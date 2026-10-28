اوڈیشہ میں سمندری طوفان 'ارنب' کے پیشِ نظر ہائی الرٹ، ایک لاکھ لوگ محفوظ مقامات پر منتقل
طوفان ارنب آندھرا پردیش کے ساحلوں پر لینڈ فال (ٹکرا) کر چکا ہے۔ تیز ہوائیں چل رہی ہیں۔ تفصیل کے لیے پڑھیں۔
Published : October 28, 2026 at 10:29 AM IST
بھوبنیشور، اوڈیشہ: خلیجِ بنگال سے اٹھنے والا سمندری طوفان 'ارنب' اب ایک انتہائی ہولناک شکل اختیار کر چکا ہے اور آندھرا پردیش کے ساحلی علاقوں میں اس کے زمین سے ٹکرانے (لینڈ فال) کا باقاعدہ عمل شروع ہو چکا ہے۔ طوفان کے زیرِ اثر آندھرا پردیش کے ساحلی اضلاع میں 120 سے 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی تند و تیز اور تباہ کن ہوائیں چل رہی ہیں، جس نے پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔
محکمۂ موسمیات کے ماہرین کے مطابق، اس 'انتہائی شدید سائیکلونک طوفان' (Very Severe Cyclonic Storm) کا مرکز فی الحال ساحل کے بالکل قریب ہے، اور لینڈ فال کا یہ سلسلہ اگلے 3 گھنٹوں تک مسلسل جاری رہنے کا امکان ہے، جس کے دوران ہوا کی رفتار 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی آخری حد کو بھی چھو سکتی ہے۔
طوفان 'ارنب' کے شدید ترین اثرات نمودار ہونا شروع
آندھرا پردیش کے ساتھ ساتھ پڑوسی ریاست اوڈیشہ میں بھی طوفان 'ارنب' کے شدید ترین اثرات نمودار ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ریاست کے کئی نشیبی اور ساحلی مقامات پر سیلابی صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور موسلا دھار بارش کا سلسلہ بلا تعطل جاری ہے۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال اور ممکنہ جانی و مالی نقصان سے نمٹنے کے لیے اوڈیشہ کی ریاستی حکومت اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ٹیمیں ہائی الرٹ پر ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایات کے بعد ساحلی علاقوں میں امدادی کارروائیاں جنگی بنیادوں پر شروع کر دی گئی ہیں اور انتظامیہ تمام ضروری احتیاطی تدابیر کو سختی سے نافذ کر رہی ہے۔
اوڈیشہ کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ وزیر نے کیا کہا؟
حکومت کی جانب سے شہریوں کی جان کے تحفظ کو اولین ترجیح دیتے ہوئے طوفان سے متاثرہ اضلاع سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچانے کا کام تیز کر دیا گیا ہے۔ اوڈیشہ کے وزیر برائے ریونیو اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ، سوریش پجاری نے میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے تصدیق کی ہے کہ اب تک لگ بھگ ایک لاکھ (1,00,000) سے زائد افراد کو نشیبی علاقوں سے بحفاظت نکال کر سرکاری پناہ گاہوں (Safe Shelters) میں منتقل کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ طوفان کا اثر جنوبی اوڈیشہ کے متعدد اضلاع میں واضح طور پر محسوس کیا جا رہا ہے، جن میں ملکانگیری، گجپتی، گنجام، کوراپٹ، نبرنگ پور اور رائے گڑا شامل ہیں اور صوبائی انتظامیہ ان تمام اضلاع کے کلکٹرز کے ساتھ چوبیس گھنٹے رابطے میں ہے۔
بروقت کیے گئے اقدامات نے خطرات کو کافی حد تک کم کر دیا
وزیرِ موصوف نے مزید کہا کہ ریلیف کیمپوں میں منتقل کیے گئے شہریوں کے لیے مفت راشن، پینے کے صاف پانی اور طبی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے تاکہ کسی کو دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا کہ اب تک کسی بڑے جانی نقصان کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے کیونکہ بروقت کیے گئے اقدامات نے خطرات کو کافی حد تک کم کر دیا ہے۔ وزیر سوریش پجاری نے امید ظاہر کی کہ طوفان کے ساحل کو مکمل طور پر پار کرنے کے بعد، کل سے اس کی شدت اور اثرات میں آہستہ آہستہ واضح کمی آنا شروع ہو جائے گی۔
سمندری طوفان کے آج اور کل جمعرات کو شمال کی سمت بڑھنے کا امکان
محکمۂ موسمیات کی تازہ ترین پیش گوئی کے مطابق، سمندری طوفان 'ارنب' کے آج (بدھ، 28 اکتوبر) اور کل (جمعرات، 29 اکتوبر) کے دوران مزید شمال کی سمت بڑھنے کا امکان ہے۔ موسم کی سنگین صورتحال کو دیکھتے ہوئے جنوبی اوڈیشہ کے چار اضلاع گنجام، گجپتی، رائے گڑا اور نبرنگ پور کے لیے 'ریڈ الرٹ' (Red Alert) جاری کر دیا گیا ہے، جہاں انتہائی شدید اور ریکارڈ توڑ بارش کا خطرہ ہے۔ ماہرِ موسمیات سنجیو دویدی نے انتباہ جاری کیا ہے کہ ان اضلاع میں عام ہوا کی رفتار 60 سے 70 کلومیٹر فی گھنٹہ رہے گی، جبکہ طوفانی جھونکوں (Gusts) کے وقت یہ رفتار 80 کلومیٹر فی گھنٹہ تک بھی پہنچ سکتی ہے، اس لیے مچھیروں کو سمندر میں نہ جانے کی سخت تاکید کی گئی ہے۔
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ستائیس اکتوبر 2026 کو وشاکھاپٹنم، آندھرا پردیش میں، سمندری طوفان 'ارنب' کے ساحل سے ٹکرانے سے قبل پانی میں سے گزرتی ہوئی گاڑیاں (PTI)
ستائیس اکتوبر 2026 کو وشاکھاپٹنم، آندھرا پردیش میں، ابر آلود آسمان تلے ساحلی علاقے سے اونچی لہریں ٹکرائیں۔ شدید سمندری طوفان 'ارنب' کے لینڈفال کے پیشِ نظر ساحلی علاقے میں ہائی الرٹ (PTI)
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