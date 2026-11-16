سائیکلون اکوان: خلیج بنگال میں آج سمندری طوفان بننے کا خدشہ، تمل ناڈو، آندھرا اور اڈیشہ میں شدید بارش کا الرٹ
محکمہ موسمیات نے سمندری طوفان کے پیش نظر ماہی گیروں کو سمندر سے دور رہنے کا مشورہ دیا ہے۔
By ANI
Published : November 16, 2026 at 9:03 AM IST
نئی دہلی: محکمہ موسمیات ہند (آئی ایم ڈی) کے مطابق خلیج بنگال میں ہوا کے شدید دباؤ کے پیر کی شام جنوبی خلیج بنگال کے وسطی حصوں اور اس سے متصل مغربی وسطی خلیج بنگال میں سمندری طوفان میں تبدیل ہونے کا امکان ہے۔
محکمہ موسمیات نے منگل کی شام مغربی وسطی خلیج بنگال میں شدید سمندری طوفان کی پیش گوئی کی ہے، جس کے مزید شدت اختیار کرنے اور اگلے دو دنوں میں شمال مغرب کی جانب آندھرا پردیش کے ساحل کی طرف بڑھنے کا امکان ہے۔
17 اور 20 نومبر کو شمالی تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل کے کئی مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش اور چند مقامات پر موسلادھار بارش کا امکان ہے، جب کہ 18 اور 19 نومبر کو چند مقامات پر شدید سے انتہائی شدید بارش ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں تمل ناڈو کے بعض حصوں میں پانی جمع ہونے کا خدشہ ہے۔
محکمہ موسمیات نے ساحلی آندھرا پردیش میں 18 نومبر کو متعدد مقامات پر ہلکی سے درمیانی اور چند مقامات پر موسلادھار بارش کی پیش گوئی کی ہے، جب کہ 19 اور 20 نومبر کو شمالی ساحلی آندھرا پردیش میں چند مقامات پر غیر معمولی طور پر انتہائی شدید بارش (21 سینٹی میٹر سے زائد) ہو سکتی ہے۔
اڈیشہ میں 18 نومبر کو بعض مقامات پر ہلکی سے درمیانی اور چند جگہوں پر شدید بارش کا امکان ہے، جب کہ 19 سے 21 نومبر کے دوران بیشتر مقامات پر ہلکی سے درمیانی اور چند مقامات پر شدید سے انتہائی شدید بارش متوقع ہے۔ آندھرا پردیش اور اڈیشہ میں سڑکوں پر سیلابی صورت حال اور نشیبی علاقوں میں پانی بھر جانے کا بھی خدشہ ہے۔
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20 نومبر تک بحیرہ انڈمان، جزائر انڈمان و نکوبار کے ساحلی علاقوں، خلیج بنگال، شمالی تمل ناڈو اور پڈوچیری کے ساحلوں، آندھرا پردیش، یانم اور اڈیشہ کے ساحلی علاقوں میں سمندر میں شدید طغیانی رہے گی۔
محکمہ موسمیات نے ماہی گیروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ 17 نومبر تک بحیرہ انڈمان اور جزائر انڈمان و نکوبار کے ساحلی علاقوں، 17 نومبر تک جنوب مشرقی خلیج بنگال، 16 سے 19 نومبر تک جنوب مغربی خلیج بنگال، 16 سے 20 نومبر تک وسطی خلیج بنگال اور 19 اور 20 نومبر کو شمال مغربی خلیج بنگال میں شکار کے لیے نہ جائیں۔
سمندر میں تیز ہواؤں کے باعث تھوتھکوڈی کے محکمہ ماہی گیری کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے بھی ماہی گیروں کو اگلے احکامات تک سمندر میں نہ جانے کا مشورہ دیا ہے۔ ماہی گیر مسلسل چوتھے روز بھی ساحل پر ہی رکے ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ آندھرا پردیش، اڈیشہ اور دیگر ساحلی ریاستیں حال ہی میں سمندری طوفان 'ارنب' اور 'مراسو' سے بھی متاثر ہوئی تھیں۔
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