طوفان اس وقت سری لنکا کے ساحل اور اس سے متصل جنوب مغربی خلیج بنگال کے اوپر، چنئی سے تقریباً 480 کلومیٹر جنوب میں ہے اور شمال مغرب کی سمت میں بڑھ رہا ہے۔
مہاپاترا نے کہا، "ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ سری لنکا سے نکلے گا اور 29 تاریخ کی صبح تک جنوب مغربی خلیج بنگال میں داخل ہو جائے گا۔ پھر اس میں مزید شدت آ سکتی ہے۔" ہوا کی اس رفتار کے ساتھ یہ طوفان شمال-شمال مغرب کی طرف بڑھتا رہے گا اور 30 تاریخ کی صبح تک شمالی تمل ناڈو اور پڈوچیری کے ساحل تک پہنچ جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ تمل ناڈو کے ساحلی علاقوں میں بارش شروع ہو چکی ہے اور اس میں شدت آنے کی توقع ہے۔ اس کی وجہ سے تمل ناڈو، جنوبی آندھرا پردیش اور پڈوچیری میں بھاری سے بہت زیادہ بارش کی وارننگ دی گئی ہے۔ مقامی سطح پر خاص طور پر شہری علاقوں میں بارش کا پانی جمع ہونے کی وجہ سے سیلاب جیسی صورت حال بن سکتی ہے۔ پہاڑی علاقوں میں بھی سیلاب کا امکان ہے۔
Mayiladuthurai, Tamil Nadu: Red alert in effect as Cyclone Titva brings continuous light to moderate rain across Mayiladuthurai, Tharangambadi, Kutralam, and Manalmedu, causing cold weather and power outages in parts of Tharangambadi. pic.twitter.com/Tng8LaxnqF— IANS (@ians_india) November 29, 2025
محکمہ موسمیات کے حکام کے مطابق طوفان گردابی طوفان دتواہ سے منسلک تیز ہوائیں درختوں کو اکھاڑ سکتی ہیں، ذخیرہ کی گئی چیزوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں اور کھجور یا کچے مکانات کو متاثر کر سکتی ہیں۔ طوفان سے کھڑی فصلوں بشمول باغبانی، پھولوں کی کاشت اور سبزیوں کو خاص طور پر پکنے والی فصلوں کو کافی نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔
29 اور 30 نومبر کو تمل ناڈو، جنوبی آندھرا پردیش، اور پڈوچیری کے ساحلوں پر سمندری حالات خراب رہیں گے۔ مزید برآں، طوفان کی شدت سے شمالی تمل ناڈو اور پڈوچیری کے نشیبی علاقوں میں پانی بھرنے کی توقع ہے۔ مہاپاترا نے کہا، "اس سب کو مدنظر رکھتے ہوئے، ہم نے ماہی گیروں کو خبردار کیا ہے کہ وہ 30 تاریخ تک سمندر میں نہ جانے دیں۔ ہم نے درخواست کی ہے کہ جہاز رانی کے کاموں کو ریگولیٹ کیا جائے۔ شدید بارش اور تیز ہواؤں کی وجہ سے 29 اور 30 تاریخ کو سمندری ٹریفک کو ریگولیٹ کیا جانا چاہیے۔" انہوں نے مزید کہا کہ یہ علاقہ 29 تاریخ کو اور 30 تاریخ کی دوپہر تک سب سے زیادہ خطرے کا شکار رہے گا۔
انہوں نے کہا کہ یہ نظام اس وقت سب سے زیادہ سری لنکا کو متاثر کر رہا ہے۔ بھارت ہر تین گھنٹے بعد کولمبو کو ایڈوائزری جاری کر رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے حکام نے خطرناک علاقوں کے لوگوں کو مشورہ دیا کہ وہ گھروں کے اندر ہی رہیں اور شدید بارشوں کے دوران سفر سے گریز کریں، اور غیر محفوظ علاقوں میں رہنے والوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی تاکید کی۔
Thiruvarur, Tamil Nadu: Cyclone Titva brings moderate rainfall across Thiruvarur, Thiruthuraipoondi, Muthupettai, Nannilam, Kudavasal, and Koothanallur, with 4 cm recorded in Thiruthuraipoondi and 3 cm in Muthupettai, accompanied by strong winds, disrupting daily life and raising… pic.twitter.com/pSTj4e6yGh— IANS (@ians_india) November 29, 2025
انہوں نے کہا، "لوگوں کو سفر یا گاڑی چلاتے ہوئے محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ تیز بارش اور تیز ہواؤں کی وجہ سے حد نگاہ کم ہونے سے گاڑی کا توازن خراب ہو سکتا ہے۔" محکمہ موسمیات کو توقع ہے کہ 30 نومبر کے بعد یہ طوفان بتدریج کمزور ہو جائے گا۔
دریں اثنا، سری لنکا میں طوفان دتواہ سے مرنے والوں کی تعداد 69 ہو گئی ہے، جمعہ تک 34 افراد لاپتہ ہو گئے ہیں۔ ملک میں شدید موسمی حالات بدستور تباہی پھیلا رہے ہیں۔ بھارت نے سری لنکا کو انسانی امداد فراہم کرنے اور طوفان سے نمٹنے میں مدد کے لیے آپریشن ساگر بندھو شروع کیا۔
