'اکوان' شدید سمندری طوفان میں تبدیل، 20 نومبر کو لینڈ فال کا امکان، کئی ریاستوں میں الرٹ جاری
محکمہ موسمیات نے کہا کہ 'اکوان' شدید سمندری طوفان میں بدل گیا ہے، 20 نومبر کو آندھرا پردیش کے ساحل سے ٹکرانے کا امکان ہے۔
Published : November 18, 2026 at 2:39 PM IST
نئی دہلی: سمندری طوفان 'اکوان' شدید سمندری طوفان میں تبدیل ہو گیا ہے اور 20 نومبر کو اس کے آندھرا پردیش کے ساحل کو پار کرنے کا امکان ہے۔ خلیج بنگال کے اوپر بننے والا یہ طوفان اب شدت اختیار کر چکا ہے۔
محکمہ موسمیات نے آندھرا پردیش کے ساحلی علاقوں اور جنوبی اوڈیشہ کے ملحقہ حصوں کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ بدھ کی صبح آئی ایم ڈی نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ یہ طوفان گزشتہ چھ گھنٹوں کے دوران تقریباً 3 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے شمال-شمال مغرب کی سمت بڑھا ہے۔ اس وقت اس کا مرکز جنوبی خلیج بنگال اور اس سے متصل وسطی مغربی حصوں پر مرکوز ہے، جو چنئی سے تقریباً 580 کلومیٹر مشرق، مچھلی پٹنم سے 610 کلومیٹر جنوب مشرق اور وشاکھاپٹنم سے 610 کلومیٹر جنوب-جنوب مشرق میں واقع ہے۔
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سمندری طوفان کا 20 نومبر کو لینڈ فال متوقع
امکان ہے کہ یہ طوفان شمال-شمال مغرب کی سمت بڑھتا رہے گا اور 20 نومبر کی دوپہر کے آس پاس نیلور اور وشاکھاپٹنم کے درمیان آندھرا پردیش اور ینم کے ساحلوں کو پار کرے گا۔ ساحل سے ٹکراتے (لینڈ فال) وقت اس کے شدید سمندری طوفان کی شکل میں برقرار رہنے کی توقع ہے، جس کے دوران ہواؤں کی رفتار 100 سے 110 کلومیٹر فی گھنٹہ رہ سکتی ہے، جبکہ ہوا کے جھکڑ 120 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتے ہیں۔
لینڈ فال سے قبل ہواؤں کی رفتار بڑھنے کا امکان
محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ یہ سمندری طوفان اگلے دو دنوں تک اپنی شدت برقرار رکھے گا۔ 19 نومبر کی رات سے ہواؤں کی رفتار بڑھ کر 100 سے 110 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچنے کا امکان ہے۔ ہوا کے جھکڑ 120 کلومیٹر فی گھنٹہ تک جا سکتے ہیں اور 20 نومبر کو طوفان کے ساحل سے ٹکرانے تک یہ صورتحال برقرار رہ سکتی ہے۔
تاہم، ساحل سے ٹکرانے (لینڈ فال) کے بعد طوفان کی شدت میں بتدریج کمی آنے کی توقع ہے۔ امکان ہے کہ 20 نومبر کی شام تک یہ کمزور ہو کر محض ایک سمندری طوفان میں تبدیل ہو جائے گا، 21 نومبر کی صبح تک 'ڈپریشن' (ہوا کے کم دباؤ کا شدید مرکز) بن جائے گا، اور اسی روز شام تک واضح طور پر ہوا کے کم دباؤ کے علاقے میں ڈھل جائے گا۔
کئی ریاستوں میں شدید بارشوں کا امکان
سمندری طوفان 'اکوان' کے ساحل کی جانب بڑھنے کے باعث متعدد ریاستوں میں موسلادھار بارش متوقع ہے۔ آئی ایم ڈی نے 19 اور 20 نومبر کو ساحلی آندھرا پردیش کے بعض مقامات پر شدید سے انتہائی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے، جس کے دوران کچھ علاقوں میں 21 سینٹی میٹر یا اس سے بھی زیادہ بارش ریکارڈ کی جا سکتی ہے۔
اوڈیشہ میں بھی شدید بارشوں کا امکان ہے، جہاں 19 اور 20 نومبر کو جنوبی اوڈیشہ کے چند مقامات پر انتہائی شدید اور شمالی اوڈیشہ میں شدید سے انتہائی شدید بارش متوقع ہے۔ ریاست کے بعض حصوں میں 21 نومبر کو بھی بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔
مشرقی تلنگانہ میں 20 اور 21 نومبر کو شدید سے انتہائی شدید بارش ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آنے والے دنوں میں چھتیس گڑھ، گنگا کے میدانی مغربی بنگال، جھارکھنڈ، مشرقی ودربھ اور مشرقی مدھیہ پردیش کے بعض حصوں میں بھی تیز بارشوں کا امکان ہے۔
ساحلی علاقوں میں انتہائی اونچی سمندری لہریں اٹھنے کا خدشہ
جیسے جیسے سمندری طوفان آندھرا پردیش کے ساحل کے قریب پہنچے گا، سمندر کی صورتحال مزید خراب ہونے کا امکان ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق، 20 نومبر کو طوفان کے ساحل سے ٹکرانے تک وسطی مغربی خلیج بنگال میں سمندر میں بہت زیادہ طغیانی رہے گی۔
19 نومبر سے سمندری لہروں کی بلندی 9 سے 14 میٹر تک پہنچ سکتی ہے، اور 19 نومبر کی رات سے لینڈ فال تک یہ لہریں 14 میٹر سے بھی زیادہ بلند ہو سکتی ہیں۔ آندھرا پردیش اور ینم کے ساحلوں پر بھی تیز ہوائیں چلنے کی توقع ہے۔ 18 نومبر کی شام سے ہواؤں کی رفتار 60 سے 70 کلومیٹر فی گھنٹہ رہنے کا امکان ہے، جو بڑھ کر 80 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے۔ 19 نومبر کی رات سے یہ رفتار مزید بڑھ کر 100 سے 110 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو سکتی ہے، جبکہ ہوا کے جھکڑ 120 کلومیٹر فی گھنٹہ تک جا سکتے ہیں۔
ساحلی علاقوں میں سیلاب اور نقصان کا خدشہ
آئی ایم ڈی نے خبردار کیا ہے کہ اس سمندری طوفان سے کچے مکانات اور جھونپڑیوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، درخت اکھڑ سکتے ہیں اور بجلی و مواصلات کا نظام متاثر ہو سکتا ہے۔ کھڑی فصلوں، باغات اور نرسریوں بالخصوص کیلے، پپیتے اور ناریل کے باغات کو بھی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔
موسلادھار بارش کے باعث نشیبی علاقوں اور سڑکوں پر پانی جمع ہو سکتا ہے، جس سے ٹریفک اور ریلوے سروسز میں خلل پڑنے کا خدشہ ہے۔ محکمہ موسمیات نے ساحلی علاقوں میں سیلاب اور پہاڑی علاقوں میں مٹی کے تودے گرنے جیسے دیگر ممکنہ خطرات کی بھی نشاندہی کی ہے۔
دہلی-این سی آر میں گھنے کہرے کی وارننگ
ایک طرف جہاں ملک کے مشرقی اور جنوبی حصے سمندری طوفان کے اثرات سے نمٹنے کی تیاری کر رہے ہیں، وہیں آئی ایم ڈی نے شمالی بھارت کے لیے بھی گھنے کہرے کی وارننگ جاری کی ہے۔ مشرقی اور مغربی اتر پردیش میں 18 نومبر کو گھنا کہرا چھایا رہ سکتا ہے۔ ہریانہ، چنڈی گڑھ، دہلی اور پنجاب میں بھی 19 سے 21 نومبر کے درمیان گھنے کہرے کا امکان ہے۔ صبح کے اوقات میں حدِ نگاہ کم ہونے کے باعث سڑکوں پر ٹریفک اور ذرائع آمد و رفت متاثر ہو سکتے ہیں۔
ماہی گیروں کو سمندر میں نہ جانے کا مشورہ
سمندر کی صورت حال مزید خراب ہونے کے خدشے کے پیش نظر آئی ایم ڈی نے ماہی گیروں کو خلیج بنگال کے متاثرہ حصوں سے دور رہنے کی ہدایت کی ہے۔ جنوب مشرقی خلیج بنگال میں 18 نومبر تک، جنوب مغربی خلیج بنگال میں 20 نومبر تک اور وسطی مغربی خلیج بنگال میں 21 نومبر تک ماہی گیری پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اسی نوعیت کی پابندیاں وسطی مشرقی اور شمال مغربی خلیج بنگال کے لیے بھی نافذ کی گئی ہیں۔
محکمہ موسمیات نے نشیبی اور غیر محفوظ ساحلی علاقوں میں مقیم افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے اور خستہ حال عمارتوں میں رہنے سے گریز کرنے کا مشورہ بھی دیا ہے۔ حکام کو ہدایت کی گئی ہے کہ جہاں ضروری ہو وہاں سڑک، ریل اور فضائی ٹریفک کو منظم کریں اور بدلتے ہوئے موسمی حالات پر کڑی نظر رکھیں۔
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