عدالت نے اخلاق لنچنگ کیس کے ملزمین کے خلاف مقدمہ واپس لینے کی درخواست مسترد کر دی
سورج پور کی عدالت نے گریٹر نوئیڈا میں اخلاق لنچنگ کیس کے ملزمین کے خلاف مقدمہ واپس لینے کی حکومت کی درخواست کو مسترد کردیا۔
Published : December 23, 2025 at 4:09 PM IST
نئی دہلی/نوئیڈا: گریٹر نوئیڈا میں انتہائی مشہور اخلاق لنچنگ کیس میں عدالت نے آج ایک اہم فیصلہ سنایا۔ سورج پور ڈسٹرکٹ کورٹ نے ملزم کے خلاف مقدمہ واپس لینے کی درخواست کو خارج کر دیا۔ اس فیصلے نے کیس میں ملزمین کو راحت پہنچانے کی کسی بھی کوشش کو مکمل طور پر روک دیا ہے۔ عدالت نے اب سماعت کے لیے اگلی تاریخ 6 جنوری مقرر کی ہے۔
عدالت نے استغاثہ کی واپسی کی درخواست کو غیر سنجیدہ اور بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ واپسی کیس کی سماعت آج ہوئی۔ عدالت نے دونوں فریقین کو سنا اور اعلان کیا کہ آئندہ سماعت 6 جنوری کو ہوگی۔ عدالت نے روزانہ سماعت کا بھی حکم دیا۔ استغاثہ کو اس دوران اضافی گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرنے کی ہدایت کی گئی۔ پولیس کمشنر اور ڈی سی پی، گریٹر نوئیڈا کو بھی ہدایت دی گئی تھی کہ اگر گواہوں کی ضرورت ہو تو انہیں تحفظ فراہم کریں۔
حکومت کی درخواست بے بنیاد: برندا کرات
عدالت میں سماعت کے دوران سی پی آئی (ایم) لیڈر برندا کرات نے کہا کہ حکومت کی درخواست بے بنیاد ہے۔ عدالت نے اسے مسترد کر دیا۔ "ہم متاثرہ خاندان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔" واضح رہے کہ رواں سال اکتوبر میں ریاستی حکومت کے وکیل نے عدالت میں دلیل دی تھی کہ مقدمہ واپس لینے سے سماجی ہم آہنگی بحال ہو جائے گی۔
پولیس نے 18 ملزمین کو گرفتار کر لیا
اخلاق قتل کیس میں پولیس نے اب تک متعدد دفعات کے تحت مقدمہ درج کرکے 3 نابالغ بچوں سمیت 18 ملزمین کو گرفتار کیا ہے۔ ایک اور ملزم کی موت 2016 میں ہوئی۔ باقی 14 اس وقت ضمانت پر باہر ہیں۔ نوئیڈا ٹرائل کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے۔ یوپی حکومت نے ملزم کے خلاف مقدمہ واپس لینے کے لیے ٹرائل کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔