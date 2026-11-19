سمندری طوفان 'اکوان': اڈیشہ میں پچاس ہزار افراد محفوظ مقامات پر منتقل، اسکول بند اور متعدد ٹرینوں کے اوقات تبدیل
بھارتی بحریہ اور دیگر ادارے بھی تیاریوں میں مصروف ہیں، جب کہ حکام اس شدید سمندری طوفان پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔
Published : November 19, 2026 at 11:24 AM IST
امراوتی: مغربی وسطی خلیج بنگال میں موجود شدید سمندری طوفان 'اکوان' مسلسل شمال-شمال مغرب کی سمت بڑھ رہا ہے اور امکان ہے کہ یہ جمعہ کی دوپہر تک ایک انتہائی شدید سمندری طوفان کی صورت میں نرساپور اور پوری کے درمیان، گوپال پور کے مشرق کے قریب، شمالی آندھرا پردیش-یانم اور جنوبی اڈیشہ کے ساحلوں سے ٹکرائے گا۔
بھارتی محکمہ موسمیات (آئی ایم ڈی) کے مطابق، ساحل سے ٹکراتے وقت ہواؤں کی مستقل رفتار 90 سے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی، جب کہ جھکڑوں کی رفتار 110 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے۔
اگرچہ ابتدائی طور پر جنوبی خلیج بنگال کے وسطی حصوں میں بننے والا یہ طوفانی نظام آندھرا پردیش کے ساحل کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن اس نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا اور اب شمال-شمال مغرب کی سمت بڑھ رہا ہے، جس کے باعث اڈیشہ اور آندھرا پردیش دونوں ریاستوں میں ہنگامی اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔
The Severe Cyclonic Storm “Akvan” [Pronunciation: Akvan] over the westcentral Bay of Bengal moved northwards with the speed of 12 kmph during past 06 hours and lay centered at 0530 hours IST of today, the 19th November, 2026 over the same region, near Latitude 14.5°N and Longitude 85.3°E, about 440 km east-southeast of Narsapur (Andhra Pradesh), 440 km south-southeast of Kalingapatnam (Andhra Pradesh), 580 km east-northeast of Chennai (Tamil Nadu), 530 km south of Gopalpur (Odisha) and 590 km south of Puri (Odisha). It is likely to move north-northwestward and cross North Andhra Pradesh & Yanam and South Odisha coasts between Narsapur and Puri, close to east of Gopalpur, by noon of 20th November, 2026 with the maximum sustained wind speed of 90-100 kmph gusting to 110 kmph.— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 19, 2026
جمعرات کی صبح 5:30 بجے اس طوفان کا مرکز آندھرا پردیش کے نرساپور سے تقریباً 440 کلومیٹر مشرق-جنوب مشرق، کالنگاپٹنم سے 440 کلومیٹر جنوب-جنوب مشرق، تمل ناڈو کے چنئی سے 580 کلومیٹر مشرق-شمال مشرق، اڈیشہ کے گوپال پور سے 530 کلومیٹر جنوب اور پوری سے 590 کلومیٹر جنوب میں واقع تھا۔
ٹرینوں کے اوقات تبدیل
دریں اثنا، سمندری طوفان کے پیش نظر بھارتی ریلوے نے تین ٹرینوں کے اوقات تبدیل کر دیے ہیں۔ ٹرین نمبر 18046 چرلاپلی-شالیمار ایسٹ کوسٹ ایکسپریس، جس کی روانگی جمعرات کی صبح 8:40 بجے طے تھی، طوفان کی وجہ سے اب دوپہر 3:40 بجے روانہ ہوگی۔
اسی طرح، ٹرین نمبر 12704 سکندرآباد-ہاوڑہ فلک نما ایکسپریس، جسے دوپہر 3:55 بجے روانہ ہونا تھا، اب شام 5:55 بجے روانہ ہوگی۔ ٹرین نمبر 15227 ایس ایم وی ٹی بنگلورو-مظفر پور ایکسپریس، جس کی روانگی جمعرات کی رات 12:30 بجے مقرر تھی، اس کا وقت بھی تبدیل کر کے آج صبح 8:30 بجے کر دیا گیا۔
#WATCH | Bhubaneswar, Odisha: On Cyclone Akvan, Deepak Rout, Chief Public Relations Officer (CPRO), East Coast Railway (ECoR), says, "It is anticipated that the trajectory of Akvan is going through Odisha. As per the initial prediction, it is expected to make landfall between Gopalpur and Kalingapatnam. So, in view of that, East Coast Railway has taken several precautionary measures. We have a 24/7 war room which is monitoring all the sections; we are getting real-time data from the sections, and the senior officials are there to take decisions on this data. We have also intensified the track patrolling so that the vulnerable locations are under watch... The distribution material, like equipment and heavy machinery, has been placed at strategic locations... We are also in close coordination with the district authorities and disaster management authorities and with IMD regarding regular updates on the cyclone... Till now, we have not planned any cancellation of trains..."— ANI (@ANI) November 18, 2026
ایسٹ کوسٹ ریلوے کے چیف پبلک ریلیشنز آفیسر دیپک راؤت نے کہا کہ فی الحال کسی بھی ٹرین کو منسوخ کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ انہوں نے خبر رساں ایجنسی اے این آئی کو بتایا کہ "ایسٹ کوسٹ ریلوے نے کئی احتیاطی تدابیر اختیار کی ہیں۔ ہمارے پاس 24 گھنٹے کام کرنے والا ایک وار روم ہے جو تمام سیکشنز کی نگرانی کر رہا ہے؛ ہمیں سیکشنز سے ریئل ٹائم جانکاری مل رہی ہے اور سینئر حکام اس ڈیٹا کی بنیاد پر فیصلے لینے کے لیے وہاں موجود ہیں۔"
راؤت نے مزید کہا کہ "ہم نے پٹریوں کی گشت بھی تیز کر دی ہے تاکہ حساس مقامات پر نظر رکھی جا سکے۔ آلات اور بھاری مشینری جیسے ضروری سازوسامان کو اہم مقامات پر پہنچا دیا گیا ہے۔ ہم طوفان سے متعلق باقاعدہ اپ ڈیٹس کے لیے ضلعی حکام، ڈیزاسٹر مینجمنٹ حکام اور محکمہ موسمیات کے ساتھ بھی قریبی رابطے میں ہیں۔ اب تک ہم نے کسی بھی ٹرین کو منسوخ کرنے کا منصوبہ نہیں بنایا ہے۔"
اڈیشہ کے چھ اضلاع میں اسکول بند
محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے پیش نظر، اڈیشہ نے آتے ہوئے سمندری طوفان کے ممکنہ اثرات سے نمٹنے کے لیے اپنی تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ ریاستی حکومت نے 19 نومبر سے 21 نومبر تک چھ اضلاع کے تمام سرکاری، امداد یافتہ اور نجی اسکولوں کے ساتھ ساتھ آنگن واڑی مراکز کو بند رکھنے کا اعلان کیا ہے۔
طوفان 'اکوان' کے زیر اثر جمعرات کی صبح سویرے پوری میں شدید سے انتہائی شدید بارش ہوئی، جس سے شری جگن ناتھ مندر کی زیارت کے لیے آنے والے عقیدت مند بھیگ گئے اور گرینڈ روڈ زیرِ آب آ گیا۔
Puri, Odisha: Heavy to very heavy rainfall lashed Puri early morning under the impact of Severe Cyclonic Storm Akvan, drenching devotees visiting the Shree Jagannath Temple and flooding the Grand Road https://t.co/KEZ5dK97Ai— IANS (@ians_india) November 19, 2026
وزیر اعلیٰ موہن چرن ماجھی نے بدھ کے روز کہا کہ ریاستی حکومت صورت حال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے اور ضروری اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔
اسٹیٹ کنٹرول روم میں ایک جائزہ اجلاس کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے ماجھی نے کہا، "اس سمندری طوفان کے ممکنہ اثرات اور اس سے نمٹنے کے لیے ہماری تیاریوں پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے ہمارے اسٹیٹ کنٹرول روم میں ایک جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق، طوفان کے 20 تاریخ کو شمالی آندھرا پردیش کے نرساپور اور پوری کے درمیان ساحل سے ٹکرانے کا امکان ہے۔"
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ "توقع ہے کہ یہ سمندری طوفان ریاست کے مختلف اضلاع میں شدید بارشیں لائے گا، جہاں ہواؤں کی اوسط رفتار تقریباً 100 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی۔ خاص طور پر جنوبی اڈیشہ کے اضلاع بشمول ملکان گری، کوراپٹ، رایاگڈا اور کالا ہانڈی کے ساتھ ساتھ بالاسور تک پھیلی ساحلی پٹی میں شدید بارشوں کا قوی امکان ہے۔"
#WATCH | Bhubaneswar, Odisha | On preparations for Cyclone Akvan, Chief Minister Mohan Charan Majhi says, "A review meeting was held at our State Control Room—where we are currently present—to discuss the potential impact of this cyclone and our preparedness to handle it. According to the Meteorological Department, the cyclone is expected to make landfall on the 20th, between Narsapur in northern Andhra Pradesh and Puri. It is expected to bring heavy rainfall to various districts across the state, with wind speeds averaging around 100 km/h. There is a high probability of heavy rainfall, particularly in districts across southern Odisha and the coastal belt—extending as far as Balasore—including Malkangiri, Koraput, Rayagada, and Kalahandi...A 'Red Warning' has been issued for 13 districts. We have held discussions with the District Collectors regarding the comprehensive management and response strategy for the impending cyclone...The state government is fully prepared and has already begun taking measures to address the situation..."— ANI (@ANI) November 18, 2026
محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ ماجھی نے کہا کہ 13 اضلاع کے لیے 'ریڈ وارننگ' جاری کر دی گئی ہے اور ریاستی حکومت نے متعلقہ ضلع کلکٹروں کے ساتھ تیاریوں اور جوابی اقدامات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔
تقریباً 50 ہزار افراد محفوظ مقامات پر منتقل
انہوں نے کہا کہ "13 اضلاع کے لیے 'ریڈ وارننگ' جاری کی گئی ہے۔ ہم نے آنے والے سمندری طوفان سے نمٹنے کی جامع حکمت عملی اور انتظامات کے حوالے سے ضلع کلکٹروں کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ ریاستی حکومت پوری طرح تیار ہے اور اس نے صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔"
وزیر اعلیٰ ماجھی نے بتایا کہ نرساپور اور پوری کے درمیان طوفان 'اکوان' کے ممکنہ ٹکراؤ سے قبل اب تک تقریباً 50,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔
بھارتی بحریہ اور دیگر ادارے بھی تیاری کے اقدامات میں باہمی تال میل پیدا کر رہے ہیں، جبکہ حکام طوفان کی نقل و حرکت اور ساحلی علاقوں میں اس کے ممکنہ اثرات پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔
اڈیشہ اور آندھرا میں شدید بارشوں کی وارننگ
شدید بارشوں، تیز ہواؤں اور سیلاب کے ممکنہ خطرات کے پیش نظر، محکمہ موسمیات نے متاثرہ علاقوں کے لیے وارننگ جاری کر دی ہے۔ محکمہ موسمیات نے 19 اور 20 نومبر کو آندھرا پردیش اور اڈیشہ کے چند مقامات پر شدید سے انتہائی شدید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے، جب کہ کہیں کہیں 21 سینٹی میٹر یا اس سے بھی زیادہ موسلادھار بارش ہو سکتی ہے۔ 20 نومبر کو تلنگانہ کے مشرقی حصوں میں بھی شدید بارش کا امکان ہے۔
محکمہ موسمیات نے مزید خبردار کیا ہے کہ 19 سے 21 نومبر کے درمیان چھتیس گڑھ، گنگا کے میدانی مغربی بنگال، جھارکھنڈ، ودربھ اور مشرقی مدھیہ پردیش کے کچھ حصوں میں بھی شدید بارشیں ہو سکتی ہیں۔ حکام کے مطابق مسلسل بارش کے باعث خاص طور پر نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے، مقامی سطح پر سیلابی صورت حال پیدا ہونے اور معمولاتِ زندگی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔
طوفانی لہروں سے ساحلی آبادیوں میں سیلاب کا خطرہ
شدید بارشوں کے علاوہ، یہ سمندری طوفان نشیبی ساحلی علاقوں میں سیلاب کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ طوفان کے ساحل سے ٹکراتے وقت سمندر میں معمول کی اونچی لہروں سے تقریباً 0.5 سے 1 میٹر تک بلند طوفانی لہریں اٹھ سکتی ہیں۔ اس سے آندھرا پردیش کے مغربی گوداوری، کوناسیما، کاکیناڈا، وجیا نگرم، سریکاکولم اور وشاکھاپٹنم کے ساتھ ساتھ اڈیشہ کے گنجام اور پوری اضلاع متاثر ہو سکتے ہیں۔ حکام سے کہا گیا ہے کہ وہ ساحل کے قریب اور سیلاب کے خطرے سے دوچار آبادیوں میں رہنے والے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کریں کیونکہ انہیں اضافی خطرات لاحق ہیں۔
مکانات اور فصلوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ
محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ تیز ہواؤں سے کچے مکانات اور کمزور عمارتوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جب کہ ٹین اور دھات کی چھتیں اڑ سکتی ہیں۔ درختوں اور شاخوں کے گرنے سے بجلی اور مواصلات (ٹیلی فون/انٹرنیٹ) کی لائنیں متاثر ہو سکتی ہیں۔
اس کے علاوہ، کھڑی فصلوں، باغات اور نخلستانوں کو بھی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ خاص طور پر ناریل، کیلے، اور پپیتے جیسے درختوں کو زیادہ نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔
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