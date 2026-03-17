ملک میں خام تیل کی دستیابی معمول پر ہے، پٹرول اور ڈیزل وافر مقدار میں دستیاب ہے: سجتا شرما
مرکزی حکومت نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ گھبراہٹ میں کھانا پکانے والی گیس کی بکنگ سے گریز کریں۔
Published : March 17, 2026 at 3:59 PM IST
نئی دہلی: مغربی ایشیا میں جاری تنازع کے درمیان بھارت میں ایل پی جی سلنڈر، پیٹرول اور ڈیزل کے حوالے سے مختلف سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق، ملک میں صارفین گھبراہٹ میں ایل پی جی سلنڈر کی بکنگ کر رہے ہیں۔ اس کے جواب میں مرکزی حکومت نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ گھبراہٹ میں کھانا پکانے والی گیس کی بکنگ سے گریز کریں۔
وزارت پٹرولیم اور قدرتی گیس کے مطابق ملک میں اس وقت پٹرول اور ڈیزل وافر مقدار میں دستیاب ہے۔ ہمیشہ کی طرح، منگل کو، پٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت، وزارت خارجہ، بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کی وزارت اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے سینئر حکام نے مغربی ایشیا میں جاری صورتحال کے جواب میں حکومت ہند کی طرف سے اٹھائے گئے اقدامات کے بارے میں تازہ ترین معلومات فراہم کیں۔
مغربی ایشیا میں حالیہ پیش رفت پر ایک بین وزارتی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے، پٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت میں جوائنٹ سکریٹری (مارکیٹنگ اور آئل ریفائنری) سجاتا شرما نے کہا کہ ملک میں خام تیل کی دستیابی معمول کی بات ہے، مناسب پٹرول اور ڈیزل دستیاب ہے۔
پریس کانفرنس میں قدرتی گیس کے بارے میں بات کرتے ہوئے سجاتا شرما نے کہا کہ بھارتی حکومت کوششیں کر رہی ہے، اور یہ فائدہ مند ہو گا کہ تمام کمرشل ایل پی جی صارفین پی این جی کی طرف منتقل ہو جائیں۔
سوجاتا شرما، جوائنٹ سکریٹری (مارکیٹنگ اور آئل ریفائنری)، پٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت نے مزید بتایا کہ، نفاذ کی کارروائی کے سلسلے میں، پچھلے کچھ دنوں میں تقریباً 12,000 چھاپے مارے گئے ہیں۔ تقریباً 15000 سلنڈر ضبط کر لیے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کل دہلی میں تقریباً 600 سلنڈر ضبط کئے گئے۔
اسی طرح اتر پردیش میں پچھلے کچھ دنوں میں تقریباً 450 معائنہ اور چھاپے مارے گئے ہیں۔ دس افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ جموں و کشمیر میں 564 چھاپے مارے گئے، ایف آئی آر درج کی گئی اور گرفتاریاں کی گئیں۔
کیرالہ میں تقریباً 1,000 چھاپے مارے گئے ہیں اور ان کی جانچ کی گئی ہے اور گھریلو اور تجارتی سلنڈر ضبط کیے گئے ہیں۔ مدھیہ پردیش میں بھی تقریباً 1,200 چھاپے مارے گئے ہیں اور تقریباً 1,800 سلنڈر ضبط کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ، ہماری آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کی انسپکشن ٹیموں کو فعال کر دیا گیا ہے، جو تقریباً 2,500 ریٹیل آؤٹ لیٹس اور ایل پی جی ڈسٹری بیوٹر شپس پر اچانک معائنہ کر رہی ہیں..."
مغربی ایشیا میں جاری تنازعہ کے درمیان، ہندوستان کا دوسرا ایل پی جی جہاز، نندا دیوی، منگل کو وادینار بندرگاہ پر بحفاظت پہنچ گیا۔ ایک اہلکار نے بتایا کہ جہاز آبنائے ہرمز کو عبور کر کے 46,500 میٹرک ٹن گیس لے کر آیا۔ پہلا جہاز، شیوالک، پیر کو موندرا بندرگاہ پر پہنچا۔