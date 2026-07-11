سونم وانگچک کی ایک دن کی بھوک ہڑتال کی اپیل، کہا۔۔۔" خود اپنے ہیرو بنیں"
جنتر منتر پر 'کاکروچ جنتا پارٹی' (سی جے پی) کا احتجاج ہفتہ کو 22ویں دن میں داخل ہو گیا۔
Published : July 11, 2026 at 12:40 PM IST
نئی دہلی: قومی دارالحکومت دہلی میں جنتر منتر پر 'کاکروچ جنتا پارٹی' (سی جے پی) کا احتجاج ہفتہ کو 22ویں دن بھی جاری رہا۔ مظاہرین امتحانی نظام میں اصلاحات، پیپر لیک کے خلاف سخت کارروائی اور مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ کرتے ہوئے لگاتار احتجاج کر رہے ہیں۔ ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک کا تحریک کی حمایت میں غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال بھی 14ویں دن میں داخل ہو گیا ہے۔
اس دوران انہوں نے ملک سے اپیل کی کہ وہ تحریک کو سوشل میڈیا تک محدود نہ رکھیں بلکہ اس میں جمہوری طریقے سے حصہ لیں۔ اس دوران پنجابی گلوکار کاکا نے بھی تحریک کی حمایت کے لیے جنتر منتر کا دورہ کیا۔ وانگچک نے ملک بھر کے لوگوں سے اتوار کو ایک روزہ علامتی بھوک ہڑتال کی اپیل کی ہے۔
DAY 13 UPDATE— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 10, 2026
I’m no Gandhi, nor hero…
It pains me when some say in comments… you’re modern Gandhi… You’re the real Hero.
I’m just a citizen fulfilling the responsibilities of citizenship. So can you. Please stop looking for heroes in others. Be the hero of your own life… pic.twitter.com/0Ta30ieZs7
میں نہ گاندھی ہوں اور نہ ہیرو۔۔۔۔
سونم وانگچک نے اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ گزشتہ دنوں کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ تھکاوٹ محسوس کر رہے تھے لیکن عوام کی حمایت نے انہیں آگے بڑھنے کی طاقت دی۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر موصول ہونے والے ہزاروں پیغامات اور نیک خواہشات پر اظہار تشکر کیا۔ تاہم، انہوں نے کہا کہ دو قسم کے تبصرے خاص طور پر پریشان کن تھے: انہیں "21 ویں صدی کا گاندھی" کہا جانا اور "حقیقی ہیرو" کے طور پر سراہا جانا۔ وانگچک نے کہا کہ کسی ایک فرد کو ہیرو یا گاندھی کے درجے تک پہنچانا دوسروں کو ان کی اپنی ذمہ داریوں سے بری کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نہ گاندھی ہوں اور نہ ہی ہیرو، میں صرف ایک عام شہری ہوں جس نے اپنی ذمہ داریوں سے منہ نہیں موڑا۔
Hunger Strike Day 14— Cockroach Janta Party (@CJP_for_India) July 11, 2026
Sonam Wangchuk loses 7.5 kg weight, Blood pressure also drops to 106/74 pic.twitter.com/s5vBfaPKZG
خود اپنی زندگی کے ہیرو بنیں
سونم وانگچک نے عوام سے کہا کہ کسی ایک فرد کی کوششوں سے تبدیلی نہیں لائی جا سکتی۔ انہوں نے حامیوں پر زور دیا کہ وہ کسی اور میں ہیرو تلاش کرنے کے بجائے خود میں اپنا ہیرو تلاش کریں اور معاشرے کے تئیں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر حمایت مثبت ہے لیکن حقیقی تبدیلی تب آئے گی جب لوگ میدان میں اتریں گے اور جمہوری طریقے سے اپنی آواز بلند کریں گے۔ تحریک کے دوران اپنی جانیں گنوانے والے طلباء کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے ریمارکس دیے کہ اگر ان طلباء میں سے کوئی کسی کی بہن یا بیٹی ہوتی تو شاید ہر کوئی خود اس تحریک میں شامل ہو جاتا۔ اس لیے کسی ذاتی سانحے کے ٹکرانے کا انتظار کرنے کی بجائے اب آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ وانگچک نے ملک بھر کے لوگوں سے اتوار کو ایک روزہ علامتی بھوک ہڑتال کی اپیل کی۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ جو لوگ دہلی نہیں آسکتے وہ اپنے ہی شہروں میں بھوک ہڑتال کر سکتے ہیں اور تحریک کے لیے اپنی حمایت درج کرانے کے لیے سوشل میڈیا پر ویڈیوز شیئر کر سکتے ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ یہ تحریک کسی ایک تنظیم سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ ملک بھر کے لاکھوں طلباء اور نوجوانوں کے مستقبل سے متعلق ہے۔ اس لیے ہر ذمہ دار شہری کی شرکت ضروری ہے۔
🚨 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐬𝐭 - Day 22, Jantar Mantar📍— Cockroach Janta Party (@CJP_for_India) July 11, 2026
➡️ आज माहोल अलग हैं, वीडियो देखो
🇮🇳 बाकी, 20 July Sansad चलो 👣#GodMorningSaturday #शराब_पीना_महापाप #WorldPopulationDay#WorldPopulationDay pic.twitter.com/SM1AL3a9zh
20 جولائی کو پارلیمنٹ مارچ میں شامل ہونے کی کال
سونم وانگچک نے 20 جولائی کو ہونے والے پارلیمنٹ مارچ کے بارے میں بھی بات کی۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ بڑی تعداد میں مارچ میں شامل ہوں اور طلباء کی آواز اپنے ممبران پارلیمنٹ تک پہنچائیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ مظاہرین کی طرح کئی روز تک بھوکے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بجائے لوگوں کو چاہیے کہ وہ معمول کے کھانے کے بعد آئیں اور اپنے مطالبات کو مضبوطی اور جمہوری طریقے سے پیش کریں۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت اسی وقت مضبوط ہوتی ہے جب شہری اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور عوامی مفاد کے مسائل میں فعال کردار ادا کریں۔
پنجابی گلوکار کاکا نے دی حمایت
پنجابی گلوکار کاکا نے 'کاکروچ جنتا پارٹی' تحریک کی حمایت کے لیے جنتر منتر کا دورہ کیا۔ انہوں نے مظاہرین سے ملاقات کی اور ان کی جدوجہد سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ جب فنکار معاشرے کے مختلف طبقات کے ساتھ مل کر عوامی تحریک کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی آواز کو تقویت ملتی ہے اور پورے ملک میں گونجتی ہے۔ احتجاجی مقام پر مظاہرین مسلسل امتحانی نظام میں جامع اصلاحات، پیپر لیکس کو روکنے کے لیے موثر اقدامات، قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی اور ذمہ داری طے کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ جب تک حکومت ان کے مطالبات کے حوالے سے کوئی ٹھوس فیصلہ نہیں کرتی تحریک جاری رہے گی۔
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