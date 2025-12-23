ETV Bharat / bharat

عدالت نے اخلاق لنچنگ کیس کے ملزمین کے خلاف مقدمہ واپس لینے کی درخواست مسترد کر دی

سورج پور کی عدالت نے گریٹر نوئیڈا میں اخلاق لنچنگ کیس کے ملزمین کے خلاف مقدمہ واپس لینے کی حکومت کی درخواست کو مسترد کردیا۔

court rejected petition to withdraw case against accused in akhlaq lynching case Urdu News
اخلاق لنچنگ کیس میں عدالت کا فیصلہ (File Photo)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 23, 2025 at 4:09 PM IST

3 Min Read
نئی دہلی/نوئیڈا: گریٹر نوئیڈا میں انتہائی مشہور اخلاق لنچنگ کیس میں عدالت نے آج ایک اہم فیصلہ سنایا۔ سورج پور ڈسٹرکٹ کورٹ نے ملزم کے خلاف مقدمہ واپس لینے کی درخواست کو خارج کر دیا۔ اس فیصلے نے کیس میں ملزمین کو راحت پہنچانے کی کسی بھی کوشش کو مکمل طور پر روک دیا ہے۔ عدالت نے اب سماعت کے لیے اگلی تاریخ 6 جنوری مقرر کی ہے۔

عدالت نے استغاثہ کی واپسی کی درخواست کو غیر سنجیدہ اور بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ واپسی کیس کی سماعت آج ہوئی۔ عدالت نے دونوں فریقین کو سنا اور اعلان کیا کہ آئندہ سماعت 6 جنوری کو ہوگی۔ عدالت نے روزانہ سماعت کا بھی حکم دیا۔ استغاثہ کو اس دوران اضافی گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرنے کی ہدایت کی گئی۔ پولیس کمشنر اور ڈی سی پی، گریٹر نوئیڈا کو بھی ہدایت دی گئی تھی کہ اگر گواہوں کی ضرورت ہو تو انہیں تحفظ فراہم کریں۔

حکومت کی درخواست بے بنیاد: برندا کرات

عدالت میں سماعت کے دوران سی پی آئی (ایم) لیڈر برندا کرات نے کہا کہ حکومت کی درخواست بے بنیاد ہے۔ عدالت نے اسے مسترد کر دیا۔ "ہم متاثرہ خاندان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔" واضح رہے کہ رواں سال اکتوبر میں ریاستی حکومت کے وکیل نے عدالت میں دلیل دی تھی کہ مقدمہ واپس لینے سے سماجی ہم آہنگی بحال ہو جائے گی۔

پولیس نے 18 ملزمین کو گرفتار کر لیا

اخلاق قتل کیس میں پولیس نے اب تک متعدد دفعات کے تحت مقدمہ درج کرکے 3 نابالغ بچوں سمیت 18 ملزمین کو گرفتار کیا ہے۔ ایک اور ملزم کی موت 2016 میں ہوئی۔ باقی 14 اس وقت ضمانت پر باہر ہیں۔ نوئیڈا ٹرائل کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے۔ یوپی حکومت نے ملزم کے خلاف مقدمہ واپس لینے کے لیے ٹرائل کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔

