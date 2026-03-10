اگر گائے خطرے میں ہے تو بحران کا شکار ہو جائے گا بھارت، چھبیس شرائط کے ساتھ شنکر اچاریہ کو ملی لکھنؤ اجلاس کی اجازت
لکھنؤ میں شنکراچاریہ سوامی اویمکتیشورانند کے گائے کے تحفظ کے پروگرام کو کئی شرائط کے ساتھ اجازت دی گئی۔ وہ آج شام دارالحکومت پہنچیں گے۔
سیتاپور، اترپردیش: گائے کی حفاظت کا عہد لے کر نیمیشرنیا پہنچے شنکراچاریہ سوامی اویمکتیشورانند سرسوتی نے ایک بڑا بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے ملک میں بڑھتی مہنگائی، بے روزگاری اور بڑھتے جرائم پر انتظامیہ اور حکومت کو نشانہ بنایا۔ اس دوران شنکراچاریہ نے 26 شرائط کے ساتھ لکھنؤ اجلاس کی اجازت حاصل کی ہے۔
سوامی اویمکتیشورانند نے کہا کہ گائے کی حفاظت دنیا کو بچائے گی۔ جب بھی گائے خطرے میں ہوگی، ملک کو بحران کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سوامی نے لکھنؤ میں میٹنگ کے سلسلے میں انتظامیہ کی تازہ اپڈیٹ پر بھی تنقید کی۔ شنکراچاریہ نے کہا، ’’یہاں نیٹ ورک کمزور ہے، جب ہم جائیں گے تو پتہ چلے گا۔
گائے کو قوم کی ماں کا خطاب دیا جائے
ان کا کہنا تھا کہ ’اقتدار میں آنے والی سب حکومتیں ہماری ہیں، عوام بھی چاہتی ہے کہ گائے ماں کے لیے قرارداد کی تکمیل ہو، اس لیے گائے کو قوم کی ماں کا خطاب دیا جائے‘۔ سوامی نے کہا کہ نیمیشرنیا کا دورہ کرنا ضروری تھا کیونکہ یہیں بابا ددھیچی نے دنیا کی گایوں کو شیطان ورتاسورا سے بچانے کے لیے بہت کچھ کیا۔ شیڈول کے مطابق شنکراچاریہ نیمیشرنیا چھوڑ کر مصریخ میں ددھیچی کنڈ جائیں گے۔ وہ راستے میں کئی پروگراموں سے خطاب کریں گے۔ اس کے بعد شنکراچاریہ سوامی ایوی مکتیشورانند سرسوتی آج سدھولی کے راستے لکھنؤ پہنچیں گے۔
گائے خطرے میں پڑیں گی تو ایسی آفات آئیں گی
شنکراچاریہ سوامی اویمکتیشورانند نے کہا کہ یہ ایک زیارت گاہ ہے۔ باباؤں اور سنتوں نے کبھی یہاں گائے کی خدمت کی تھی۔ اس لیے وہ یہاں گائے ماں کے لیے مہم کے لیے آشیرواد لینے آئے ہیں۔ یہیں پر وجر (گرج) بابا ددھیچی کی ہڈیوں سے بنایا گیا تھا۔ اس لیے وہ یہاں آئے ہیں۔
دنیا میں جاری جنگ کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ جب بھی گائے خطرے میں پڑیں گی تو ایسی آفات آئیں گی۔ گائے کی حفاظت ضروری ہے۔ اس میں سب کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔
گائے کے تحفظ کی مہم کے لیے عوامی حمایت
انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمام حکومتیں ہماری ہیں۔ تمام حکومتوں کو گائے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ گائے کے تحفظ کے لیے ان کی مہم جاری رہے گی۔ ددھیچی آشرم کا دورہ کرنے کے بعد وہ لکھنؤ کے لیے روانہ ہوں گے۔
واضح رہے کہ 7 مارچ کو شنکراچاریہ سوامی اویمکتیشورانند وارانسی سے لکھنؤ کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ وہ اپنی گائے کے تحفظ کی مہم کے لیے عوامی حمایت اکٹھا کر رہے ہیں۔ وہ 11 مارچ کو لکھنؤ میں اس مہم کے حوالے سے بڑا اعلان کریں گے۔
وہ فرضی اور اصلی ہندوؤں کے حوالے سے اہم مسائل بھی اٹھائیں گے۔ اس سلسلے میں وہ پیر کی رات سیتا پور پہنچے۔ انہوں نے منگل کی صبح مندروں اور آشرموں میں پوجا کی۔ سوامی کا اگلا پڑاؤ لکھنؤ ہے۔ اس لیے شنکراچاریہ سوامی اویمکتیشورانند سرسوتی آج شام لکھنؤ پہنچیں گے۔
"گائے مادر سنکلپ مہاسبھا"
شنکراچاریہ سوامی اویمکتیشورانند سرسوتی آج شام لکھنؤ پہنچیں گے۔ ان کے گائے کے تحفظ کے پروگرام کو کئی شرائط کے ساتھ منظور کیا گیا ہے۔
جگد گرو شنکراچاریہ جیوتش پیٹھ کے سربراہ سوامی اویمکتیشورانند سرسوتی آج شام کے آخر میں لکھنؤ پہنچنے والے ہیں۔ اپنی پدایاترا کے دوران، وہ "گائے مادر سنکلپ مہاسبھا" (گائے مادر سنکلپ مہاسبھا) میں حصہ لیں گے۔ یہ مہاسبھا 11 مارچ کو کانشی رام اسمرتی کلچرل سنٹر میں منعقد ہوگی، جہاں شنکراچاریہ "گائے ماتا دھرم یودھ" کا آغاز کریں گے۔
یاترا کا مقصد گائے کو "راشٹرماتا" یا "راجیہ ماتا" کا درجہ دینا
شنکراچاریہ نے اس یاترا کو "دھرم یودھ" کہا ہے۔ یاترا کا بنیادی مقصد گائے کو "راشٹرماتا" یا "راجیہ ماتا" کا درجہ دینا ہے، تاکہ گائے کے ذبیحہ پر مکمل پابندی لگائی جائے اور گائے کے تحفظ کو مضبوط کیا جائے۔ پد یاترا 7 مارچ کو وارانسی (کاشی) سے شروع ہوئی تھی۔
یہ جونپور، سلطان پور، امیٹھی، رائے بریلی اور اناؤ جیسے اضلاع سے گزر کر 11 مارچ کو لکھنؤ پہنچے گی۔ یہ اجازت لکھنؤ کے ضلع مجسٹریٹ وشاک نے دی تھی۔
کوئی ہتھیار یا مہلک اشیاء ساتھ نہیں رکھنا
شنکراچاریہ نے پہلے اتر پردیش حکومت کو 40 دن کا الٹی میٹم دیا تھا اور جب ان کے مطالبات پورے نہیں ہوئے تو انہوں نے یہ مہم شروع کی۔ اب انتظامیہ نے مہاسبھا کو اجازت دے دی ہے لیکن 26 سخت شرائط کے ساتھ اجازت دی گئی۔
ان حالات کا مقصد امن، ٹریفک اور امن و امان کو برقرار رکھنا ہے۔ بنیادی شرائط یہ ہیں: کسی مذہب، ذات، فرقے یا زبان کے خلاف اشتعال انگیز تقریریں نہیں کی جائیں گی۔ سیاسی یا مذہبی شخصیات کے خلاف کوئی متنازعہ ریمارکس نہیں ہوں گے۔ نابالغ بچوں کو متنازعہ نعرے لگانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ گاڑیوں کی تعداد محدود ہوگی اور پارکنگ ٹریفک میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ صرف روایتی جھنڈوں کی اجازت ہے اور کوئی ہتھیار یا مہلک اشیاء ساتھ نہیں ہوں گی۔ میمورنڈم صرف مجاز عہدیداروں کو پیش کیا جائے گا۔ کسی بھی قسم کی پریشانی کی صورت میں منتظمین مکمل طور پر ذمہ دار ہوں گے اور قانونی کارروائی کی جائے گی۔
خلاف ورزیوں کے نتیجے میں ماحولیاتی قوانین کے تحت سزا
پولیس فورس کے اخراجات منتظمین برداشت کریں گے۔ سائلنٹ زون میں لاؤڈ اسپیکر، ڈھول یا موسیقی ممنوع ہے۔ شور کی آلودگی کے ضوابط کو سختی سے نافذ کیا جائے گا اور خلاف ورزیوں کے نتیجے میں ماحولیاتی قوانین کے تحت سزا دی جائے گی۔ ان شرائط کی کسی بھی خلاف ورزی کے نتیجے میں خود بخود اجازت نامہ ختم ہو جائے گا۔
شنکراچاریہ 10 مارچ کو لکھنؤ پہنچیں گے اور 11 مارچ کو مہاسبھا میں گائے کے تحفظ کے لیے ایک قرارداد کے ساتھ مطالبات کا ایک میمورنڈم پیش کیا جائے گا۔ انتظامیہ نے واضح طور پر کہا ہے کہ شرائط پوری نہ ہونے پر ایونٹ منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ اس تقریب کو گائے کے تحفظ اور سناتن عقیدے کے لیے اہم سمجھا جاتا ہے۔