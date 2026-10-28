سمندری طوفان 'ارنب' آندھرا کے ساحل سے ٹکرایا، تیز ہواؤں کے ساتھ شدید بارشیں جاری
آندھرا اور اوڈیشہ میں شدید بارشوں اور طوفانی ہواؤں کے باعث کئی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔
By ANI
Published : October 28, 2026 at 7:13 AM IST|
Updated : October 28, 2026 at 7:29 AM IST
نئی دہلی: محکمہ موسمیات نے بتایا کہ سمندری طوفان 'ارنب' نے بدھ کے علی الصبح آندھرا پردیش اور ینام کے ساحلوں سے ٹکرانے (لینڈ فال) کا عمل شروع ہو گیا ہے، جس کے باعث علاقے میں انتہائی شدید بارشیں ہو رہی ہیں۔
محکمہ موسمیات کے مطابق، اس طوفان کی بنیادی رفتار 125 سے 135 کلومیٹر فی گھنٹہ برقرار ہے، جب کہ ہوا کے جھونکے 150 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ رہے ہیں۔ گزشتہ تین گھنٹوں کے دوران تین کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے شمال مغرب کی طرف بڑھنے کے بعد، اب امید ہے کہ یہ طوفان شروع میں آہستہ آہستہ شمال مغرب کی طرف بڑھے گا اور پھر شمال-شمال مغرب کی طرف رخ کرے گا۔
محکمہ موسمیات نے بتایا کہ "لینڈ فال کا عمل اگلے 3 گھنٹوں تک جاری رہے گا۔" لینڈ فال کا مقام باپٹلا اور وشاکھاپٹنم کے درمیان، ینام کے جنوب میں بتایا گیا ہے۔
محکمہ موسمیات نے کہا کہ لینڈ فال کے علاقے میں اگلے تین گھنٹوں کے دوران ہوائیں 125 سے 135 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پر برقرار رہنے اور جھونکوں کے 150 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچنے کا امکان ہے، جس کے بعد اس میں بتدریج کمی آئے گی۔
طوفان کے زمین سے ٹکرانے کے نتیجے میں، آندھرا پردیش کے کاکیناڈا میں مختلف مقامات پر متعدد درخت اکھڑ گئے اور بجلی کی ترسیلی لائنیں ٹوٹ گئیں۔ تیز ہواؤں کے ساتھ ہونے والی موسلا دھار بارش کی وجہ سے درخت اکھڑ گئے، جس سے آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں بیچ روڈ اور سیتھامادھارا کی سڑکیں بلاک ہو گئیں۔
بھاری بارش اور تیز ہواؤں نے سمندری طوفان 'ارنب' کے اثرات کے باعث مغربی بنگال کے کئی حصوں کو بھی اپنی زد میں لے لیا ہے۔
محکمے نے بڑے پیمانے پر سیلاب کا الرٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلکیاتی مدوجزر سے 1.5 سے 2.5 میٹر بلند طوفانی لہریں اگلے چار سے پانچ گھنٹوں کے دوران آندھرا پردیش کے نشیبی علاقوں کو زیر آب لا سکتی ہیں، جب کہ لہروں کا سب سے زیادہ عروج مرکز کے زیر انتظام خطے پڈوچیری کے ینام اور کاکیناڈا کے قریب متوقع ہے۔
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محکمہ موسمیات نے بتایا کہ 27 اکتوبر کی صبح 08:30 بجے سے 28 اکتوبر کی صبح 03:00 بجے کے درمیان اناکاپلی اور وشاکھاپٹنم اضلاع کے کئی مقامات پر 200 ملی میٹر سے زیادہ انتہائی شدید بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔اوڈیشہ میں، محکمہ موسمیات نے شدید موسم کی وارننگ جاری کی ہے، جس کے تحت گجپتی، گنجام، رائے گڑا، کوراپٹ، نورنگ پور اور مالکانگیری کے اضلاع میں کچھ مقامات پر بھاری سے بہت بھاری بارش اور ایک یا دو مقامات پر انتہائی شدید بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ ان علاقوں میں گرج چمک اور بجلی چمکنے کے ساتھ ساتھ 60 سے 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کا بھی قوی امکان ہے، جن کے جھونکے 90 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتے ہیں۔
'اورنج وارننگ' کے تحت، کالاہانڈی، کندھامال، نواپاڑا، بالانگیر، برگڑھ، پوری، کھوردا، سونی پور، بودھ اور نیاگڑھ کے لیے بھاری سے بہت بھاری بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے، ساتھ ہی گرج چمک اور 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے، جن کے جھونکے 60 کلومیٹر فی گھنٹہ تک جا سکتے ہیں۔
مزید برآں، ایک 'یلو وارننگ' بھی جاری کی گئی ہے، جس میں سندر گڑھ، جھارسوگوڑا، سنبل پور، دیوگڑھ، میور بھنج، انگول، ڈھینکانال، کیونجھر، بالاسور، بھدرک، جاجپور، کینٹراپاڑا، جگت سنگھ پور اور کٹک میں ایک یا دو مقامات پر بھاری بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے، جو کہ گرج چمک اور 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں (جھونکے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ تک) کے ساتھ ہوگی۔ یہ وارننگ 28 اکتوبر سے شروع ہو کر 29 اکتوبر کی شام 8:30 بجے تک نافذ رہے گی۔
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