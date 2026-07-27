عدالت نے طاہر حسین سمیت چار دیگر کی سزا 31 جولائی تک محفوظ کر لی
وکیل راجیو موہن اور تارا نرولا نے، حسین کی نمائندگی کرتے ہوئے، پولیس کی دلیل کو چیلنج کیا۔
Published : July 27, 2026 at 9:13 PM IST
نئی دہلی: دہلی کی ایک عدالت نے پیر کو عام آدمی پارٹی کے سابق کونسلر طاہر حسین اور 2020 دہلی فسادات کے دوران انٹیلی جنس بیورو (آئی بی) کے افسر انکت شرما کے قتل کیس میں قصوروار ٹھہرائے گئے چار دیگر افراد کو سنائی جانے والی سزا کی مقدار پر 31 جولائی تک اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا۔
پانچوں مجرموں کو سنائی جانے والی سزا کی مقدار پر دلائل سننے کے بعد ایڈیشنل سیشن جج پروین سنگھ نے جمعہ تک اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سماعت کے دوران دہلی پولیس نے عدالت سے تمام پانچوں مجرموں کو سزائے موت سنانے کی درخواست کی، یہ کہتے ہوئے کہ انہوں نے شرما پر ان کے بے لگام حملے میں حیوانی رویے کا سہارا لیا تھا۔
اسپیشل پبلک پراسیکیوٹر مدھوکر پانڈے نے عدالت کو بتایا کہ مجرموں نے شرما کو اغوا کیا، ان پر وحشیانہ حملہ کیا اور انہیں قتل کردیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی موت کے بعد بھی وہ ان پر حملے کرتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ انکت شرما کو اغوا کیا گیا اور بے دردی سے مارا پیٹا گیا۔ ان کے جسم پر کل 51 زخم پائے گئے جن میں سے 18 تیز دھار ہتھیاروں کی وجہ سے تھے۔ استعمال ہونے والے ہتھیاروں سے جرم کے پیچھے محرکات اور مجرموں کی بربریت کا پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے حیوانی رویے کا سہارا لیا۔ وہ شرما کی موت کے بعد بھی حملہ کرتے رہے۔
پانڈے نے کہا کہ یہ جرم گھناؤنا اور سفاکانہ تھا، اور مجرموں کو سزائے موت دی جانی چاہیے۔انہوں نے کہا کہ یہ ایک سفاکانہ قتل ہے۔پانڈے نے کہا کہ قتل کے طریقہ کار کو تنہائی میں نہیں دیکھا جانا چاہئے بلکہ فسادات میں مارے گئے 53 لوگوں کے تناظر میں دیکھا جانا چاہئے۔ اس لیے جس تناظر میں یہ فسادات ہوئے وہ بھی اہم ہے۔
وکیل راجیو موہن اور تارا نرولا نے، حسین کی نمائندگی کرتے ہوئے، پولیس کی دلیل کو چیلنج کیا اور کہا کہ ان کے موکل سے کوئی خاص کردار منسوب نہیں کیا گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ بھی واضح رہے کہ اس کیس کے 11 ملزمان میں سے چھ کو بری کر دیا گیا ہے۔
وکیل موہن نے کہا کہ ہر مجرم کو سزائے موت نہیں دی جانی چاہیے۔ جرم کو بڑھانے والے حالات پر پہلے غور کیا جانا چاہئے، اس کے بعد تخفیف کرنے والے حالات۔ سزا کے معاملے میں 11 میں سے 6 ملزمان کو بری کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے دلیل دی کہ سزائے موت صرف انتہائی غیر معمولی معاملات میں دی جاتی ہے، اور اس کیس کے فیصلے میں جائے وقوعہ پر ہجوم کی موجودگی کا ذکر ہے، لیکن مجرموں کے مخصوص کردار کی وضاحت نہیں کی گئی ہے۔
وکیل نے کہا کہ سزائے موت صرف چوٹوں کی بنیاد پر نہیں دی جا سکتی۔ جیل میں نظربندی کے دوران اس نے (حسین) کے ساتھ اچھا سلوک کیا، عدالت نے 91 گواہوں کے بیانات قلمبند کیے جس کے بعد 11 میں سے صرف 5 ملزمان کو سزا سنائی گئی۔ حسین کے وکیل نے یہ بھی کہا کہ پورے مقدمے کے دوران مجرمانہ سازش کا کوئی ثبوت (تعزیرات ہند کی دفعہ 120B کے تحت) عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا گیا۔
موہن نے کہا کہ پولیس خود پرتشدد ہجوم پر قابو پانے میں ناکام ہے اور ایسی صورت حال میں کسی ایک شخص کو قتل کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اسے اصلاح کا موقع دیا جائے۔ وکیل نرولا نے دلیل دی کہ حسین اپنے خاندان کا واحد کمانے والا ہے جس میں ان کی بیوی اور تین بچے شامل ہیں۔
نرولا نے کہا کہ جب حسین نے ہتھیار ڈالے تو تینوں بچے نابالغ تھے۔ اگرچہ راؤس ایونیو کورٹ کے دائرہ اختیار میں کمی کی وجہ سے ان کی درخواست مسترد کر دی گئی تھی، لیکن واضح رہے کہ وہ ہتھیار ڈالنے کے لیے باہر آئے تھے۔ جیسے جیسے ان کی بیٹی بڑی ہوگی، اسے ان کی رہنمائی کی ضرورت ہوگی۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد سزا سے متعلق فیصلہ 31 جولائی تک محفوظ کر لیا۔