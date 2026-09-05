ڈیوٹی کی تکمیل کے لیے دریا عبور کرنے والے اساتذہ کی ہمت ٹوٹا ہوا پل نہ دریا ان کے قدم روک سکا
بستر میں تعلیمی نظام کی حالت بہتر نہیں ہوسکی۔ بچے ہوں یا اساتذہ، چیلنجز کے درمیان اپنے فرائض سرانجام دے رہے ہیں۔ رپورٹ سنیل کشیپ
Published : September 5, 2026 at 1:35 PM IST
بستر، چھتیس گڑھ: تعلیم معاشرے میں تبدیلی لاتی ہے، لیکن کچھ مقامات پر یہ تبدیلی لانے کے لیے اساتذہ کو اپنی جان خطرے میں ڈالنی پڑتی ہے۔ ایسی ہی ایک تصویر بستر کے باستانار ترقیاتی بلاک سے سامنے آئی ہے، جہاں ننھے بچوں کو اسکول کا بستہ لانے اور لے جانے کے لیے ندی پار کرنی پڑتی ہے۔ یہی نہیں، جن اساتذہ کے کندھوں پر ان بچوں کو پڑھانے کی ذمہ داری ہے، وہ بھی بچوں کا حوصلہ دیکھ کر اپنے قدم نہیں روک پاتے اور پیدل ندی پار کر کے تین کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے اسکول پہنچتے ہیں۔ گزشتہ ایک سال سے یہ روزمرہ کی مشقت اور خطرہ ان کی زندگی کا معمول بن چکا ہے۔ یوم اساتذہ (ٹیچرز ڈے) کے موقع پر دیکھیے ان اساتذہ کی کہانی جو صرف نصاب نہیں پڑھا رہے، بلکہ مشکل حالات کے درمیان بچوں کے مستقبل کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔
روزانہ گھر سے اسکول تک کا خطرات سے بھرپور سفر
ہر روز صبح یہ تمام اساتذہ اپنے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور اس کے بعد ابلتی ہوئی ندی کے کنارے پہنچتے ہیں۔ وہاں یہ اپنی گاڑیاں کھڑی کر کے بہتی ہوئی ندی کو پار کرتے ہیں۔ پانی کی سطح بڑھنے سے اساتذہ کی مشکلات میں کافی اضافہ ہو جاتا ہے، پھر بھی وہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھتے ہیں۔ ندی پار کرنے کے بعد اساتذہ تقریباً تین کلومیٹر پیدل چل کر اسکول پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کا کام شروع ہوتا ہے۔
ای ٹی وی بھارت کی گراؤنڈ رپورٹ
ای ٹی وی بھارت نے اس انوکھے اسکول تک کا سفر کیا اور ساتھ ہی ساتھ اساتذہ سے ان کے روزمرہ کے معمولات کے بارے میں بات کی۔ استاد سنی ڈیوڈ ناگ نے بتایا کہ پیدل ندی پار کر کے اسکول جانے کا یہ سلسلہ گزشتہ ایک سال سے جاری ہے۔ سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے سڑک اور پل کا حصہ ٹوٹ گیا ہے، جس کی وجہ سے کافی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دیہاتیوں کی طرف سے بنایا گیا متبادل انتظام بھی سیلاب میں بہہ گیا۔ اسی لیے پیدل ندی پار کرتے ہیں اور تقریباً تین کلومیٹر پیدل چل کر اسکول پہنچتے ہیں۔ سیلاب سے پہلے اسکول تک سیدھے گاڑی سے پہنچ جاتے تھے، لیکن سیلاب نے مشکلات بڑھا دی ہیں۔
کسی بھی طرح اسکول پہنچیں اور بچوں کو پڑھائیں
جب پانی کی سطح کم ہوتی ہے تو موٹر سائیکل پار کروائی جاتی ہے، لیکن گاڑی پھنس جاتی ہے۔ ایسے میں مشکلات اور بڑھ جاتی ہیں۔ اگر ایک دو ساتھی ساتھ ہوں تو سخت مشقت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر گاڑی باہر نکلتی ہے۔ بچے بستر کا مستقبل ہیں، ان کی پڑھائی نہیں رکنی چاہیے۔ بچوں کو اچھی تعلیم نہ دینے اور ہر دن کلاس نہ لینے سے وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ اسی لیے یہی سوچ ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح اسکول پہنچیں اور بچوں کو پڑھائیں۔ بچوں کو اخلاقی تعلیم، کتابوں کی تعلیم اور بیرونی دنیا کی تعلیم دیں۔ کیونکہ بستر کے بچوں کو آگے بڑھانا بہت ضروری ہے۔ بستر ایک پسماندہ علاقہ ہے جو ترقی سے دور ہے، اسی لیے بچے تعلیم اور کھیل کود میں آگے بڑھیں گے تو ان کا مستقبل اچھا ہوگا۔:— سنی ڈیوڈ ناگ، استاد
ٹوٹے ہوئے پل نے کئی سہولیات روک دیں
استاد سنجے باریک نے بتایا کہ ہمارا فرض یہی ہے کہ ہم بچوں کو پڑھائیں اور ہماری وجہ سے ان کی پڑھائی نہ رکے، کیونکہ بچے ملک کا مستقبل ہیں۔ پل ٹوٹنے کی وجہ سے کافی پریشانی ہوتی ہے۔ کئی بچے ندی پار کر کے ہائر سیکنڈری اسکول پہنچتے ہیں۔ سرکاری اسکیموں کو پہنچانے میں دقت ہوتی ہے اور صحت کی خدمات (Medical Services) کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے۔ گزشتہ ہفتے ایک ایمبولینس راستے میں پھنس گئی تھی، جسے بعد میں گاؤں والوں نے مل کر ٹریکٹر کی مدد سے باہر نکالا۔ خواتین چھوٹے بچوں کو لے کر ندی پار کرتی ہیں، اس طرح کافی پریشانی ہو رہی ہے۔
اب اس طرح ندی پار کر کے اسکول جانا ہماری عادت بن چکی ہے۔ کیونکہ گھر سے نکلتے وقت یہ امید ہوتی ہے کہ بچے اسکول پہنچ کر اساتذہ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ بچے جب اسکول آتے ہیں تو انہیں بھی حوصلہ ملتا ہے، اسی لیے اسکول آنا ہی پڑتا ہے۔ جب پانی کی سطح بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو گھوم کر اسکول جانا پڑتا ہے یا پھر مجبوری میں سی ایل (Casual Leave) لینی پڑتی ہے۔ ہماری وجہ سے بچوں کی پڑھائی متاثر نہیں ہونی چاہیے۔: — سنجے باریک، استاد
تعلیم تبدیلی لاتی ہے
خاتون استاد چندنا کانگے کا کہنا ہے کہ پڑھائی بہت ضروری ہے۔ تعلیم ہے تو سب کچھ ہے۔ تعلیم سے بچے سب کچھ سیکھتے ہیں۔ تعلیم کے ساتھ بدلاؤ اور تبدیلی آتی ہے۔ تعلیم کے بغیر انسان کا موازنہ جانوروں سے کیا جاتا ہے۔ تعلیم ترقی لاتی ہے اور جینے کا طور طریقہ بھی بدلتی ہے۔ گزشتہ 25-26 اگست 2026 کو آنے والے سیلاب سے ہی پل اور سڑکیں ٹوٹی ہیں۔
"باستانار بلاک کے اندرونی علاقوں کا یہی منظر ہے۔ سڑکیں اور پل ٹوٹ چکے ہیں۔ اس راستے میں اب تک کوئی بڑا حادثہ تو نہیں ہوا، لیکن آنے جانے میں کافی مشکلات ہوتی ہیں۔ یہاں تک تو ہم گاڑی پر آ جاتے ہیں، لیکن آگے کا سفر انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ کیونکہ ہمیں وقت پر اسکول پہنچنا ہوتا ہے اور اسکول میں آن لائن کام بھی کرنے ہوتے ہیں۔ ندی پار کرنے میں تقریباً 500 میٹر اور آگے تقریباً 3 کلومیٹر پیدل چلنا پڑتا ہے۔ بارش کی وجہ سے اچانک پانی کی سطح بڑھ گئی تھی اور پانی کمر تک آ گیا تھا۔ پانی کا بہاؤ تیز ہونے کی صورت میں مجبوراّ چھٹی لینی پڑتی ہے۔ کئی بار ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ندی پار کرنی پڑتی ہے" — چندنا کانگے، خاتون استاد
اسکول کہاں واقع ہے؟
جس اسکول میں بچوں کو پڑھانے کے لیے اساتذہ اور علم حاصل کرنے کے لیے طلبہ اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہیں، وہ ضلع بستر کے باستانار ترقیاتی بلاک کے لالاگُڑا نامی علاقے میں واقع ہے۔ بلاک ہیڈ کوارٹر باستانار سے اس کا فاصلہ تقریباً 10 کلومیٹر ہے، جبکہ ضلع ہیڈ کوارٹر جگدل پور سے یہ تقریباً 50 سے 55 کلومیٹر دور ہے۔ اس گاؤں میں پرائمری، مڈل اور ہائی اسکول چل رہے ہیں، جہاں کے اساتذہ روزانہ ندی پار کر کے اسکول پہنچتے ہیں۔ ان اسکولوں میں مجموعی طور پر تقریباً 90 طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔
طلبہ اور اساتذہ کی جان خطرے میں کیوں ہے؟
دراصل، 26 اگست 2025 کو آنے والے شدید سیلاب نے ضلع بستر میں بھاری تباہی مچائی تھی۔ اس سے سب سے زیادہ لوہنڈی گوڑا، توکاپال، دربھا اور باستانار بلاک متاثر ہوئے تھے۔ گاؤں کے گاؤں ڈوب گئے تھے، کئی سڑکیں اور پل ٹوٹ گئے تھے اور نہ جانے کتنے ہی لوگوں کی جانیں اس سیلاب نے لی تھیں۔ پورے بستر نے تباہی کے اس خوفناک منظر کو دیکھا تھا۔
اس واقعے کو ایک سال بیت جانے کے بعد بھی تباہی کا وہ منظر آنکھوں کے سامنے کھڑا ہے۔ اس آفت کے بعد انتظامات کو درست کرنے میں حکومت اور انتظامیہ دونوں ہی پوری طرح ناکام نظر آ رہے ہیں۔ کئی علاقوں میں دیہاتیوں نے خود اپنی مدد آپ کے تحت محنت (شرم دان) کر کے سڑکیں دوبارہ بنائی ہیں اور کئی ندیوں پر عارضی پل بھی تیار کیے ہیں، لیکن "جگاڑ" کے سہارے زندگی نہیں چلتی۔ ٹوٹے ہوئے پل اور سڑکوں نے اس علاقے میں مشکلات کو بہت بڑھا دیا ہے۔ ندی پار کرنا اب یہاں کی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے، لیکن اساتذہ نے اس مشکل کو اپنا جنون بنا لیا ہے اور ندی پار کر کے تعلیم کا چراغ روشن رکھا ہوا ہے۔ اساتذہ کے اس عالمی دن کے موقع پر، مشکل حالات سے لڑتے ہوئے ان اساتذہ کو سلام ہے!