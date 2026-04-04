عدالت نے لشکر طیبہ کے مشتبہ دہشت گرد شبیر احمد لون کو سات دن کی عدالتی تحویل میں بھیج دیا
Published : April 4, 2026 at 10:48 PM IST
نئی دہلی: دہلی کی ایک عدالت نے ہفتہ کو لشکر طیبہ کے مشتبہ دہشت گرد شبیر احمد لون کو سات دن کی عدالتی حراست میں بھیج دیا۔عدالت نے دہلی پولیس کی عرضی کو قبول کرتے ہوئے یہ فیصلہ دیا۔ لون کو 30 مارچ کو پانچ دن کی پولیس حراست میں بھیج دیا گیا تھا۔
اسپیشل سیل کی نئی دہلی رینج کی ایک ٹیم نے 29 مارچ کو شبیر احمد لون کو غازی پور کے علاقے سے گرفتار کیا۔ لون فروری میں سامنے آنے والے لشکر کے ماڈیول کے سلسلے میں مطلوب تھا اور میٹرو اسٹیشنوں کے قریب پاکستان کے حامی پوسٹرز کے حالیہ ماضی میں ملوث تھا۔
دہلی پولیس نے لون کو ایک "سخت اور اعلیٰ تربیت یافتہ دہشت گرد" قرار دیا اور کہا کہ اس نے مبینہ طور پر پاکستان کی خفیہ ایجنسی انٹر سروسز انٹیلی جنس (آئی ایس آئی) کی جانب سے کام کرنے والے ہینڈلرز کے ساتھ روابط قائم کیے تھے۔
"لون کو راجہ اور کشمیری جیسے عرفی ناموں سے جانا جاتا ہے۔ لون جموں و کشمیر کے سری نگر کا رہنے والا ہے۔ وہ ایک ماڈیول کے ماسٹر مائنڈ کے طور پر کام کر رہا تھا جسے حال ہی میں دہلی اور کولکاتہ میں کئی مقامات پر ملک مخالف پوسٹر لگانے کے لیے پکڑا گیا تھا،"۔
