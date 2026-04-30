جبل پور میں دریائے نرمدا کے بارگی ڈیم پر سیاحوں کو لے جانے والا کروز جہاز ڈوب گیا، سات افراد کی لاشیں برآمد

جبل پور میں دریائے نرمدا کے بارگی ڈیم پر سیاحوں کو لے جانے والا کروز جہاز ڈوب گیا، سات افراد کی لاشیں برآمد
مرنے والوں کے لواحقین کے لیے چار چار لاکھ روپے کی مالی امداد کا اعلان کیا گیا۔
Published : April 30, 2026 at 10:24 PM IST
جبل پور (مدھیہ پردیش): ایک سیاحتی کروز جہاز نرمدا ندی کے برگی ڈیم پر ڈوب گیا۔ اطلاعات کے مطابق جہاز میں 35 سے 40 افراد سوار تھے۔ سات لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ پولیس، انتظامیہ اور ایس ڈی آر ایف جائے وقوعہ پر موجود ہیں۔ اطلاعات کے مطابق 18 افراد کو ڈوبنے سے بچا لیا گیا ہے، اور کچھ کو فوری طور پر ہسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔
کلکٹر راگھویندر سنگھ اور پولیس سپرنٹنڈنٹ سمپت اپادھیائے بھی جائے وقوعہ پر پہنچ گئے ہیں۔ کروز الٹنے کے بعد ڈوبنے والوں کی تلاش جاری ہے۔ ایس ڈی آر ایف اور پولیس مقامی غوطہ خوروں کی مدد سے ریسکیو آپریشن کر رہی ہے۔ ریسکیو آپریشن موٹر بوٹس اور سپیڈ بوٹس کے ذریعے بھی کیا جا رہا ہے۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ کروز کے لیے 29 ٹکٹ جاری کیے گئے تھے۔
18 افراد کو بچایا گیا، 7 کی لاشیں برآمد
برگی کے سی ایس پی انجل مشرا نے بتایا کہ جمعرات کو جبل پور کے نرمدا ندی پر برگی ڈیم پر 35 سے 40 مسافروں کو لے کر کروز کشتی الٹ گئی جس میں سوار 35 سے 40 افراد میں سے 18 کو بچا لیا گیا ہے، جب کہ 15 سے 18 ابھی تک لاپتہ ہیں۔ حادثہ جمعرات کو پیش آیا جب کہ ایف سی کو فوری طور پر دریا سے نکالنے کے بعد لاشیں نکالی گئیں۔ لاپتہ مسافروں کی تلاش اور بازیابی کے لیے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔"
आज जबलपुर में तेज आंधी-तूफान के कारण बरगी डैम में हुए दुखद क्रूज हादसे को लेकर स्थानीय प्रशासन एवं रेस्क्यू फोर्स का ऑपरेशन लगातार जारी है।— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) April 30, 2026
लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह जी, पर्यटन मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, संभाग प्रभारी एसीएस, एडीजी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को…
وزیر اعلیٰ موہن یادو نے حادثے پر افسوس کا اظہار کیا
وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو نے جبل پور کروز جہاز حادثے پر غم کا اظہار کرتے ہوئے ٹویٹ کیا۔ ٹویٹ میں موہن یادو نے لکھا، "مقامی انتظامیہ اور ریسکیو فورس شدید طوفان کی وجہ سے جبل پور کے برگی ڈیم پر کروز جہاز کے المناک حادثے کے ردعمل میں اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ تعمیرات عامہ کے وزیر راکیش سنگھ، وزیر سیاحت دھرمیندر سنگھ لودھی، انچارج ڈویژنل اے سی ایس، اے ڈی جی، اور عوامی نمائندوں کو جائے وقوعہ پر پہنچنے کی ہدایت دی گئی ہے۔"
"تیز امدادی کارروائیوں کے ذریعے، 15 شہریوں کو بحفاظت بچا لیا گیا ہے۔ جلد از جلد لاپتہ افراد کو تلاش کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ بحران کی اس گھڑی میں ریاستی حکومت پوری حساسیت کے ساتھ متاثرہ خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے اور ہر ممکن مدد کو یقینی بنا رہی ہے۔"
چار لاکھ روپے کی مالی امداد کا اعلان
وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو نے کہا کہ اس حادثے میں جانی نقصان بہت تکلیف دہ ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا، "سوگوار خاندانوں سے میری گہری تعزیت۔ ریاستی حکومت کی طرف سے مرنے والوں کے خاندانوں کو 4 لاکھ روپے کی مالی امداد فراہم کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔"
طوفان کی لہروں کی وجہ سے حادثہ
یہ واقعہ شام 6 بجے کے قریب پیش آیا۔ سیاحوں سے بھرا کروز جہاز تیز طوفان اور سمندری طوفان کے باعث بارگی ڈیم میں جزیرہ خماریہ کے قریب توازن کھو بیٹھا اور ڈوب گیا۔ اطلاعات کے مطابق جہاز میں 29 افراد سوار تھے۔ کچھ تیر کر حفاظت کی طرف گئے۔