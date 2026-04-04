عدالت نے الفلاح گروپ کے چیئرمین صدیقی کو پی ایم ایل اے کیس میں عدالتی تحویل میں بھیج دیا
Published : April 4, 2026 at 5:10 PM IST
نئی دہلی: دہلی کی ایک عدالت نے ہفتہ کو الفلاح گروپ کے چیئرمین جاوید احمد صدیقی کو دہلی میں 45 کروڑ روپے کی زمین کے دھوکہ دہی سے حصول سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں 14 دن کی عدالتی تحویل میں بھیج دیا۔
صدیقی کو ہفتہ کو ایڈیشنل سیشن جج شیتل چودھری پردھان کے سامنے پیش کیا گیا۔ دس دن کی انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کی حراست کی مدت ختم ہونے کے بعد اسے 25 مارچ کو جج کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ اب اسے 17 اپریل تک عدالتی حراست میں بھیج دیا گیا ہے۔
ای ڈی نے صدیقی کو 24 مارچ کو منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ (پی ایم ایل اے) کے تحت ایک دوسرے کیس میں گرفتار کیا تھا۔ ان کی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی کہ جعلی دستاویزات تیار کی گئیں اور دھوکہ دہی سے زمین حاصل کرنے کے لیے استعمال کی گئیں اور یہ کہ تربیہ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر اور اکثریتی شیئر ہولڈر صدیقی نے بعض افراد کے ساتھ مل کر دھوکہ دہی کی سازش کی۔
ای ڈی کے مطابق قومی دارالحکومت کے مدن پور کھادر گاؤں میں واقع 1.14 ایکڑ کی متنازعہ زمین کی قیمت 45 کروڑ روپے ہے۔ یہ زمین کھسرہ نمبر 792 میں واقع ہے۔ ایجنسی نے کہا کہ دستاویزات میں زمین کی خریداری کے لیے طے شدہ رقم 75 لاکھ روپے تھی۔
صدیقی کو اس سے قبل نومبر 2025 میں پی ایم ایل اے کیس میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ان پر الفلاح چیریٹیبل ٹرسٹ کے زیر انتظام تعلیمی اداروں میں داخلہ لینے والے طلباء کو دھوکہ دینے سے متعلق منی لانڈرنگ کا الزام تھا۔
وفاقی تحقیقاتی ایجنسی نے الزام لگایا تھا کہ یونیورسٹی نے 2018 اور 2025 کے درمیان 415.10 کروڑ روپئے جمع کیے اور طلباء کے فنڈز کو ذاتی فائدے کے لیے استعمال کیا۔
دہلی پولیس کی کرائم برانچ نے صدیقی کو ان کی نجی یونیورسٹی میں مبینہ بے ضابطگیوں سے متعلق دھوکہ دہی کے الزام میں 5 فروری کو گرفتار کیا تھا۔ یہ مقدمہ الفلاح یونیورسٹی کے خلاف درج دو ایف آئی آر سے منسلک ہے جس میں مبینہ طور پر نیشنل اسسمنٹ اینڈ ایکریڈیٹیشن کونسل (این اے اے سی) اور یونیورسٹی گرانٹس کمیشن (یو جی سی) سے طلبہ کو گمراہ کرنے کے لیے ایکریڈیٹیشن کا دعویٰ کیا گیا ہے۔
یونیورسٹی بھی 10 نومبر کو لال قلعہ کے قریب ہونے والے دھماکے میں 'وائٹ کالر دہشت گرد' ماڈیول کی زد میں آئی تھی جس میں 15 افراد ہلاک ہوئے تھے۔