سرحد پار دہشت گردانہ سازش: آسام، بنگال اور کیرالہ میں 16 مقامات پر این آئی اے کے چھاپے
دو ملزمان کی شناخت نسیم الدین (آسام میں آئی ایم کے کی قیادت) اور جاگیر میاں (ترپورہ میں تنظیم کا رہنما) کے طور پر ہوئی۔
Published : September 29, 2026 at 4:48 PM IST
گوہاٹی / دہلی: قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) منگل کے روز آسام میں شدت پسندی کے ایک کیس سے متعلق، جماعت المجاہدین بنگلہ دیش (جے ایم بی) کی شاخ 'امام محمود کا قافلہ' (آئی ایم کے) سے جڑے سرحد پار (کراس بارڈر) دہشت گردانہ سازش کے سلسلے میں آسام، مغربی بنگال اور کیرالہ میں 16 مقامات پر تلاشی مہم چلا رہی ہے۔ ان 16 مقامات میں سے 10 آسام میں، 5 مغربی بنگال میں اور 1 کیرالہ میں ہے۔
یہ کارروائی انسدادِ دہشت گردی ایجنسی کی جانب سے آئی ایم کے (آئی ایم کے) کے ذریعے تیار کردہ دہشت گردانہ سازش کے کیس میں 11 ملزمان کے خلاف چارج شیٹ داخل کرنے کے تین ماہ بعد سامنے آئی ہے۔ گوہاٹی کی این آئی اے خصوصیات عدالت میں داخل کی گئی چارج شیٹ میں ان ملزمان پر بھارتیہ نیاۓ سنہیتا، 2023 اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون (یو اے پی اے)، 1967 کے تحت مختلف دفعات عائد کی گئی تھیں۔
این آئی اے کی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ ملزمان مغربی بنگال اور آسام و ترپورہ سمیت شمال مشرقی ریاستوں میں دہشت گردانہ نظریے کو پھیلانے کی آئی ایم کے کی سازش میں فعال طور پر ملوث تھے۔ اس سازش میں دہشت گرد تنظیم کے متشدد ایجنڈے کو فروغ دینا، حساس نوجوانوں کو شدت پسند بنانا اور بھارت میں اس تنظیم کے نیٹ ورک کو وسعت دینا شامل تھا۔ آسام کے بارپیٹا میں، این آئی اے نے آزاد نگر اور نیچوکا علاقوں میں متعدد مقامات پر چھاپے مارے اور دو مشتبہ افراد، مستفیض الرحمن اور یعقوب علی کو پوچھ گچھ کے لیے تحویل میں لیا۔
اس آپریشن کے دوران کئی قابلِ اعتراض دستاویزات بھی ضبط کی گئیں۔ این آئی اے کی تحقیقات سے معلوم ہوا کہ جے ایم بی (جے ایم بی) کے سینئر رکن امام محمود حبیب اللہ نے بھارتی سرزمین پر اس کالعدم تنظیم کے ناپاک ایجنڈے کو فروغ دینے کے لیے آئی ایم کے (آئی ایم کے) کی بنیاد رکھی تھی۔ این آئی اے کے حکام نے پایا کہ ان 11 ملزمان نے خفیہ ملاقاتوں، مذہبی تربیت کے پروگراموں، شدت پسندانہ لٹریچر کی تقسیم، اور آئی ایم کے / جے ایم بی کی قیادت کے ساتھ وفاداری کا پرچار کرنے کے لیے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے بھارت مخالف پروپیگنڈا چلا کر بھارت میں اپنی موجودگی بڑھانے کی سازش کی تھی۔
دو اہم ملزمان کی شناخت نسیم الدین (جو آسام میں آئی ایم کے کی سرگرمیوں کی قیادت کر رہا تھا) اور جاگیر میاں (جو ترپورہ میں اس تنظیم کی رہنمائی کر رہا تھا) کے طور پر ہوئی ہے۔ تحقیقات کے دوران، این آئی اے نے قابلِ اعتراض دستاویزات، الیکٹرانک ڈیوائسز اور ڈیجیٹل ریکارڈز کے شواہد حاصل کیے، جنہیں ملزمان کے خلاف کیس تیار کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ رواں سال جولائی میں، مغربی بنگال پولیس کی اسپیشل ٹاسک فورس (ایس ٹی ایف) نے حامد منڈل نامی ایک نوجوان کو گرفتار کیا تھا، جس کے جیشِ محمد (جے ای ایم) اور پاکستان پر مبنی عسکریت پسند و مجرمانہ گروپ 'شہزاد بھٹی نیٹ ورک' (ایس بی این) دونوں سے روابط تھے۔
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وہ کافی عرصے سے جعلی بھارتی شناختی دستاویزات کے ساتھ مغربی بنگال میں رہ رہا تھا، اور اس کا تازہ ترین کام شوبھیندو ادھیکاری کی نقل و حرکت کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنا تھا۔ بعد میں، پوچھ گچھ کے دوران اس کی فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر ایس ٹی ایف کے اہلکاروں نے اس کے کچھ ساتھیوں کو گرفتار کیا، جن میں ارپتا سرکار نامی ایک دوشیزہ بھی شامل تھی، جسے بنیادی طور پر بااثر افراد کو 'ہنی ٹریپ' (دھوکے سے جال میں پھنسانے) کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔