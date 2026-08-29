'مودی حکومت کے جانے کی الٹی گنتی شروع'، سی پی آئی ایم جنرل سکریٹری نے بتائیں یہ وجوہات
کولکتہ میں توسیعی اجلاس میں شرکت کررہے ایم اے بیبی نے کہا کہ اہم وقت پر 'انڈیا' (INDIA) بلاک کو مناسب کردار ادا کرنا چاہیے۔
Published : August 29, 2026 at 12:12 PM IST
کولکتہ: سی پی آئی ایم کے جنرل سکریٹری ایم اے بیبی نے جمعہ کے روز کولکتہ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ نریندر مودی حکومت کے زوال کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ طلبہ اور نوجوانوں کے احتجاج کے دباؤ میں مرکزی وزیر تعلیم کے عہدے سے دھرمیندر پردھان کا استعفیٰ اس کا اشارہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی خود کو ناقابل شکست سمجھنے لگے تھے، لیکن طلبہ، نوجوانوں، خواتین، مزدوروں اور کسانوں کی تحریکوں کے سامنے حکومت کو پیچھے ہٹنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔
ایم اے بیبی کولکتہ کے کلیانی میں سی پی آئی (ایم) کے توسیعی اجلاس (Extended Session) میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ پریس کانفرنس میں ریاستی جنرل سکریٹری محمد سلیم بھی موجود تھے۔
بہار بانکی پور سیٹ پر بی جے پی تین دہائیوں بعد ہاری
اس موقع پر ایم اے بیبی نے کہا، "پہلے کسانوں نے احتجاج کر کے مرکزی حکومت کو اپنے مطالبات ماننے پر مجبور کیا۔ اپوزیشن کو باہر نکالنے اور انہیں بولنے کا موقع نہ دینے کے بعد پارلیمنٹ میں تین زرعی قوانین پاس کیے گئے تھے؛ کسانوں کی طویل تحریک نے حکومت کو ان قوانین کو واپس لینے پر مجبور کیا۔ بہار میں بانکی پور اسمبلی سیٹ پر بی جے پی تین دہائیوں کے بعد ہاری۔ بی جے پی نے نہ صرف لوگوں میں پھوٹ ڈالی ہے، بلکہ بھگوان رام پر سیاست بھی کی ہے۔ یاد رکھنے والی بات ہے کہ رام مندر بننے کے بعد بھی پچھلے لوک سبھا انتخابات میں بی جے پی ایودھیا میں ہاری تھی۔ اب رام مندر میں چڑھاوے (عطیات) کو لے کر چوری کے واقعات سامنے آئے ہیں۔"
جے این یو اور جادھو پور یونیورسٹی پر بی جے پی کا حملہ
ایم اے بیبی نے دعویٰ کیا کہ مودی حکومت کے جانے کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا، "بی جے پی نے پہلی بار بنگال میں حکومت بنائی ہے۔ انہوں نے کالج گورننگ باڈی میں اپنے لوگوں کو بٹھا دیا ہے۔ وہ تعلیمی شعبے پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے جے این یو (JNU) اور جادھو پور یونیورسٹی پر حملہ کیا ہے۔ ہمیں اس خطرے کا پیغام ہر طرح کے لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ بائیں بازو کی طلبہ تنظیموں نے دہلی میں جنتر منتر پر کاکروچ جنتا پارٹی (CJP) کے احتجاج میں حصہ لیا۔"
'انڈیا' (INDIA) بلاک کو مناسب کردار ادا کرنا چاہیے: بیبی
انہوں نے مزید کہا کہ اس اہم موڑ پر 'انڈیا' بلاک کو مناسب کردار ادا کرنا چاہیے۔ مختلف ریاستوں میں اتحادیوں کے درمیان مقابلہ ہوگا؛ یہ حقیقت ہے۔ تاہم، ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے تاکہ بی جے پی-آر ایس ایس (BJP-RSS) اس صورتحال کا فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ 'انڈیا' بلاک کو ہر ریاست کی مخصوص سیاسی حقیقتوں کو دھیان میں رکھ کر کام کرنا چاہیے۔"
مغربی بنگال کے سلسلے میں انہوں نے کہا، "یہ ریاست ترقی پسند تحریکوں کی سرزمین ہے۔ ہم اپنی تنظیم کو مضبوط کرنے کے عمل میں ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں مزدور طبقے کو متحد کرنا چاہیے۔"
بنگال اور کیرالہ میں نئی نسل کو آگے بڑھایا جائے گا
انہوں نے کہا کہ ریاستی قیادت نئی نسل کو آگے بڑھا رہی ہے۔ آئندہ ستمبر میں کیرالہ میں مرکزی کمیٹی کا ایک توسیعی اجلاس منعقد ہونے والا ہے۔ کمیٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ اس توسیعی سیشن میں ان تمام پانچوں ریاستوں کے بارے میں تفصیل سے بحث کی جائے گی جہاں گزشتہ اپریل میں اسمبلی انتخابات ہوئے تھے۔